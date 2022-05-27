李家超赴京接受任命，習近平七一赴港行程未定
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香港特區候任行政長官李家超週六將赴京接受中央政府任命，他料與中國國家主席習近平會面。李家超將於7月1日宣誓就職，有消息人士透露，習近平或會縮短赴港行程至當天來回，若疫情再次爆發，可能會取消赴港。
（德國之聲）本月8日當選香港特首的李家超將於本週六（5月28日）前往北京接受中央政府任命。根據香港《中通社》，他在北京期間將接受中央政府關於他擔任中華人民共和國香港特別行政區第六任行政長官的任命，陪同李家超赴京的官員包括候任行政長官私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德，李家超的夫人亦會同行。
《南華早報》援引消息人士表示，李家超此次行程中預計會與中國國家主席習近平會面，並向中央政府提交其新團隊的最終人選名單，待其批准。《香港01》報導，李家超預定在5月31日返港，在北京的整個行程實施閉環管理。
在5月8日的港特首選舉中，李家超是唯一參選人，他獲得選舉委員會1,416張支持票當選特首。李家超及新一屆特區政府主要官員將於7月1日宣誓就職。《三立新聞》報導，今年恰逢香港回歸25週年，外界正關注習近平是否會赴港參加相關儀式。
根據《華爾街日報》，習近平為紀念香港回歸25週年的出訪行程，可能壓縮到7月1日當天來回，如果疫情再次爆發可能會取消赴港。有知情人士向該媒體表示，習近平還沒有確認他的行程，他的辦公室一直擔心，鑑於香港最近爆發了大規模Omicron疫情，接觸到新冠病毒的風險可能太大。中國國務院港澳事務辦公室、中國駐香港代表處和香港政府均未回應《華爾街日報》的置評請求。
有知情人士表示，如果習近平赴港，他或會出席香港下屆政府的就職典禮併發表講話、視察駐港部隊，並會見當地要員，可能在出訪當天的晚些時候就返回內地。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。