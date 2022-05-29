心存希望：心臟受損都可以「再生」？
我們想讓你知道的是
近一百年人類對心臟的理解大幅增加，心臟手術於近五十年也不斷改良，今天心臟病雖然仍舊可怕，但面對它時我們卻並非束手無策。
文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）
圖：香港電台
心臟疾病是全球人類的第一大殺手。心臟及血管系統長年累月為我們全身提供養份， 但隨著我們日漸衰老，心血管機能也會逐漸變弱。當積累下來的損傷或阻塞影響了心臟的運作而引發心臟病時，那時我們的生命就岌岌可危了。近一百年人類對心臟的理解大幅增加，心臟手術於近五十年也不斷改良，今天心臟病雖然仍舊可怕，但面對它時我們卻並非束手無策。
心臟是怎樣生病的呢？最主要的原因是「老化」、「阻塞」與「受損」。
心臟中含有大量肌肉細胞。它們令心臟跳動，把血液泵出泵入運送至身體各處。多年的收縮會令心肌老化，影響它的泵血功能。此外，人體得靠血管才能把血液輸送至身體各處。血管長年受著龐大壓力，血管壁也會因而老化失去彈性。此外，除了老化，血管在長期運作時，血液中的脂肪、鈣及其他物質也會積沉在壁上，令血管通道變窄。血管一旦完全阻塞，血液就無法到達心臟，令心臟受損。又因人體沒有修復這種損傷的機制，心臟細胞若然死亡，取而代之的就是疤痕組織，而這些疤痕會進一步削弱心臟機能。近年的科學發展能應付這些問題嗎？人類今天雖還未能根治心臟疾病，但治療心臟病的新技術與新研究卻仍有著不少叫人值得留意與期待的地方。
面對血管阻塞，最常見的解決方法叫「心臟血管成形術」（angioplasty，俗稱「通波仔」）。這技術於五十年前建立，今天已為成為常見的手術之一。血管成形術的做法是先以導管把氣球引進阻塞的血管；到達患處後，醫生把氣球擴張，撐開血管，加上支架，令血液得以重新流通。不過若血管嚴重鈣化，即使用高壓氣球也無法挪移那些頑固的鈣化沉積物，這時侯便要出動到鑽頭，以「血管旋磨術」（rotational atherectomy）把沉積物磨走。然而有些時侯，這方法依然無法清除某些深層鈣化沉積物，有見及此，近年一家科研公司研發出一項新技術，叫「血管內碎石術」（intravascular lithotripsy）。這聽起來頗嚇人的技術其實我們一點都不陌生——「碎石術」本來就廣為使用於治療腎結石上。這技術利用聚焦的超聲波或衝擊波來震碎石塊。「血管內碎石術」就是把超聲波發送器置於導管中，導管被送進血管栓塞處後，所發放的超聲波便能震碎鈣化物，重新打通血管通道。
上述打通血管通道的種種技術固然能防止心臟病發生，但假若心臟已因病發而受損，這情況又如何處理呢？方才說過，心臟並不會修復其中損毀死亡的細胞，那麼我們如何能改善受損的心臟功能呢？
面對這個問題，科學家首先向斑馬魚（zebrafish）取經。2002年《科學》雜誌刊登了一篇論文，這篇論文就是關於斑馬魚的心臟再生能力。斑馬魚的心臟在受損後，它並不會以疤痕組織來代替原有細胞。牠受損的心臟跟我們皮膚受傷時相似——外層會產生一層薄疤痕，內部則以新細胞來修復，待修復完成後，外層疤痕便會消失。因此斑馬魚的心臟在受損後能「再生」。
人類（及無數哺乳類動物）心臟無法再生的關鍵在於我們的成年心肌細胞不會大量增生。相反，斑馬魚則能在心臟受損後產生出大量心肌細胞來修復傷口。但這「不會增生」的結果是否毫無扭轉餘地呢？科學家認為答案並非那麼悲觀的。斑馬魚的心臟跟人類心臟有幾分相似，當中的基因運作機制也有若干相通。若我們能找到促進斑馬魚心臟再生的基因及因子，這些知識或許能解開人類心臟再生的能力。
除了研究斑馬魚，近年科學家也嘗試以衝擊波療法（shockwave therapy）來促進心臟受損後的修復。研究發現若我們在心臟受損的部份附近施加衝擊波，它會令該處的血管增生，甚至會吸引幹細胞來修復受損部位。不過今天我們對衝擊波療法的實際機制還是一知半解，相信仍需科學家慢慢拆解當中的奧秘。
不過聽罷這一切新技術時也請不要忘記，最有效保護心臟的方法首先是培養良好的生活飲食習慣。在大多情況下，減輕心臟的負擔可減輕心血管的老化、阻塞與受損情況，那麼打通血管及再生心臟等問題自然就不是最迫切需要擔心的事了。
〔播出時間：2022年5月31日（二），晚上11時〕
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：