校園槍擊案5年增加4倍：6張圖看美國槍枝數據
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美國五月接連發生三起大規模槍擊案件，讓長存已久的擁槍權辯論再度浮上檯面。面對槍擊死亡人數不斷攀升、校園槍擊事件頻傳，逝者的鮮血、家屬的淚水、似乎仍讓控制者槍枝管制的參議院無動於衷。年年都有大規模槍擊事件發生，卻每每無疾而終，究竟是甚麼讓美國走到今日槍枝暴力氾濫的這一步？
槍枝暴力是美國社會中深根已久的痼疾。今（2022）年5月更是多次傳出令人悲痛的槍擊案。繼水牛城、南加州長老教會槍擊案後，德州一所小學再度發生大規模槍擊案，導致19名學童、2名教師喪生，如同地獄般的過程持續了40分鐘之久。
事後美國總統拜登（Joe Biden）沉痛譴責這場「又再度」發生的屠殺，並呼籲各界痛定思痛；NBA金州勇士隊教頭科爾（Steve Kerr）在球賽記者會上更是一度哽咽，拍桌吼道「待到何時我們才要付諸行動？」，直指參議院共和黨團是放任槍枝暴力失控的罪魁禍首。
面對槍擊死亡人數不斷攀升、校園槍擊事件頻傳，逝者的鮮血、家屬的淚水、似乎仍讓控制著槍枝管制法案的參議院無動於衷。年年都有大規模槍擊事件發生，卻每每無疾而終，究竟是甚麼讓美國走到今日槍枝暴力居全球之冠的這一步？
從利益、種族、恐懼說起
南北戰爭後，大發戰爭財的槍枝製造商開始尋覓和平時期的客戶，他們說服商店出售麵粉和糖的同時也販賣手槍；根據《Hopkins Bloomberg Public Health》，當時的廣告中更向家長們喊話「步槍可以幫助真正的男孩培養男子氣概」，擁有槍枝的人數因此急遽增加。
奴隸制度的終結也催生出兩派武裝團體，一些人試圖保護獲得自由的黑人，另一些人則試圖恐嚇他們。路易斯安那州的種族優越主義團體白人聯盟（White League），更時不時拿著槍枝到處威脅，甚至殺害試圖投票的黑人。
有趣的是，好萊塢電影中，西部拓荒時代中持槍的牛仔在塵埃滾滾的西部城鎮中閒晃，根本就是一則神話。加州大學洛杉磯分校法學教授溫克勒（Adam Winkler）曾在《Huffington Post》寫道，西部邊境城鎮實際上擁有最嚴格槍枝管制法律，入城的旅客會看到廣告牌上寫著「禁止攜帶槍枝」。實際上到20世紀初期，美國有高達43州限制或禁止在公共場所攜帶槍枝。
不過，美國槍枝管制分歧在1968年聯邦槍枝管制法案（Gun Control Act）通過後首次達到高峰。這部法案是前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）以及胞弟羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）、非裔平權鬥士麥爾坎．X（Malcolm X）與馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）相繼遇刺後所促成。該法案因限制州際槍枝銷售，引發包含總統詹森（Lyndon Johnson）在內的擁槍人士大為不滿。
過往的研究指出，雖然歷史上人們擁有長槍主要是為了狩獵和其他娛樂，到了90年代美國人擁有槍枝（手槍）卻逐漸轉變為自保。民眾擁有槍枝的主因是源自於過去的傷害，或是對於未來可能遇害的恐懼。
2000年後多州通過的《堅守陣地法》又讓美國擁槍人士向前一步，該法允許民眾在受到或感到嚴重威脅時，例如：謀殺、性侵、綁架等，即使動用致命手段也有權保護自身或者他人，無需考慮是否有安全撤退以避免危險的可能性。
德州大學社會學家夏皮拉（Harel Shapira）批評，這些法律使美國民眾更容易的合法殺人，是日常軍事化的體現。「現在擁有槍枝是一種生活方式的選擇，是根植於文化與法律的個人主義。」槍枝暴力預防和政策中心的主任韋柏斯特（Daniel Webster）如此解釋。
當校園槍擊案件成為新常態
美國國土安全局的數據顯示，高中以下發生的校園槍擊事件在2017年後急速攀升，從58件上升至去年的249件。今年截至5月30日為止，就已有141件悲劇發生，累積死亡人數到達48人，使2022年成為學校槍擊事件和受害人數再度大幅增加的一年。
雖然像德州小學案件的校園積極掃射（active shooting）並不常見，一旦發生卻往往最為致命，從2012年桑迪胡克小學案以及2018年佛羅里達校園槍擊案的高死亡人數中便清晰可見，當時人數分別為28人及17人（後有兩名倖存者自殺）。
目前美國國土安全局將大約5%的校園槍擊事件歸類為無差別射擊，其他校園槍擊案的常見原因包含糾紛、意外開槍、自殺或企圖自殺等。
當憲法保障持槍權：第二修正案成為擁槍人士的「聖經」
憲法第二修正案一個管理良好的民兵，對於一個自由國家的安全是必要的，人民持有和攜帶武器的權利不得受到侵犯。
美國憲法第二修正案起草時是為了允許各地能夠組織民兵，對抗當時暴虐橫行的聯邦政府。直到21世紀初，大多數美國法院都將第二修正案的槍枝權內涵，理解為保障各州「維持民兵組織」，以及「個人在州民兵服役時」攜帶武器的權利。直到2008年最高法院將憲法第二修正案的持槍權擴張解釋為個人可攜帶武器進行自衛的權利。
從時間軸可發現過去20年內，美國幾乎沒有槍枝管制法律通過。直到2021年，眾議院通過的《H.R.8法案》又稱《2021跨黨派購槍背景審查法案》，似乎為槍枝管制帶來一線曙光。該法案要求在個人或團體槍枝買賣、轉讓期間，擴大全面背景調查，包含網購、槍枝博覽會等過過去未納入的情況。
最後法案卻遭到共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）等同黨參議員故意杯葛，藉由冗長辯論（Fillbuster）讓法案停滯時間無限延長，遲遲無法進入表決程序。目前，除非民主黨（現有48席）能從50席共和黨或2席無黨籍議員中拉攏12票，否則無法結束冗長辯論，連進入表決程序都不行。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。