【圖輯】秘魯「阿科馬卡大屠殺」倖存者，37年後終於能含淚下葬逝去的親人
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1980年至2000年間，秘魯發生了內部衝突，秘魯政府軍與秘魯共產黨（又稱光明之路）展開了游擊戰。衝突的死亡人數可能多達7萬人，一些倖存者對於當時的衝突仍歷歷在目。
這是20世紀末秘魯內部衝突中最嚴重的屠殺事件之一，阿亞庫喬大區（Ayacucho）之下的阿科馬卡村（Accomarca），正在替這場37年前的悲劇做一個總結。
5月20日，被屠殺者的家屬埋葬了亡者的遺體，包括1985年在這個秘魯南部山區小鎮，被秘魯軍隊殺害的69人。阿科馬卡當地政府在釐清了遺骸狀況後，歸還給受害家屬，才有了這場規模龐大的葬禮。
1980年至2000年間，秘魯發生了內部衝突，秘魯政府軍與秘魯共產黨（又稱光明之路）展開了游擊戰。衝突的死亡人數可能多達7萬人，一些倖存者對於當時的衝突仍歷歷在目。
48歲的尤斯塔・丘奇翁（Justa Chuchón）對自己的所見所聞仍記憶猶新，並回憶起曾躲過四次死亡的威脅。
「最終，我們的朋友和鄰居會得到安息。」丘奇翁回憶起10歲那年，第一次以為自己會被殺時說。1983年，士兵們突襲阿科馬卡，其中一個士兵把步槍抵在她的胸前。她說，士兵踢她和她的兄弟，並令她們埋葬11個人的屍體。秘魯軍隊們指稱她們是光明之路的成員。
根據後來的統計，阿科馬卡總共有80具棺材被埋在一個墓地裡，包括後來在2000年另一起衝突中喪生的村民；這裡曾經是一個軍事基地，士兵們在那裡折磨被認為是光明之路成員的當地人。
在這些棺材中，只有37個裝有遺骸，其餘的則是由家屬鑑定過、確實屬於被屠殺者的衣物。
光明之路在阿科馬卡等農村城鎮建立秘密基地，並推翻當地政府，還強迫農民提供食物。正因為如此，秘魯軍方才會指責這些農民是「恐怖分子」，並殺死了其中一些人。
丘奇翁說，1985年7月，一群士兵進入阿科馬卡集市，有些人強姦了她和她的表妹。「我不知道我是應該尖叫還是哭泣，我只能叫他不要殺我。」
阿科馬卡最慘的局面發生在1985年8月14日，秘魯士兵們開始向居民的住宅開槍。他們總共抓了69個人，包括老人、婦女和兒童，士兵們先是強姦了婦女，然後將這些人分別關進三間房子裡，並朝著房屋掃射、放火焚燒，其他村民驚恐地看著士兵的暴行，丘奇翁也目睹了這一切。
那天，丘奇翁之所以逃過死亡，是因為她和祖母在一起。她的父親是一位豎琴師，剛好那天父母一起去另一個城鎮的集市表演來賺錢。
大屠殺一週後，她的父母回來了，隨後一家逃到了秘魯首都利馬。
在秘魯首都，遇難者家屬在國會前譴責了這次大屠殺，多年來他們一直在尋求正義。
經過調查，陸軍少尉烏爾塔多（Telmo Hurtado）承認自己與這場大屠殺有關。
「不能相信一個女人、一個長者或一個男孩。」他在軍事法庭上，如此形容相關證人的證詞。他被媒體稱為「安第斯山脈屠夫」，但他並未因阿科馬卡大屠殺被判刑，只有因沒有向上級報告殺人事件而被判處四年徒刑，在那之後仍持續在軍隊中服役。
1999年烏爾塔多退休後，他搬到美國邁阿密，但受害者家屬一直要求伸張正義。最終，他在2011年被逮捕並引渡回國，面臨阿科馬卡大屠殺的指控。後來他改變了供詞，說他是在執行上級命令。
最後，秘魯法庭判決烏爾塔多和其他9名軍官犯有屠殺罪，分別被處23至25年監禁，但其中五人仍在逃亡，包括退役將軍威爾弗雷多・莫里（Wilfredo Mori） ，他曾口頭下令殺害阿科馬卡的69名平民。
「如果他們仍然是自由的，給他們定罪有什麼意義？」丘奇翁問道。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
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LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
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此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
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LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
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LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。