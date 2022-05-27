李家超赴京接受任命，習近平七一赴港行程未定

（德國之聲）本月8日當選香港特首的李家超將於本週六（5月28日）前往北京接受中央政府任命。根據香港《中通社》，他在北京期間將接受中央政府關於他擔任中華人民共和國香港特別行政區第六任行政長官的任命，陪同李家超赴京的官員包括候任行政長官私人秘書杜潔麗及新聞秘書陳元德，李家超的夫人亦會同行。

《南華早報》援引消息人士表示，李家超此次行程中預計會與中國國家主席習近平會面，並向中央政府提交其新團隊的最終人選名單，待其批准。《香港01》報導，李家超預定在5月31日返港，在北京的整個行程實施閉環管理。

在5月8日的港特首選舉中，李家超是唯一參選人，他獲得選舉委員會1,416張支持票當選特首。李家超及新一屆特區政府主要官員將於7月1日宣誓就職。《三立新聞》報導，今年恰逢香港回歸25週年，外界正關注習近平是否會赴港參加相關儀式。

根據《華爾街日報》，習近平為紀念香港回歸25週年的出訪行程，可能壓縮到7月1日當天來回，如果疫情再次爆發可能會取消赴港。有知情人士向該媒體表示，習近平還沒有確認他的行程，他的辦公室一直擔心，鑑於香港最近爆發了大規模Omicron疫情，接觸到新冠病毒的風險可能太大。中國國務院港澳事務辦公室、中國駐香港代表處和香港政府均未回應《華爾街日報》的置評請求。

有知情人士表示，如果習近平赴港，他或會出席香港下屆政府的就職典禮併發表講話、視察駐港部隊，並會見當地要員，可能在出訪當天的晚些時候就返回內地。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin