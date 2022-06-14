投資有如24小時不間斷為我們工作，為什麼還會賠錢？你必須知道的「投資試用期」

地球的公轉與自轉，24小時不間斷，全球的商業活動，也是24小時不間斷，當我們將金錢投注於世界各地的上市公司，投入的每一分錢，就像是我們旗下的員工，在每個時刻不眠不夜的替我們工作賺錢。

然而，投資所賺取的回報，與一般上班族不太一樣，勞工只要上班日準時打卡上下班，其薪轉戶每個月就會收到來自雇主的薪水，但我們所投入的金錢，有如24小時不間斷的替我們工作，甚至還不分平假日。當然，投資市場並非每個月都能給予我們收入，較差的情況，甚至還可能讓金錢的主人賠錢，也就是說，投資的風險在此表露無遺，並非只要讓金錢工作就會有收入。

因此，你一定要懂得，該如何用正確的方式讓金錢幫你賺錢，而不是賠了夫人又折兵。

想要獲利，關鍵就在於時間。

100%賺錢的投資方式，投資全世界獲利機率

投資賠錢，是你我都不願意面對的結果，如果可以讓投資變成一個是100%賺錢的結果，那就真的太好了。

可是投資涉及風險的存在，充滿了不確定性，這世界有可能存在100%的投資賺錢方式嗎？

你很可能不曉得，假如在過去的50年間（1970-2021），你將金錢投資全世界的股票市場，不是單壓台灣、也不是單壓美國，而是更分散的全球投資，只要掌握了一件事情，你便能擁有100%的獲利機率。

這個關鍵是買入持有15年。

買入持有15年，是投資市場的試用期

換句話說，無論進場下單的時間點是創新高還是從高點大幅下跌，不論是年初還是年尾的交易日，對於中間過程雜訊造成的股價高低，你都無須在意，僅僅只要保持投資紀律，買了之後不要賣，並且持有15年的時間，就能獲得來自投資市場的報酬，達成100%的賺錢機率。

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持有一個月的獲利機率僅僅只有60%

隨著投資人持有的時間越長，獲利機率逐漸攀升

15年的持有時間，100%獲利

你不要忘記，過去100%的獲利機率，可是包含歷史的金融危機與股災的狀況。

然而，對比快樂的投資秘訣一文當中所提及的美國市場，雖然趨勢是相同的，當持有時間越來越長，賺錢的機率也越高。但是與投資全世界中有一個很大的差異，單獨投資美股市場，100%獲利機率的時間需要20年，比起前述15年試用期多了33%的持有時間。

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投資全世界比起投資單一市場的好處，可以降低風險，減少虧損的可能，我們從不同市場的試用期就可以略知一二，當你選擇全球投資，你將避開單一市場的區域風險，獲取更多更分散的投資標的，還可以縮短可能的賺錢時間。

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儘管如此，無論你選擇哪一個投資市場，投資試用期並非仿間的2.3個月，或是一年，要讓替你工作的金錢，可以獲得來自投資市場的薪水，我們都需要明瞭，通過試用期的保證收入時間會長達15年以上。

全球市場高點怕什麼？

一旦你有了賺錢的時間共識之後，我們接著要做的事情，就是趕緊讓金錢度過市場的考驗，總不能因為保證賺錢的時間所需太長，就放棄賺錢的機會，畢竟投資的報酬建築在虧損風險之上，因此，盡早執行投資的決策，便是關鍵的一步。

不過，如果你目前有一筆錢正打算投入，你很可能會猶豫，究竟是要單筆一次性投入所有的資金，或是藉由分批買進一點一點的將資金投到市場中。

雖然先前我們對於這兩種投資方法的分析得出：單筆投入平均來說，長期績效會勝出分批買進2%。

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以及獲得年終獎金要單筆投入還是分批買進進行分析。

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然而，要說服自己不因股價的情感因素，馬上投入所有的資金，不是一件簡單的事情。

尤其是在股價相對高點，甚至是歷史最高點，投資人面對市場高漲的情緒，總是誤以為此刻的地心引力最強大，深怕能夠賺錢的試用期比平常還長，但就如同我前面所說的，在投資的任何一天，賺錢的試用期都是相同的。

因此，讓你的金錢員工早點動起來，便是一致的結論。

除此之外，我還想要再多給你一點數據，與你分享在股價新高點的投入，獲利有多豐收。

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持有一年的平均獲利為8.8%

持有五年的平均獲利為39.2%

即便你在歷史的新高點投入，你也無須害怕，因為只要買入持有，你將隨著持有的時間越長，所獲得的報酬越高。

時間的力量，就是如此地強大，你只要用對維度，掌握正確的賺錢法則，他就能讓你對風險這件事情改觀。

投資試用期：結論

當一位職員錄取新的公司，通常都會需要通過所謂的試用期考驗，才會變成該公司的正式員工。

投資市場的金錢，其實也有所謂的試用期試煉，身為金錢的主人，我們將金錢投入於全世界市場當中，如果主人的心理素質不夠強大，意念不夠堅決，在還沒有獲得報酬之前，資產就會遭逢股票市場無情的波動甩出車外，不但沒有辦法讓金錢賺更多的錢，還會讓好不容易存下的收入，化為烏有。

不過，幸運的我們，經過投資市場所透露的訊息，關於該如何讓旗下的金錢勞工獲得應有的收入，你已經取得致勝的關鍵。

買入持有，長期投資

面對變化多端的投資市場，必須保持正面樂觀的長期投資心態，切莫心急想要賺快錢，當你試圖透過短期的交易獲得優秀的報酬，你必須知道正確轉換的準確率需要高達70%以上，才能勝出買入持有的方法。

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持有資產的長短時間攸關投資結果，想要讓虧損這件事情默默的離開我們視線，取而代之的是獲利果實，長期的買入持有便是關鍵。

這正是說明，如果目標終將會到達，那投資的過程僅需要等待開花結果這件事情而已。

或許這樣的投資讓你感到無聊，然而投資本來就不有趣，賭博才是有趣與刺激。

因此，只要你覺得投資無聊，你便是走在正確的道路之上，因為你將享有更多的時間，讓人生不無聊。主動享受生活被動指數投資的來由，正是如此，將投資過程的等待時間體驗人生，是再好不過的結果。