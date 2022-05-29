程式/3D動畫麻瓜也能輕易上手！你也被Midjourney產生的AI圖畫洗版了嗎？

文：Mia

相信不少人注意到這兩週台灣網路社群上開始流行起來的AI畫作，這是透過一個叫做Midjourney的算圖工具產生，使用者只要輸入關鍵字，就能夠用AI算出相對應且風格多變的圖像。

Midjourney在5月初剛開放beta測試，馬上就引起風潮，上個月Game Awards主持人用遊戲相關字詞產生畫作，也帶起一波社群討論。

講到AI生成藝術工具，不少人會想到Disco Diffusion，而Midjourney正是Disco Diffusion的開發者之一Somnai，參與的新計畫。Disco Diffusion今年也剛更新到第五版，加入了3D動畫的功能。

A lot of you have asked how I was making most of my recent images and I was pretty coy in response.



Well, I can finally reveal they were generated with tools by ai research lab @midjourney and that they're opening the beta to way more users



Beta sign up:https://t.co/00PVAOGo6L pic.twitter.com/S9pagRRtX4 — Somnai (@Somnai_dreams) March 5, 2022

而以非動畫、單張電腦運算圖像來說，Midjourney相較之下更易用且產生的圖像更加有藝術性，AI生成圖像容易有的胡亂拼湊以及不自然的部分更少，整體性更強。

（吉卜力賽博龐克）

當然，技術上來說輸入文字以產生圖像的AI工具已是兵家必爭之地，Nvidia去年底推出，針對寫實背景產生的GauGAN2也曾引起不少關注，4月Open AI發表的DALL·E2工具是可以根據文字產生寫實或各風格畫作，Google也以其對語意以及圖像的AI成果，在這個月發表了Imagen。

上述這些AI大型玩家發表的工具的技術力無庸置疑，而且目前能看到的成果要比Midjourney來得精準多了，不過仍僅存在於研究計畫當中，並沒有開放一般創作者或是大眾使用（GauGAN2可以在Nvidia Canvas這個beta app使用）。

在易用性上，Midjourney目前測試期採行付費訂閱可獲五封邀請函的方式，以程式/3D動畫麻瓜也能輕易上手的方式提供使用，而產生的成品也許不能稱精準，但對於模糊空間詮釋出來的畫面，卻成功產生了魔幻又不彆扭的某種藝術性。（可以參考古早時期也曾流行過的AI「惡夢產生器」就是破綻較多且混亂的例子。）

（流體碎型泡泡爆炸）

要注意的是，AI生成的圖像目前版權與著作權方面並沒有一以貫之的通則，而透過Midjourney產生出來的圖像，其權利目前根據條款，主要在100萬美元年收以下個人使用（另有企業方案）、用於區塊鏈項目必須於超過兩萬美元部分支付20%專利費等條件下，可以無限制使用自己創作的圖像（完整條款請參考Midjourney官方說明）。

AI會取代人類嗎？

自機器學習、深度學習讓AI市場爆發性成長以來，就存有一種論調認為AI可以協助大部分重複、工具性的事務，而人類能解放出來去做更有創造力與意義的事。而現在不論是作曲或繪畫上AI似乎也開始得心應手，甚至以極快的速度就能產出完成度相當高的「作品」。

難道人類在藝術創作領域也要被取代了嗎？隨著Midjourney更完整豐富且平易近人的普及化，這樣的疑問又再度浮上檯面。

Midjourney AI台灣社群擴展計劃社團版主，Group.G谷汩文化導演林思翰分享，以自身公司製作動畫流程為例，一般會有客戶需求分析、創意發想、概念草圖、提案、分鏡、設計、動態腳本、動畫等流程，Midjourney確實可以協助到概念草圖跟前期提案，節省部分製作時間。

至於AI會不會取代人類？林思翰對這類工具保持樂觀，AI確實可以協助前期流程，但真正製作量最大的其實是後期製作與修改溝通，就算AI未來可以產出接近完稿程度的成果，也只是等同現在市面上的大量圖片素材與模板，這些素材並沒有真的取代掉誰，而只是讓所有人的起點一同提高。

如同Google誕生的時候，也有人擔心知識會不值錢，所有知識只要一搜尋就能夠獲得，事實證明雖然Google讓大家獲得更多知識，但老師這樣的職業並沒有消失。​

AI只是迫使你去思考自身的價值是什麼，找到那件事情，就無需恐慌AI的到來。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航