心存希望：心臟受損都可以「再生」？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

心臟疾病是全球人類的第一大殺手。心臟及血管系統長年累月為我們全身提供養份， 但隨著我們日漸衰老，心血管機能也會逐漸變弱。當積累下來的損傷或阻塞影響了心臟的運作而引發心臟病時，那時我們的生命就岌岌可危了。近一百年人類對心臟的理解大幅增加，心臟手術於近五十年也不斷改良，今天心臟病雖然仍舊可怕，但面對它時我們卻並非束手無策。

在這數十年間，我們對心臟的理解以及治療心臟病的技術均進步不少。

心臟是怎樣生病的呢？最主要的原因是「老化」、「阻塞」與「受損」。

心臟中含有大量肌肉細胞。它們令心臟跳動，把血液泵出泵入運送至身體各處。多年的收縮會令心肌老化，影響它的泵血功能。此外，人體得靠血管才能把血液輸送至身體各處。血管長年受著龐大壓力，血管壁也會因而老化失去彈性。此外，除了老化，血管在長期運作時，血液中的脂肪、鈣及其他物質也會積沉在壁上，令血管通道變窄。血管一旦完全阻塞，血液就無法到達心臟，令心臟受損。又因人體沒有修復這種損傷的機制，心臟細胞若然死亡，取而代之的就是疤痕組織，而這些疤痕會進一步削弱心臟機能。近年的科學發展能應付這些問題嗎？人類今天雖還未能根治心臟疾病，但治療心臟病的新技術與新研究卻仍有著不少叫人值得留意與期待的地方。

血管一旦出現阻塞情況，我們能以導管引進氣球來打通管道。

面對血管阻塞，最常見的解決方法叫「心臟血管成形術」（angioplasty，俗稱「通波仔」）。這技術於五十年前建立，今天已為成為常見的手術之一。血管成形術的做法是先以導管把氣球引進阻塞的血管；到達患處後，醫生把氣球擴張，撐開血管，加上支架，令血液得以重新流通。不過若血管嚴重鈣化，即使用高壓氣球也無法挪移那些頑固的鈣化沉積物，這時侯便要出動到鑽頭，以「血管旋磨術」（rotational atherectomy）把沉積物磨走。然而有些時侯，這方法依然無法清除某些深層鈣化沉積物，有見及此，近年一家科研公司研發出一項新技術，叫「血管內碎石術」（intravascular lithotripsy）。這聽起來頗嚇人的技術其實我們一點都不陌生——「碎石術」本來就廣為使用於治療腎結石上。這技術利用聚焦的超聲波或衝擊波來震碎石塊。「血管內碎石術」就是把超聲波發送器置於導管中，導管被送進血管栓塞處後，所發放的超聲波便能震碎鈣化物，重新打通血管通道。

除了打通管道，科學家發覺植入支架（stent）有助保持血管開通。

近年有公司研發「血管內碎石術」，以超聲波清除頑強的鈣化沉積物。

上述打通血管通道的種種技術固然能防止心臟病發生，但假若心臟已因病發而受損，這情況又如何處理呢？方才說過，心臟並不會修復其中損毀死亡的細胞，那麼我們如何能改善受損的心臟功能呢？

面對這個問題，科學家首先向斑馬魚（zebrafish）取經。2002年《科學》雜誌刊登了一篇論文，這篇論文就是關於斑馬魚的心臟再生能力。斑馬魚的心臟在受損後，它並不會以疤痕組織來代替原有細胞。牠受損的心臟跟我們皮膚受傷時相似——外層會產生一層薄疤痕，內部則以新細胞來修復，待修復完成後，外層疤痕便會消失。因此斑馬魚的心臟在受損後能「再生」。

斑馬魚的心臟具再生能力，科學家嘗試從中探索人類心臟再生的可能性。

人類（及無數哺乳類動物）心臟無法再生的關鍵在於我們的成年心肌細胞不會大量增生。相反，斑馬魚則能在心臟受損後產生出大量心肌細胞來修復傷口。但這「不會增生」的結果是否毫無扭轉餘地呢？科學家認為答案並非那麼悲觀的。斑馬魚的心臟跟人類心臟有幾分相似，當中的基因運作機制也有若干相通。若我們能找到促進斑馬魚心臟再生的基因及因子，這些知識或許能解開人類心臟再生的能力。

除了研究斑馬魚，近年科學家也嘗試以衝擊波療法（shockwave therapy）來促進心臟受損後的修復。研究發現若我們在心臟受損的部份附近施加衝擊波，它會令該處的血管增生，甚至會吸引幹細胞來修復受損部位。不過今天我們對衝擊波療法的實際機制還是一知半解，相信仍需科學家慢慢拆解當中的奧秘。

隨著電腦與機械技術的發展，今天醫生能夠更精準及安全的在心臟上施行手術。

不過聽罷這一切新技術時也請不要忘記，最有效保護心臟的方法首先是培養良好的生活飲食習慣。在大多情況下，減輕心臟的負擔可減輕心血管的老化、阻塞與受損情況，那麼打通血管及再生心臟等問題自然就不是最迫切需要擔心的事了。

〔播出時間：2022年5月31日（二），晚上11時〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex