他們把他推進後車廂、在裡面放一顆催淚瓦斯：巴西精神病患疑似死於警車「毒氣室」
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巴西一名黑人男子桑托斯遭警方壓制的影片在社群媒體上瘋傳，震驚了巴西社會。根據巴西公共安全論壇的數據，2020年巴西警察殺害了6416人，幾乎80%的受害者是黑人。
巴西警察暴力執法近日再度浮上檯面，聯邦公路警察日前將一名患有精神疾病的黑人男性固定在警車後車廂，疑似釋放毒氣手榴彈導致該名男子死亡，影片在網路上引發公憤；而不久前巴西里約熱內盧才發生警察突襲貧民窟，造成26人死亡的慘案，警察暴行震驚南美。
近日在網路上流傳的影片顯示，週三（25日），巴西東北部塞爾希培州（Sergipe）的溫鮑巴鎮（Umbaúba）公路警察強行將38歲的黑人男子桑托斯（Genivaldo de Jesus Santos）壓制在警車後車廂，後車廂正冒出濃密的白煙，看起來像是催淚瓦斯。
影片中可以聽到男子在尖叫，他的腿從後車廂伸了出來，掙扎著踢了一陣子，直到最後一動也不動。影片中的旁觀者說，「他們會殺了他！」。
週四（26日）的屍檢報告證實，桑托斯死於窒息。
桑托斯遭警方壓制的影片在社群媒體上瘋傳，震驚了巴西社會。《衛報》指出，巴西警察的暴力行為司空見慣，其中針對黑人施暴的案件不成比例地高，根據巴西公共安全論壇的數據，2020年巴西警察殺害了6416人，幾乎80%的受害者是黑人。
聯邦公路警察隨後在一份聲明中表示，桑托斯表現出攻擊性行為，積極抵抗把他攔下來的警察。聲明說，警察使用「攻擊性較小的固定技術和工具」壓制他。警方表示，桑托斯在送往車站的途中感到不適，後來在醫院死去。
不過在現場目睹一切的桑托斯姪子（Alisson de Jesus）告訴當地媒體，當時他的叔叔正騎著摩托車，聯邦公路警察攔住了他，並要求他掀起襯衫。桑托斯姪子說，他的叔叔有在服用精神分裂症的處方藥，當警察發現藥物時他很緊張。
桑托斯的姪子聲稱，他已經警告警察他叔叔的情況，然後「酷刑開始了」。
他說警察在把桑托斯關進後車廂之前曾毆打他、踢他頭部，「然後他們帶走我的叔叔，把他塞到後車廂，並拿了一個瓦斯彈，蓋上蓋子。車裡充滿了催淚瓦斯......後來他們搭車離開，好像在嘲笑現場的所有人。」
桑托斯的妻子把這起事件描述為「犯罪」，她說她的丈夫從未有過暴力行為。
此事件在巴西引發了廣泛的譴責，許多人批評警方的行為是出於種族主義。這起事件讓人聯想到兩年前發生在美國明尼蘇達州，遭美國白人警察殺害的黑人喬治．佛洛伊德（George Floyd）。
「警察把一輛汽車變成毒氣室，處決了一名精神病患者」，來自里約熱內盧的黑人社運份子索薩（
Renata Souza）在推特上痛批，「這樣不人道的行為無法用言語形容。巴西是一個滅絕營！」
巴西聯邦公路警察表示，已啟動紀律處分程序以調查涉案警察的行為，並對桑托斯的死亡展開調查。
週四，桑托斯在溫鮑巴鎮的葬禮前舉行了抗議活動，在他遇難的道路上，有民眾焚燒輪胎。
里約熱內盧貧民窟遭警察行刑式突襲
巴西的警察暴力事件並不罕見。這起事件發生幾天前，里約熱內盧貧民窟Vila Cruzeiro週二（24日）遭到巴西警察的突襲，警方聲稱是要追查躲藏在那裡的黑幫角頭，不過里約熱內盧律師協會人權委員會負責人蒙德戈（Rodrigo Mondego）表示，來自現場的證據顯示，一些死者遭到酷刑並被冷血殺害。
「我們看到一具沾著白色粉末的屍體，滿臉都是類似古柯鹼的東西。」蒙德戈告訴《法新社》，這個人在被殺之前，可能被人強迫吃掉毒品，他說這是一個酷刑行為。
這次的突擊行動至少造成26人死亡，包括一名被流彈擊中的理髮師。警方將死亡人數定為23人。這是繼2021年5月另一次針對Jacarezinho貧民窟的襲擊（當時導致28人死亡，包括27名涉嫌毒販與一名警察）之後，里約熱內盧史上第二慘的致命襲擊。
蒙德戈說，「如果你看世界各地的統計數據，你永遠不會看到一方有20多人喪生，而另一方卻沒有人喪生的交火行動」，懷疑現場遭到大量處決。
巴西檢察官已對行動期間可能侵犯人權的行為展開調查。
不過總統波索納洛（Jair Bolsonaro）週二表示，參與這場行動的警察是「戰士」，他們「消滅了至少 20 名犯罪分子」。人權觀察（Human Rights Watch）發表聲明痛批，波索納洛向警方傳達的信息很明確：
你可以繼續殺人而不受懲罰。
新聞來源
- Outrage in Brazil as mentally ill Black man dies in police car ‘gas chamber’（The Guardian）
- Video of Brazil cops gassing man draws fury after his death（AP）
- Brazilian man allegedly gassed to death in police car boot（BBC）
- Shock over Brazil police 'torture, executions' in drug raid（Buenos Aires Times）
延伸閱讀
- 又一位死在結構暴力的絕望母親：失去兒子後，她因付不出公車票放棄了心理治療
- 在巴西貧民窟對抗奴隸制度的貧窮遺毒，「幽默」如何成為弱者的武器？
- 【圖輯】里約熱內盧人質劫持事件：女子悲痛欲絕，被全副武裝的員警包圍
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
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以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
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建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
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最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。