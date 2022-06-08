《以太，下一波贏家》：為什麼以太坊上的DeFi，相較於傳統金融享有很大的優勢？
我們想讓你知道的是
第一本以太幣的投資專書。如果說，比特幣是抗通膨的防守型資產；那麼，以太幣就是進攻型的科技飆股！
文：吳紹綱（Raymond Wu）
勢不可擋的以太幣
以太幣就是在以太坊這個世界所使用的貨幣，在以太坊上面做任何事情都需要使用它。每當我們進行了一筆交易，譬如說我轉了一顆以太幣給你，就需要有礦工運用他的電腦幫忙在區塊鏈上記帳，讓所有人知道「Raymond的帳戶少了一顆以太幣」、「這顆以太幣進到了你的戶頭」，所以每次交易成功時，獲得記帳服務的使用者就必須支付一些以太幣給礦工，而這筆費用就是俗稱的「gas fee」（瓦斯費），白話來說就是手續費。
根據以太坊設定的規則，系統會安排礦工優先處理gas fee最高的交易，因此gas fee的高低會由市場供需來決定。如果一個用戶要求處理的交易需要非常及時完成，比如某專業交易員要做套利，或是同一時間有很多的用戶想使用以太坊進行交易，gas fee就會越昂貴。
我們可以把以太坊想成是需要收過路費的高速公路，而這個過路費的金額會採取競標的方式，所以尖峰時刻會很貴，或者，如果某個土豪約會快遲到的時候，他可以付10倍的價格走路肩！假如你提出的gas fee金額低於當下的行情，那就有可能直接失敗或是需要等非常久。不過，你使用時可以放心，因為區塊鏈的錢包都會自動幫忙設定好當下需要的gas fee金額，你再決定要不要接受那個價位就好。
以太幣跟比特幣一樣可以分割，所以想要小額購買或使用，例如一次只買0.01顆，也完全不成問題。相反地，如果你擁有一堆以太幣，攜帶上也非常方便，只要有一個長得像USB硬碟的「冷錢包」，或是在加密貨幣交易所有開戶，即使你的以太幣價值一億美金，你也可以帶著到處走。所有的加密貨幣都一樣，有手機、有網路，隨時都能使用，就連跨國轉帳也相當容易，不需要經過銀行的繁瑣程序。例如俄烏戰爭時就體現了加密貨幣的優勢，透過烏克蘭政府公布的錢包位址，不論你在世界的哪一個角落，都可以輕鬆捐款。款項也不會經過任何第三方，而是直接給到烏克蘭政府手上！
不同於比特幣，以太幣並沒有訂定發行量的上限，但這不是說它可以像美元一樣瘋狂印鈔，V神創造以太幣時就在白皮書裡寫到：「（以太幣的）供給採取持續線性成長的模式，將降低類似比特幣『財富過於集中』的風險。這個模式也讓人們在現在及未來，都有合理的機會取得以太幣使用，同時還能提供強大的誘因，讓人願意持有及長抱（以太幣），因為從長線來看，發行量增加的幅度仍將趨近於零。」
隨著以太坊從2021年8月啟動新一輪的升級（EIP-1559），系統在每一筆交易之後，只會把用戶付出的一部分gas fee交給礦工，剩下的則會「燒掉」——意思就是銷毀它——藉此減緩以太幣的發行速度。當2022年完成整個以太坊2.0的升級之後，以太幣的總量甚至可能減少，變成通縮的貨幣。因此，不少人看好以太幣會成為保值抗跌的頂級資產。
最後也要提醒大家，還有一個區塊鏈平台叫做「以太坊經典」（Ethereum Classic，它的加密貨幣代碼是ETC），它跟我在這本書裡面想談的以太幣、以太坊是不一樣的東西，請千萬不要搞混了。
在以太坊上開一間銀行
最初吸引我接觸以太坊的高利率美金存款，正是以太坊上面非常盛行的DeFi，也就是所謂的「去中心化的金融」（decentralized finance）。我們一般的金融活動，不論是資金借貸、匯兌還是買賣股票，都必須透過銀行之類的傳統金融機構。但現在人們只要把智能合約的內容寫好，再把它放上以太坊，就能扮演傳統金融機構的角色，把金融活動搬到區塊鏈上面。不論是媒合想借錢的人和想存錢賺利息的人，或是確保借錢的人依約還本付息，系統都會自動執行智能合約的內容。
舉例來說，假如我今天有一筆美金，我可以先轉成美元的穩定幣（stablecoin）再放到以太坊上，接著我去找一個可借貸美元穩定幣的dapp（它就像是一間建造在以太坊上的銀行，用起來也和數位網銀差不多）。我會先確認它上面的條件，如果覺得OK，就按「存款」，然後系統會跳出一個指令，例如「存入一萬美元穩定幣」；按下「確認」之後，接著要用以太幣付gas fee，然後我的錢就會存在這個dapp的智能合約裡面。
穩定幣是什麼？
穩定幣是指對應美金、歐元等法幣的加密貨幣，例如泰達股份有限公司（Tether Limited ）發行的USDT（Tether，泰達幣）。它跟美金一比一掛勾，不會像以太幣一樣有波動，使用起來就跟美金沒什麼兩樣，你可以直接拿USDT 去存款領利息。穩定幣的種類不少，但使用起來都差不多，像是USDC、BUSD、DAI等都非常普及。
只要這是一個正規的智能合約，就不用擔心存進去的錢被偷走，因為合約已經寫死了，只要是通過審計的大項目，其實都算安全。雖然看起來有點複雜，但相信我，你只要操作一次就會覺得很簡單。
當然，人們願意把錢存到去中心化的以太坊上，一定是因為有利息的收益。假設你存進去一萬美金，它給你6%，而這個6%是用每分每秒去計算的。你可以今天存明天取，也可以今天存，然後晚上將利息拿出來利滾利。不過，如果要操作利滾利，請記得算一下利率是不是夠高，因為你也要考慮每一次動作都要支付的gas fee成本。
相對地，傳統銀行的美金定存必須存三個月、六個月、一年才能拿到1%多，而且我去傳統銀行換外幣都要等至少一小時，還要填一堆資料，我就覺得⋯⋯嘖，只能說以太坊代表的正是未來。
DeFi為什麼強大？
去中心化的銀行在以太坊上其實有很多間，利率通常都高於傳統銀行。以美元的穩定幣來說，在我寫這本書的時候大盤比較不好，活存利率落在2.5∼3%左右，一般則會落在6∼12%左右；行情好一點的時候，甚至20∼30%都有。假如你有興趣，請務必到數位交易所查看當下的利率數字，因為幣圈的波動比較大，變化步調也非常快。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。