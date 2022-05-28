19名警察在走廊上等待：德州官員說不立即攻堅是「錯誤決定」，教室內不斷傳來求救電話

德州尤瓦爾迪洛伯小學本週二（24日）發生槍擊案，日前傳出警察執法不力，導致槍手在教室內射殺將近1小時才被制伏，德州公共安全廳廳長麥克洛（Steve McCraw）今（27）日鬆口，坦承警察沒有早點衝進教室是個「錯誤決定」；而報導指出，當警察們在走廊上等待的時候，被困在教室內的學生們曾多次打電話報警，央求「拜託立刻派警察過來」。

槍擊案發生隔日，德州州長艾波特（Greg Abbott）與其他州政府官員公開讚揚執法人員對於槍擊案所作出的努力，不過越來越多的證據顯明，警察趕抵現場後沒有在第一時間攻堅，媒體質疑，為什麼警察在外面等了大約1小時，才由邊境巡邏隊的戰略小組闖入教室將兇手擊斃？

德州公共安全廳廳長麥克洛週五解釋了警察從上午11點44分抵達校園，到邊境巡邏隊12點50分闖入教室期間的漫長等待，是因為現場指揮官判斷，18歲的槍手拉莫斯（Salvador Ramos）從原來被視為「活躍槍手」（active shooter）到設置路障反鎖在教室、成為一個「封閉目標」（barricaded subject），指揮官認為槍手對孩子們「不再有威脅」，讓警察有更多時間配備適當的設備進入。

很明顯的，從我們現在掌握的資訊看來，當時在教室內的孩子們的確在危險之中。 事後來看，從我現在的角度來看，當然不是正確的決定。這是錯誤的決定，就是這樣。沒有任何藉口，但同樣的，我當時不在那裡。 我們現在認為當時應該盡快進入（教室）。

Waiting to confront the Uvalde gunman was a mistake, a top Texas police official said on Friday at a news conference outside of Robb Elementary School. "It was the wrong decision. Period," he said. https://t.co/JUEYClBHpn pic.twitter.com/0QreCj2Oat — The New York Times (@nytimes) May 27, 2022

現場的指揮官為尤瓦爾迪學區警察局長阿雷東多（Pete Arredondo），他擁有近3年的執法經驗，最近當選為尤瓦爾迪市議員。

UCISD Chief of Police is Pete Arredondo https://t.co/BFTpvH3idr — SuburbanWarlock (@QDa5ifth) May 27, 2022

走廊上19名警察在等待，教室內傳來求救電話

麥克洛還原了拉莫斯的行凶時間軸，他於11點28分先在家朝祖母開槍，隨後開著祖母的車驅車到校，在學校附近撞上 一條溝渠，他拿著長步槍和彈藥下車，於11點33分進入校園，沿途開槍； 7名警察在2分鐘後抵達學校，走向拉莫斯將自己反鎖的教室。但其​中2名警察被拉莫斯從門後開槍射擊，受到擦傷，隨後有更多的警察抵達現場。

在中午12點03分，警察接到了第一通 受困女學生的報案電話，這名女孩表明了自己的身份，低聲說她在112教室，中間不斷打電話給警局，通報說有許多人死了，她隨後打電話來說，所在的教室只有8到9個人活著。這期間不只受困教室，也有從別的教室打到警局的求救電話，學生們央求警局盡快派警察過來。而直到下午12點51分，邊境巡邏隊才進入教室。

麥克洛表示，拉莫斯在整個槍擊案中一共射出了100多發子彈，但 在警察在走廊等待的48分鐘裡，大部分的槍聲都是「零星的」，而且瞄準了門。調查人員仍不知道多少學生在那段時間死亡。

拉莫斯在教室內射殺了19名兒童、2名教師，他的動機仍不清楚。當邊境巡邏隊進入教室時，外面的走廊有多達19名警察。

德州州長艾波特：我被誤導了

槍擊案發生後，德州州長艾波特在記者會上讚揚了執法部門衝向槍聲的「驚人勇氣」和「反應快速」，不過艾波特週五表示， 他被執法人員提供的訊息給誤導了。他說，「 正如每個人都知道的那樣，我得到的資訊有部分後來被證明是不正確的。我對此非常生氣。」

他說，他希望領導調查的部門能夠確定地查明槍擊事件的每一個事實。

Texas Governor Greg Abbott said he was initially misled about the law enforcement response to the school shooting this week that left 19 children and two teachers dead https://t.co/7ezibIcfak — Bloomberg (@business) May 27, 2022

艾波特也宣布，將對整個社區提供免費的心理健康援助。

全美步槍協會在抗議中照常舉行，川普將發表演說

在槍擊案發生後，美國最具影響力的擁槍團體「全國步槍協會」（NRA）週五仍然在德州休士頓舉辦為期3天的年度槍展，不過原定出席這場活動的共和黨參議員科寧（John Cornyn）和眾議員克倫肖（Dan Crenshaw），以及美國歌手麥克林（Don McLean）等人已經確定退出活動，德州州長艾波特則改以預錄影片的形式在活動上發言。

數百名對槍支暴力感到憤怒的抗議者在外面示威，有些人帶著槍擊受害者照片的十字架。

Photo Credit: AP / 達志影像

不過美國前總統川普（Donald Trump）仍將出席活動，根據川普團隊發布的演說摘錄，川普將呼籲武裝「守法的美國人」，同時也要求增加 心理健康的相關補助，並努力加強校園安全。

Trump NRA speech to call for arming 'law-abiding' after Texas school shooting https://t.co/TXFnLA5SmZ pic.twitter.com/Avrnwp5GUm — New York Post (@nypost) May 27, 2022

全國步槍協會主席拉皮埃爾（Wayne LaPierre）則在活動開始時說：「每個全國步槍協會的成員 ，和我知道每個正派的美國人現在都在哀悼。21條美麗的生命被一個犯罪的怪物無情地、無差別的消滅了。」但他也呼籲，「 限制守法美國人保護自己的基本人權，並不是解決辦法。這從來不是解法。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元