半導體設計廠博通610億美元收購虛擬機龍頭VMware，創晶片業史上規模最大併購案
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虛擬機可以提供與實體電腦相同的功能，例如：執行應用程式與作業系統。換句話說，在一台電腦，甚至可以一次執行多個作業系統。
許多民眾可能有過利用虛擬機在同一台電腦，操作2個作業系統的經驗，市場評估此模式將成為未來主流。而半導體大廠博通（Broadcom）為搶下虛擬機商機，砸下610億（新台幣1.76兆元）的美元與股票，收購雲端服務供應商VMware，成為今年科技業大規模收購案，同時也是晶片業史上規模最大的併購案。
博通狠砸610億美元，收購虛擬機大廠VMware
博通總部設立於美國，是一家無廠半導體設計公司，為有線及無線通訊提供半導體解決方案，產品多應用於家庭、辦公室及行動環境中，也提供各式視訊、資料及多媒體等。
該公司第二大事業是寬頻與連結、基礎設施與網路，包含纜線、衛星、IP、OTT與地面機上盒，還有DSL及光纖寬頻接入服務，以及蜂巢式基地台。
為了能持續領先半導體和基礎設施軟體業務，博通昨（26）日發布新聞稿已經就收購VMware達成協議，該交易對VMware的估值約為610億美元，並承擔VMware約80億元的淨債務。
VMware是一間多雲服務領導廠商，可因應各類型的應用程式需求，協助企業在保有控制的情況下，實現數位創新。該公司力求透過邊緣運算、人工智慧、區塊鏈、機器學習和Kubernetes等顛覆性技術。
博通新聞稿強調，一旦交易完成，該公司計劃以VMware的名義經營其Broadcom Software Group，「將博通現有的基礎設施和安全軟體解決方案，作為VMware產品組合的一部分」。
此外，博通執行長也在在新聞稿中說，這筆交易將和博通領先半導體基礎和具創新的軟體業務整合，未來將提供更多新穎的產品。
《華爾街日報》對此分析，VMware的軟體服務用於幫助企業在不同雲端平台上工作，其中該公司最重要的工作就是藉由更便宜且靈活的軟體，取代笨重的電腦、數據機還有網路設備。
虛擬化將成為未來主流
VMware的強項就是將硬體轉成軟體應用程式，也就是「虛擬機」（Guest），它在稱為主機的運算環境中所建立。一個主機上可以有多個虛擬機，主要構成檔案包括：日誌記錄檔、NVRAM設定檔、虛擬磁碟檔，以及組態設定檔。
實際詢問軟體工程師Terry表示，虛擬機可以提供與實體電腦相同的功能，例如：執行應用程式與作業系統。
換句話說，在一台電腦上，透過虛擬機功能就像個別的電腦系統一樣。
他說，虛擬機的優勢還包含：提供災難復原與應用程式佈建選項、虛擬器易於管理、維護，還有可以在單一電腦開啟多個作業系統。
但是，虛擬機也有缺點，像是開了很多作業系統後，虛擬機的執行率會低於實體電腦，又或者執行多個虛擬機，會造成整體效能不穩定。
不過，針對本次併購案，外界多持樂觀看待。例如軟體公司Apptio Inc的創辦人兼執行長Sunny Gupta強調：「虛擬機是將軟體從硬體中解放出來的第一步。」
虛擬化的商機越來越大，因為可以在數據中心、私有雲和公共雲之間移動，使得許多企業得以在自己的系統和第三方雲供應系統中，將計算數據和儲存資源整合到一起。
此外，前VMware解決方案架構師Sarbjeet Johal說，未來可攜性是主流，因為當公司的應用程式在雲端運行時，公司人士要訪問私人數據中心，虛擬器就可以進一步整合兩地數據，變得更為便利。
博通股價聞訊，5月26日早盤大漲2.5%報約544.96美元；VMware股價則上揚2.2%，報123.20美元。
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核稿編輯：翁世航
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