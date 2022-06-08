《以太，下一波贏家》：為什麼以太坊上的DeFi，相較於傳統金融享有很大的優勢？

文：吳紹綱（Raymond Wu）

勢不可擋的以太幣

以太幣就是在以太坊這個世界所使用的貨幣，在以太坊上面做任何事情都需要使用它。每當我們進行了一筆交易，譬如說我轉了一顆以太幣給你，就需要有礦工運用他的電腦幫忙在區塊鏈上記帳，讓所有人知道「Raymond的帳戶少了一顆以太幣」、「這顆以太幣進到了你的戶頭」，所以每次交易成功時，獲得記帳服務的使用者就必須支付一些以太幣給礦工，而這筆費用就是俗稱的「gas fee」（瓦斯費），白話來說就是手續費。

根據以太坊設定的規則，系統會安排礦工優先處理gas fee最高的交易，因此gas fee的高低會由市場供需來決定。如果一個用戶要求處理的交易需要非常及時完成，比如某專業交易員要做套利，或是同一時間有很多的用戶想使用以太坊進行交易，gas fee就會越昂貴。

我們可以把以太坊想成是需要收過路費的高速公路，而這個過路費的金額會採取競標的方式，所以尖峰時刻會很貴，或者，如果某個土豪約會快遲到的時候，他可以付10倍的價格走路肩！假如你提出的gas fee金額低於當下的行情，那就有可能直接失敗或是需要等非常久。不過，你使用時可以放心，因為區塊鏈的錢包都會自動幫忙設定好當下需要的gas fee金額，你再決定要不要接受那個價位就好。

以太幣跟比特幣一樣可以分割，所以想要小額購買或使用，例如一次只買0.01顆，也完全不成問題。相反地，如果你擁有一堆以太幣，攜帶上也非常方便，只要有一個長得像USB硬碟的「冷錢包」，或是在加密貨幣交易所有開戶，即使你的以太幣價值一億美金，你也可以帶著到處走。所有的加密貨幣都一樣，有手機、有網路，隨時都能使用，就連跨國轉帳也相當容易，不需要經過銀行的繁瑣程序。例如俄烏戰爭時就體現了加密貨幣的優勢，透過烏克蘭政府公布的錢包位址，不論你在世界的哪一個角落，都可以輕鬆捐款。款項也不會經過任何第三方，而是直接給到烏克蘭政府手上！

不同於比特幣，以太幣並沒有訂定發行量的上限，但這不是說它可以像美元一樣瘋狂印鈔，V神創造以太幣時就在白皮書裡寫到：「（以太幣的）供給採取持續線性成長的模式，將降低類似比特幣『財富過於集中』的風險。這個模式也讓人們在現在及未來，都有合理的機會取得以太幣使用，同時還能提供強大的誘因，讓人願意持有及長抱（以太幣），因為從長線來看，發行量增加的幅度仍將趨近於零。」

隨著以太坊從2021年8月啟動新一輪的升級（EIP-1559），系統在每一筆交易之後，只會把用戶付出的一部分gas fee交給礦工，剩下的則會「燒掉」——意思就是銷毀它——藉此減緩以太幣的發行速度。當2022年完成整個以太坊2.0的升級之後，以太幣的總量甚至可能減少，變成通縮的貨幣。因此，不少人看好以太幣會成為保值抗跌的頂級資產。

最後也要提醒大家，還有一個區塊鏈平台叫做「以太坊經典」（Ethereum Classic，它的加密貨幣代碼是ETC），它跟我在這本書裡面想談的以太幣、以太坊是不一樣的東西，請千萬不要搞混了。

在以太坊上開一間銀行

最初吸引我接觸以太坊的高利率美金存款，正是以太坊上面非常盛行的DeFi，也就是所謂的「去中心化的金融」（decentralized finance）。我們一般的金融活動，不論是資金借貸、匯兌還是買賣股票，都必須透過銀行之類的傳統金融機構。但現在人們只要把智能合約的內容寫好，再把它放上以太坊，就能扮演傳統金融機構的角色，把金融活動搬到區塊鏈上面。不論是媒合想借錢的人和想存錢賺利息的人，或是確保借錢的人依約還本付息，系統都會自動執行智能合約的內容。

舉例來說，假如我今天有一筆美金，我可以先轉成美元的穩定幣（stablecoin）再放到以太坊上，接著我去找一個可借貸美元穩定幣的dapp（它就像是一間建造在以太坊上的銀行，用起來也和數位網銀差不多）。我會先確認它上面的條件，如果覺得OK，就按「存款」，然後系統會跳出一個指令，例如「存入一萬美元穩定幣」；按下「確認」之後，接著要用以太幣付gas fee，然後我的錢就會存在這個dapp的智能合約裡面。

穩定幣是什麼？ 穩定幣是指對應美金、歐元等法幣的加密貨幣，例如泰達股份有限公司（Tether Limited ）發行的USDT（Tether，泰達幣）。它跟美金一比一掛勾，不會像以太幣一樣有波動，使用起來就跟美金沒什麼兩樣，你可以直接拿USDT 去存款領利息。穩定幣的種類不少，但使用起來都差不多，像是USDC、BUSD、DAI等都非常普及。

只要這是一個正規的智能合約，就不用擔心存進去的錢被偷走，因為合約已經寫死了，只要是通過審計的大項目，其實都算安全。雖然看起來有點複雜，但相信我，你只要操作一次就會覺得很簡單。

當然，人們願意把錢存到去中心化的以太坊上，一定是因為有利息的收益。假設你存進去一萬美金，它給你6%，而這個6%是用每分每秒去計算的。你可以今天存明天取，也可以今天存，然後晚上將利息拿出來利滾利。不過，如果要操作利滾利，請記得算一下利率是不是夠高，因為你也要考慮每一次動作都要支付的gas fee成本。

相對地，傳統銀行的美金定存必須存三個月、六個月、一年才能拿到1%多，而且我去傳統銀行換外幣都要等至少一小時，還要填一堆資料，我就覺得⋯⋯嘖，只能說以太坊代表的正是未來。

DeFi為什麼強大？

去中心化的銀行在以太坊上其實有很多間，利率通常都高於傳統銀行。以美元的穩定幣來說，在我寫這本書的時候大盤比較不好，活存利率落在2.5∼3%左右，一般則會落在6∼12%左右；行情好一點的時候，甚至20∼30%都有。假如你有興趣，請務必到數位交易所查看當下的利率數字，因為幣圈的波動比較大，變化步調也非常快。