【東南亞週報】星成為「印太經濟架構」創始國｜小馬可仕會晤美國特使｜曼谷市長選舉變天

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第172期，為讀者挑選2022年5月21日至5月27日期間，有關新加坡、菲律賓、印尼、緬甸、泰國與馬來西亞的六則東協區域大事。

新加坡｜星成為「印太經濟架構」創始國 李顯龍盼架構保持開放與包容

美國總統拜登5月23日在東京正式宣布啟動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），身為13國創始國之一的新加坡總理李顯龍表示，新加坡向來支持一個開放、包容、基於規則，而且穩定、安全和繁榮的秩序，IPEF可成為美國在此地區開展經濟外交的寶貴平台。

李顯龍指出，IPEF清楚表明美國將繼續致力與亞洲夥伴接觸，深化它在太平洋地區的聯繫。他也認為該倡議在經濟合作上所涉及的領域如數位和綠色經濟、貿易便利化、基礎設施、供應鏈彈性和能力建設等，將在此地區引起共鳴。但他也希望IPEF能保持開放、包容和靈活，允許成員繼續與其他夥伴合作，也讓其他人能在準備好時加入這個架構。他希望假以時日IPEF能促成美國和此區域之間更緊密，也更雄心勃勃的經濟往來。

面對俄羅斯入侵烏克蘭，以及美中關係緊張等國際局勢，人在日本訪問的李顯龍26日在第27屆國際交流會「亞洲的未來」上表示，亞洲各國必須努力加強集體安全和經濟合作。他指出，除了理念相近夥伴組成如「四方安全對話」（Quad）及美英澳三邊安全協議（AUKUS）等聯盟和組織外，各國也應與潛在對手接觸，建立信心與互信，來加強集體安全。



李顯龍指出，在一個分裂的世界中，維護一個開放和包容的區域架構比以往任何時候都更加重要，東協和日本可在此方面發揮重要作用。他也提到，美中大國與亞洲國家的經濟合作將展示它們在區域的參與不只是為了擴大自己的勢力，而是也能為夥伴帶來實質利益，取得雙贏。

菲律賓｜小馬可仕會晤美國特使 擬延長軍事協議

菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）表示，他在本週與美國特使討論重新簽署或延長美菲軍隊互訪協議（Visiting Forces Agreement, VFA）事宜。

剛在5月9日選戰取得勝利的小馬可仕，將於6月正式就職。他在本週會晤美國駐菲律賓代辦Heather Variava。小馬可仕指出，國防安全一直是菲美關係間重要議題，在這次會談中談及了擬重新簽署、或者延長VFA的事宜，以因應不斷變動的國際與區域情勢。

小馬可仕才在上週與中國國家主席習近平通話，表示希望加強兩國各層級的交往。外交家雜誌（The Diplomat）東南亞編輯Sebastian Strangio對此表示，小馬可仕本週針對美國的發言，預料對鞏固菲美關係打一劑強心針。此外，小馬可仕任期中應會與中、美兩大強權皆維持一定友好關係。

菲美兩國於1998年簽署VFA，允許訪問協定簽署國可因軍事演習或人道援助互相暫時派駐軍隊，是實現菲美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）重要的一環。杜特蒂政府在2020年2月因美國拒發簽證給其盟友，因而提出終止協定要求，至2021年6月前後三度發出外交照會暫緩終止延長效期，並於2021年初開始與美方協商修約。直至美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）於去年中出訪菲律賓，杜特蒂始鬆口將保留VFA。

印尼｜使館懸掛彩虹旗 印尼傳召英國大使

因英國大使館懸掛性多樣社群（LGBT+）彩虹旗一事觸動敏感神經，印尼外交部5月23日傳召英國駐印尼大使詹金斯（Owen Jenkins）。

因應國際不再恐同日，英國駐印尼大使館在17日懸掛象徵性多樣社群（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, LGBT+）的彩虹旗，並在其社群媒體Instagram上貼文指出：「即使朋友之間價值分歧可能會讓人不舒服，有時候也要為你認為正確的事情表明立場。」本週印尼外交部傳召英國大使詹金斯，希望英方尊重當地文化，避免碰觸敏感性議題。

在印尼伊斯蘭保守派運動中具有影響力的團體「212兄弟會（Alumni 212 Brotherhood）」，針對英國大使館的行為發表聲明，直指升彩虹旗已玷汙印尼神聖價值觀。外交部在23日傳召英國大使，外交部發言人Teuku Faizasyah表示，大使館應該只掛上所屬國家的國旗，而英國大使館則未對傳召一事進行回應。

性少數議題在印尼普遍是禁忌議題，實施伊斯蘭教法的亞齊特區，同性戀更被視為非法。2017年時，在亞齊省曾有兩名男子被指控發生性行為，而被判處公開鞭刑，是當地依照伊斯蘭教法處罰同性性行為的首起案例。2020年，國會議員提出「健全家庭法」草案，草案內容要求性少數群體需至相關機構接受強制矯正。

緬甸｜遭軍政府拘留逾一年 翁山蘇姬家屬向聯合國提出申訴

緬甸前領袖翁山蘇姬已遭緬甸軍方扣留超過一年，她的家屬於5月25日透過律師向聯合國人權部門正式提出申訴。

代表翁山蘇姬家屬的兩名人權律師吉莫海（Francois Zimeray）和費內爾（Jessica Finelle）25日透露，他們已向聯合國人權事務高級專員辦事處下屬機構「任意拘留問題工作組」（UN Working Group on Arbitrary Detention）提交申訴文件。他們形容翁山蘇姬遭緬甸軍方「司法綁架」。

申訴文件寫到：「她遭非法逮捕與扣留。她的多項審訊也違反最基本的法治及司法程序。這是打著『審訊』旗號的綁架。她正遭非法囚禁而與世隔絕，同時全力對抗難以接受的心理折磨。」律師也認為，這對緬甸來說是一場悲劇性倒退，（軍政府）透過翁山蘇姬壓制全緬甸人民的聲音，緬甸民主的願望也遭到粉碎。