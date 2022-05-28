近二十年最常在香港傳媒上出現的德文母語者，我會說是費達拿（Roger Federer），而非前總理默克爾。

因為港媒報導德國的篇幅不多，但體育新聞總有一兩則網球消息。然而知道這位球手母語是德文的人不多。外國人多不知道瑞士是說何種語言，不要說東方人沒聽聞，就算其他歐洲人都未必知曉，不少可能還以為他們說瑞士語，正如比利時講比利時文、巴西講巴西文、墨西哥講墨語。遇到比利時人，第一句問對方「比利時文怎樣打招呼啊？」教人哭笑不得。

我第一次聽這位網球冠軍講標準德文，是幾年前他來德東參賽的賽後訪問，有種奇幻的感覺。自小學德文，在教科書內學到德國、瑞士、奧地利和列支敦斯登都講德文，但課程都只教德國德文，內容和所讀所聽的，都以這個中歐大國為中心，其他講德文的小國都甚少提及。瑞士德文區的人日常用瑞士德文，與標準德文的發音很不同，所以他們一講標準語，兩三個字就聽出口音，如同廣東人講普通話，聽一兩句就知來歷。

費達拿所講的巴塞爾（Basel）方言，是最接近標準德文的瑞士方言。這個人口18萬的城市，座落在德瑞邊境上。裡面有三個火車站，其中一個是「巴登站」（Basel Badischer Bahnhof），由德鐵管理，接通瑞士和德國，所以它英文叫做「Basel German Station」。這站在1855年落成時，德國還未統一，邊境的另一面是巴登公國（Großherzogtum Baden），所以取名巴登站。它在一戰後到二戰結束都由德鐵管理。

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二戰時，瑞士國防部擔憂這車站會成盟軍轟炸目標，又怕德軍會襲擊該站。瑞士拘捕了過百名德鐵員工，懷疑他們是德國間諜。戰後，瑞士政府曾接管車站，1953年交還德國。到今天，它是巴塞爾第二大車站，每天平均服務二萬旅客，也是巴市連接德國的樞紐。巴登站屬於德國巴符州交通網絡的延伸部分，所以手持其州票，就可坐到這裡，不用補錢，十分便利。我幾年前第一次到訪，都是從巴符州的弗萊堡（Freiburg）出發，用州票坐約40分鐘火車到巴登站。德國下月推出的九歐月票，全德國除了高鐵外的交通任用，範圍也包括巴登站。所以北德旅客一票在手，也可遊覽瑞士。

幾年前在英國一個學術研討會上，認識了一位在英任教的瑞士年輕學者。她來自巴塞爾，在當地大學和碩士畢業後來英深造。她見到我名牌上寫著南德的大學，就一見如故。因為南德和瑞士，總是很熟悉和親切，瑞士德文也很接近南德方言，是北德人聽不懂的。我告訴她曾經到過巴市，雖然只待半天，也對那裡有很深刻的印象。巴市最常接觸的外國人，應該是南德人，特別是來自巴符州的。

看見費達拿德文訪問上有人驚訝他德文講得好，這些人應不知道這是他的母語，正如驚奇香港人會粵語一樣。學德文的人，除了學習德國文化外，也應多了解其他德語國家的風土人情，才會對德語世界有更深的認識。