《芬蘭教改之道》：「教越少，學越多」，芬蘭為何充滿奇異的教育悖論？

文：帕思．薩爾博格（Pasi Sahlberg）

芬蘭教育悖論

由於芬蘭教育體系表現十分優異，讓不少教育專家和政策制訂者開始探討芬蘭成功的原因。許多來訪芬蘭的朋友，都會發現優美的校園建築中，四處可見平靜的學生與為專業的教師；他們也開始瞭解芬蘭教育擁有的高度自主性：芬蘭中央政府很少干預校園，學校能夠使用系統化的方法，處理學生在校園生活遭遇的問題，並為需要的學生提供專業協助。這些現象都能幫助訪客從芬蘭這種教育大國汲取成功經驗，不過在芬蘭成功的教育體系背後，仍有許多尚待探索的祕密，包括：

教育改革的發展過程究竟是什麼模樣？

建立卓越的教育體系時，其他公部門政策扮演什麼角色？

文化和其他隱藏因素的角色是什麼？

創造自身獨特的教學方法時，芬蘭教育家是如何理解全球教育改革運動（見第四章）？

表現良好的教育體系，又是如何應對逐漸下滑的國際學生評比表現？

從許多層面來看，芬蘭都是充滿奇異悖論的國家。身為資通訊產業的帶領者，芬蘭擁有世上最高的手機密度，芬蘭人卻非常寡言、甚至到了喜好沉默的地步，這個國家的人民同樣以喜好獨處、不愛社交聞名，但非常熱愛探戈，還會舉辦年度探戈嘉年華，在舞會中選出芬蘭探戈皇后與國王。不僅如此，生活在典型的北方艱困氣候，芬蘭人卻能名列全球最快樂的民族，也是最富庶的國家。

芬蘭語裡有個著名的文化字詞「sisu」（習俗），意指芬蘭人堅強的意志、決心、面對挑戰時的果敢，也同時表達了他們心中的冷靜與溫柔（Chaker, 2014、Lewis, 2005、Panzar, 2018）。此外，和其他北歐國家相同，芬蘭也成功在競爭的全球市場經濟中，打造了一座均等的社會福利國度（Sahlberg, 2016b）。由此可知，在理解芬蘭教育的某些重要特質時，從「悖論」出發，的確是比邏輯演繹更合適的角度。

以下的小故事顯示了芬蘭人不喜歡「閒扯」的文化特色：兩個許久不見的老友不期而遇，他們從孩童時期就一直是好朋友，所以決定喝兩杯，慶祝這次開心的巧遇。他們很快找到一間酒吧，挑選一處安靜的位置，並點了第一輪的酒，兩人不發一語，很快把第一輪的酒喝完，第二輪的酒也來了，他們非常享受地喝下這些酒，還是沒開口說話。第三輪的酒也在沉默之中喝完了，隨後，當第四輪的酒即將入喉之際，其中一個人開心地舉起杯子說：「Kippis。」（乾杯的意思）他的朋友忽然帶著困惑的眼神，回答道：「我們是來這裡喝酒還是聊天的？」

這種「極簡主義」同樣盛行於芬蘭人生活的其他領域，無論藝術、音樂、設計或建築，都可以看見芬蘭人受到小巧、清晰、簡潔等概念的深刻影響。芬蘭人認為「小即是美」。他們在商業、政治、外交領域，都喜歡採取直接的對話及簡單的程序；他們想要解決問題，而不是「談論問題」；芬蘭人創新思維方式的背後，往往蘊藏著「小思維帶來大不同」的想法。

因此，當芬蘭進行教育改革時，當然也毫不意外地採取了相同的原則與信念：教育與學習必須成為最重要的價值，這就是芬蘭對教育政策與教育改革的想法。最重要的是，芬蘭人不相信一直在教育上重蹈覆轍，還能夠帶來改變；他們認為，用聰明的方式改進，而非盲目地努力，才是取得成功的最佳方式。

悖論一：教越少，學越多

教育改革的傳統理念相信，只要延長教育年限、增加授課時間和學生的作業份量，原先表現不如預期的學生，就能夠有所成長，但芬蘭經驗挑戰了這個傳統理念。舉例而言，當學生的數學表現不佳時，傳統教育方式會修改課程大綱，增加更多的授課時間與家庭作業，在大多數的教育體系中，這代表教師必須付出更多的教學時間；以下兩個重要的國際指標，清晰顯示出各國學生上課時數與教師授課時數的差異。

首先，如同圖2.11所示，OECD國家的公立基礎教育及初期中等教育時數，有非常大的差異；從PISA成績來看，可以發現授課時數與學習表現之間，沒有任何顯著的關連。有趣的是，高成就的國家，包括芬蘭和愛沙尼亞，其實並沒有將授課時間當成提升學習成就的主要解方，但是諸如美國、以色列與墨西哥等表現較為遜色的國家，則經常要求提高學生的學習時數。

若將授課時間換算為學年，則澳洲十五歲學生的學習時間，多了芬蘭學生足足將近五個學年，而且芬蘭兒童七歲才開始上小學，但許多澳洲兒童五歲就開始上學（OECD, 2019a）。這些數據甚至還沒有加上學生課後接受家教或參加補習班的時間，這在東亞大部分高成就的教育體系中，是個相當常見的現象。如同先前的圖2.6所示，芬蘭學生不管是在學校或放學後的學習時間，整體來說都比其他國家還低很多。

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此外，根據OECD的數據，和其他所有國家相比，芬蘭十五歲學生花費在家庭作業的時間也更少。這又是另一個芬蘭與其他國家的驚人不同，其他國家透過「家庭作業時間底線」（minimum homework minutes）的原則和其他措施，想方設法讓學生在放學之後仍然持續學習。而芬蘭則是遵循教育家米特拉（Sugata Mitra）提出的「侵入式教育最小化」（minimally invasive education）原則，認為學生能夠在未受監督的環境中，透過彼此協助，自由自在地學習。

如果芬蘭教育體系的授課時間已經比其他國家還要少，那麼學童在課後的活動是什麼？原則上，除非學校另有安排，否則學童在下午就可以自由返家，政府規定芬蘭小學必須安排課後活動供年紀較小的學童參與，並鼓勵成立教育或休閒社團，供年長一些的學生參加。