投資有如24小時不間斷為我們工作，為什麼還會賠錢？你必須知道的「投資試用期」
我們想讓你知道的是
投資市場的金錢，其實也有所謂的試用期試煉，我們將金錢投入於全世界市場當中，如果心理素質不夠強大、意念不夠堅決，在還沒有獲得報酬之前，資產就會被股票市場無情的波動甩出車外，讓好不容易存下的收入化為烏有，但這個「試用期」該有多長呢？
地球的公轉與自轉，24小時不間斷，全球的商業活動，也是24小時不間斷，當我們將金錢投注於世界各地的上市公司，投入的每一分錢，就像是我們旗下的員工，在每個時刻不眠不夜的替我們工作賺錢。
然而，投資所賺取的回報，與一般上班族不太一樣，勞工只要上班日準時打卡上下班，其薪轉戶每個月就會收到來自雇主的薪水，但我們所投入的金錢，有如24小時不間斷的替我們工作，甚至還不分平假日。當然，投資市場並非每個月都能給予我們收入，較差的情況，甚至還可能讓金錢的主人賠錢，也就是說，投資的風險在此表露無遺，並非只要讓金錢工作就會有收入。
因此，你一定要懂得，該如何用正確的方式讓金錢幫你賺錢，而不是賠了夫人又折兵。
想要獲利，關鍵就在於時間。
100%賺錢的投資方式，投資全世界獲利機率
投資賠錢，是你我都不願意面對的結果，如果可以讓投資變成一個是100%賺錢的結果，那就真的太好了。
可是投資涉及風險的存在，充滿了不確定性，這世界有可能存在100%的投資賺錢方式嗎？
你很可能不曉得，假如在過去的50年間（1970-2021），你將金錢投資全世界的股票市場，不是單壓台灣、也不是單壓美國，而是更分散的全球投資，只要掌握了一件事情，你便能擁有100%的獲利機率。
這個關鍵是買入持有15年。
換句話說，無論進場下單的時間點是創新高還是從高點大幅下跌，不論是年初還是年尾的交易日，對於中間過程雜訊造成的股價高低，你都無須在意，僅僅只要保持投資紀律，買了之後不要賣，並且持有15年的時間，就能獲得來自投資市場的報酬，達成100%的賺錢機率。
- 持有一個月的獲利機率僅僅只有60%
- 隨著投資人持有的時間越長，獲利機率逐漸攀升
- 15年的持有時間，100%獲利
你不要忘記，過去100%的獲利機率，可是包含歷史的金融危機與股災的狀況。
然而，對比快樂的投資秘訣一文當中所提及的美國市場，雖然趨勢是相同的，當持有時間越來越長，賺錢的機率也越高。但是與投資全世界中有一個很大的差異，單獨投資美股市場，100%獲利機率的時間需要20年，比起前述15年試用期多了33%的持有時間。
投資全世界比起投資單一市場的好處，可以降低風險，減少虧損的可能，我們從不同市場的試用期就可以略知一二，當你選擇全球投資，你將避開單一市場的區域風險，獲取更多更分散的投資標的，還可以縮短可能的賺錢時間。
儘管如此，無論你選擇哪一個投資市場，投資試用期並非仿間的2.3個月，或是一年，要讓替你工作的金錢，可以獲得來自投資市場的薪水，我們都需要明瞭，通過試用期的保證收入時間會長達15年以上。
全球市場高點怕什麼？
一旦你有了賺錢的時間共識之後，我們接著要做的事情，就是趕緊讓金錢度過市場的考驗，總不能因為保證賺錢的時間所需太長，就放棄賺錢的機會，畢竟投資的報酬建築在虧損風險之上，因此，盡早執行投資的決策，便是關鍵的一步。
不過，如果你目前有一筆錢正打算投入，你很可能會猶豫，究竟是要單筆一次性投入所有的資金，或是藉由分批買進一點一點的將資金投到市場中。
雖然先前我們對於這兩種投資方法的分析得出：單筆投入平均來說，長期績效會勝出分批買進2%。
以及獲得年終獎金要單筆投入還是分批買進進行分析。
然而，要說服自己不因股價的情感因素，馬上投入所有的資金，不是一件簡單的事情。
尤其是在股價相對高點，甚至是歷史最高點，投資人面對市場高漲的情緒，總是誤以為此刻的地心引力最強大，深怕能夠賺錢的試用期比平常還長，但就如同我前面所說的，在投資的任何一天，賺錢的試用期都是相同的。
因此，讓你的金錢員工早點動起來，便是一致的結論。
除此之外，我還想要再多給你一點數據，與你分享在股價新高點的投入，獲利有多豐收。
- 持有一年的平均獲利為8.8%
- 持有五年的平均獲利為39.2%
即便你在歷史的新高點投入，你也無須害怕，因為只要買入持有，你將隨著持有的時間越長，所獲得的報酬越高。
時間的力量，就是如此地強大，你只要用對維度，掌握正確的賺錢法則，他就能讓你對風險這件事情改觀。
投資試用期：結論
當一位職員錄取新的公司，通常都會需要通過所謂的試用期考驗，才會變成該公司的正式員工。
投資市場的金錢，其實也有所謂的試用期試煉，身為金錢的主人，我們將金錢投入於全世界市場當中，如果主人的心理素質不夠強大，意念不夠堅決，在還沒有獲得報酬之前，資產就會遭逢股票市場無情的波動甩出車外，不但沒有辦法讓金錢賺更多的錢，還會讓好不容易存下的收入，化為烏有。
不過，幸運的我們，經過投資市場所透露的訊息，關於該如何讓旗下的金錢勞工獲得應有的收入，你已經取得致勝的關鍵。
面對變化多端的投資市場，必須保持正面樂觀的長期投資心態，切莫心急想要賺快錢，當你試圖透過短期的交易獲得優秀的報酬，你必須知道正確轉換的準確率需要高達70%以上，才能勝出買入持有的方法。
持有資產的長短時間攸關投資結果，想要讓虧損這件事情默默的離開我們視線，取而代之的是獲利果實，長期的買入持有便是關鍵。
這正是說明，如果目標終將會到達，那投資的過程僅需要等待開花結果這件事情而已。
或許這樣的投資讓你感到無聊，然而投資本來就不有趣，賭博才是有趣與刺激。
因此，只要你覺得投資無聊，你便是走在正確的道路之上，因為你將享有更多的時間，讓人生不無聊。主動享受生活被動指數投資的來由，正是如此，將投資過程的等待時間體驗人生，是再好不過的結果。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。