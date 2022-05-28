【東南亞週報】星成為「印太經濟架構」創始國｜小馬可仕會晤美國特使｜曼谷市長選舉變天
我們想讓你知道的是
李顯龍指出，在一個分裂的世界中，維護一個開放和包容的區域架構比以往任何時候都更加重要，東協和日本可在此方面發揮重要作用。他也提到，美中大國與亞洲國家的經濟合作將展示它們在區域的參與不只是為了擴大自己的勢力，而是也能為夥伴帶來實質利益，取得雙贏。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第172期，為讀者挑選2022年5月21日至5月27日期間，有關新加坡、菲律賓、印尼、緬甸、泰國與馬來西亞的六則東協區域大事。
新加坡｜星成為「印太經濟架構」創始國 李顯龍盼架構保持開放與包容
美國總統拜登5月23日在東京正式宣布啟動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），身為13國創始國之一的新加坡總理李顯龍表示，新加坡向來支持一個開放、包容、基於規則，而且穩定、安全和繁榮的秩序，IPEF可成為美國在此地區開展經濟外交的寶貴平台。
李顯龍指出，IPEF清楚表明美國將繼續致力與亞洲夥伴接觸，深化它在太平洋地區的聯繫。他也認為該倡議在經濟合作上所涉及的領域如數位和綠色經濟、貿易便利化、基礎設施、供應鏈彈性和能力建設等，將在此地區引起共鳴。但他也希望IPEF能保持開放、包容和靈活，允許成員繼續與其他夥伴合作，也讓其他人能在準備好時加入這個架構。他希望假以時日IPEF能促成美國和此區域之間更緊密，也更雄心勃勃的經濟往來。
面對俄羅斯入侵烏克蘭，以及美中關係緊張等國際局勢，人在日本訪問的李顯龍26日在第27屆國際交流會「亞洲的未來」上表示，亞洲各國必須努力加強集體安全和經濟合作。他指出，除了理念相近夥伴組成如「四方安全對話」（Quad）及美英澳三邊安全協議（AUKUS）等聯盟和組織外，各國也應與潛在對手接觸，建立信心與互信，來加強集體安全。
李顯龍指出，在一個分裂的世界中，維護一個開放和包容的區域架構比以往任何時候都更加重要，東協和日本可在此方面發揮重要作用。他也提到，美中大國與亞洲國家的經濟合作將展示它們在區域的參與不只是為了擴大自己的勢力，而是也能為夥伴帶來實質利益，取得雙贏。
菲律賓｜小馬可仕會晤美國特使 擬延長軍事協議
菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）表示，他在本週與美國特使討論重新簽署或延長美菲軍隊互訪協議（Visiting Forces Agreement, VFA）事宜。
剛在5月9日選戰取得勝利的小馬可仕，將於6月正式就職。他在本週會晤美國駐菲律賓代辦Heather Variava。小馬可仕指出，國防安全一直是菲美關係間重要議題，在這次會談中談及了擬重新簽署、或者延長VFA的事宜，以因應不斷變動的國際與區域情勢。
小馬可仕才在上週與中國國家主席習近平通話，表示希望加強兩國各層級的交往。外交家雜誌（The Diplomat）東南亞編輯Sebastian Strangio對此表示，小馬可仕本週針對美國的發言，預料對鞏固菲美關係打一劑強心針。此外，小馬可仕任期中應會與中、美兩大強權皆維持一定友好關係。
菲美兩國於1998年簽署VFA，允許訪問協定簽署國可因軍事演習或人道援助互相暫時派駐軍隊，是實現菲美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）重要的一環。杜特蒂政府在2020年2月因美國拒發簽證給其盟友，因而提出終止協定要求，至2021年6月前後三度發出外交照會暫緩終止延長效期，並於2021年初開始與美方協商修約。直至美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）於去年中出訪菲律賓，杜特蒂始鬆口將保留VFA。
印尼｜使館懸掛彩虹旗 印尼傳召英國大使
因英國大使館懸掛性多樣社群（LGBT+）彩虹旗一事觸動敏感神經，印尼外交部5月23日傳召英國駐印尼大使詹金斯（Owen Jenkins）。
因應國際不再恐同日，英國駐印尼大使館在17日懸掛象徵性多樣社群（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, LGBT+）的彩虹旗，並在其社群媒體Instagram上貼文指出：「即使朋友之間價值分歧可能會讓人不舒服，有時候也要為你認為正確的事情表明立場。」本週印尼外交部傳召英國大使詹金斯，希望英方尊重當地文化，避免碰觸敏感性議題。
在印尼伊斯蘭保守派運動中具有影響力的團體「212兄弟會（Alumni 212 Brotherhood）」，針對英國大使館的行為發表聲明，直指升彩虹旗已玷汙印尼神聖價值觀。外交部在23日傳召英國大使，外交部發言人Teuku Faizasyah表示，大使館應該只掛上所屬國家的國旗，而英國大使館則未對傳召一事進行回應。
性少數議題在印尼普遍是禁忌議題，實施伊斯蘭教法的亞齊特區，同性戀更被視為非法。2017年時，在亞齊省曾有兩名男子被指控發生性行為，而被判處公開鞭刑，是當地依照伊斯蘭教法處罰同性性行為的首起案例。2020年，國會議員提出「健全家庭法」草案，草案內容要求性少數群體需至相關機構接受強制矯正。
緬甸｜遭軍政府拘留逾一年 翁山蘇姬家屬向聯合國提出申訴
緬甸前領袖翁山蘇姬已遭緬甸軍方扣留超過一年，她的家屬於5月25日透過律師向聯合國人權部門正式提出申訴。
代表翁山蘇姬家屬的兩名人權律師吉莫海（Francois Zimeray）和費內爾（Jessica Finelle）25日透露，他們已向聯合國人權事務高級專員辦事處下屬機構「任意拘留問題工作組」（UN Working Group on Arbitrary Detention）提交申訴文件。他們形容翁山蘇姬遭緬甸軍方「司法綁架」。
申訴文件寫到：「她遭非法逮捕與扣留。她的多項審訊也違反最基本的法治及司法程序。這是打著『審訊』旗號的綁架。她正遭非法囚禁而與世隔絕，同時全力對抗難以接受的心理折磨。」律師也認為，這對緬甸來說是一場悲劇性倒退，（軍政府）透過翁山蘇姬壓制全緬甸人民的聲音，緬甸民主的願望也遭到粉碎。
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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