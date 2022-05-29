程式/3D動畫麻瓜也能輕易上手！你也被Midjourney產生的AI圖畫洗版了嗎？

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今日不論是作曲或繪畫，AI似乎都越來越得心應手，甚至以極快的速度就能產出完成度相當高的「作品」，當具現化的夢越來越容易實現，難道人類在藝術創作領域也要被取代了嗎？
文：Mia
相信不少人注意到這兩週台灣網路社群上開始流行起來的AI畫作，這是透過一個叫做Midjourney的算圖工具產生，使用者只要輸入關鍵字，就能夠用AI算出相對應且風格多變的圖像。
Midjourney在5月初剛開放beta測試，馬上就引起風潮，上個月Game Awards主持人用遊戲相關字詞產生畫作，也帶起一波社群討論。
講到AI生成藝術工具，不少人會想到Disco Diffusion，而Midjourney正是Disco Diffusion的開發者之一Somnai，參與的新計畫。Disco Diffusion今年也剛更新到第五版，加入了3D動畫的功能。
而以非動畫、單張電腦運算圖像來說，Midjourney相較之下更易用且產生的圖像更加有藝術性，AI生成圖像容易有的胡亂拼湊以及不自然的部分更少，整體性更強。
（吉卜力賽博龐克）
當然，技術上來說輸入文字以產生圖像的AI工具已是兵家必爭之地，Nvidia去年底推出，針對寫實背景產生的GauGAN2也曾引起不少關注，4月Open AI發表的DALL·E2工具是可以根據文字產生寫實或各風格畫作，Google也以其對語意以及圖像的AI成果，在這個月發表了Imagen。
上述這些AI大型玩家發表的工具的技術力無庸置疑，而且目前能看到的成果要比Midjourney來得精準多了，不過仍僅存在於研究計畫當中，並沒有開放一般創作者或是大眾使用（GauGAN2可以在Nvidia Canvas這個beta app使用）。
在易用性上，Midjourney目前測試期採行付費訂閱可獲五封邀請函的方式，以程式/3D動畫麻瓜也能輕易上手的方式提供使用，而產生的成品也許不能稱精準，但對於模糊空間詮釋出來的畫面，卻成功產生了魔幻又不彆扭的某種藝術性。（可以參考古早時期也曾流行過的AI「惡夢產生器」就是破綻較多且混亂的例子。）
（流體碎型泡泡爆炸）
要注意的是，AI生成的圖像目前版權與著作權方面並沒有一以貫之的通則，而透過Midjourney產生出來的圖像，其權利目前根據條款，主要在100萬美元年收以下個人使用（另有企業方案）、用於區塊鏈項目必須於超過兩萬美元部分支付20%專利費等條件下，可以無限制使用自己創作的圖像（完整條款請參考Midjourney官方說明）。
AI會取代人類嗎？
自機器學習、深度學習讓AI市場爆發性成長以來，就存有一種論調認為AI可以協助大部分重複、工具性的事務，而人類能解放出來去做更有創造力與意義的事。而現在不論是作曲或繪畫上AI似乎也開始得心應手，甚至以極快的速度就能產出完成度相當高的「作品」。
難道人類在藝術創作領域也要被取代了嗎？隨著Midjourney更完整豐富且平易近人的普及化，這樣的疑問又再度浮上檯面。
Midjourney AI台灣社群擴展計劃社團版主，Group.G谷汩文化導演林思翰分享，以自身公司製作動畫流程為例，一般會有客戶需求分析、創意發想、概念草圖、提案、分鏡、設計、動態腳本、動畫等流程，Midjourney確實可以協助到概念草圖跟前期提案，節省部分製作時間。
至於AI會不會取代人類？林思翰對這類工具保持樂觀，AI確實可以協助前期流程，但真正製作量最大的其實是後期製作與修改溝通，就算AI未來可以產出接近完稿程度的成果，也只是等同現在市面上的大量圖片素材與模板，這些素材並沒有真的取代掉誰，而只是讓所有人的起點一同提高。
如同Google誕生的時候，也有人擔心知識會不值錢，所有知識只要一搜尋就能夠獲得，事實證明雖然Google讓大家獲得更多知識，但老師這樣的職業並沒有消失。
AI只是迫使你去思考自身的價值是什麼，找到那件事情，就無需恐慌AI的到來。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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