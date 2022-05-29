回顧歷史，「戰略清晰」一定比較好嗎？我們不該用聯考邏輯來思考國家戰略

文：吳崑玉

拜登一席承諾保衛台灣的談話，引起國內許多人興奮激昂，覺得這是美國從「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）走向「戰略清晰」（Strategic Clarity）的明確訊號，讓台灣吃了顆定心丸，認定中共犯台美國必定出兵干涉。但美國國務院隨即發表「一切沒有改變」的新聞稿，又讓不少人被潑了冷水。

趙少康等戰鬥藍不敢反對抨擊保台論，於是使出傳統「推坑」的鬥爭招數，要求美國保台要有「白紙黑字」。問題是白紙黑字就能保障和平嗎？張伯倫當年在慕尼黑也拿到希特勒的白紙黑字啊？劉阿姨推文反而可能比較貼近現實：

戰略模糊就是評估中國並無發動戰爭的能力，戰略清晰就是評估中國有發動戰爭的能力，所以對台灣並不有利，因為台灣並沒有做好戰爭準備。

更糟的是，「戰略模糊」與「戰略清晰」這兩個詞，本是美國學術界對於台海安全政策的解讀與論辯。但傳到國內後，被裹上厚厚的政治麵粉，好像老美走向「戰略清晰」，台灣背後就有大哥靠了，心就安了；「戰略模糊」則代表美國向中共低頭放軟，台灣就危險了。再加上各方政治人物與媒體名嘴的過度渲染解讀，使得這兩個名詞變成很容易讓人血壓爆高、歇斯底里的催化劑。

回顧歷史，「戰略清晰」一定比較好嗎？1950年1月，美國國務卿艾奇遜在華府記者會上說：「美國的太平洋防線包括了阿留申群島、日本、沖繩、和菲律賓。」不包括台灣和韓國，夠清晰了吧？六個月後，北韓南侵，逼美國去打韓戰。參謀首長會議主席布萊德雷稱之為「在錯誤的時間、錯誤的地點、和錯誤的敵人，打了一場錯誤的戰爭。」

沒幾年，又在「圍堵政策」和「骨牌理論」驅動下，接手了奠邊府之戰後、法國撤出的越南。不但「戰略清晰」，而且清晰到美軍直接投入數十萬兵力下去打了十幾年，卻養出一群只想讓美國人來幫忙開槍，自己卻貪污腐化毫無戰志的南越政府與南越軍，等到老美發現不對勁斷然撤出，南越馬上垮了。

同樣的悲劇，40多年後又在阿富汗重演。美國人早玩怕了這種「開了空白支票」、「支使大哥來幫小弟打架」的戲碼，所以在烏克蘭玩起「戰略模糊，戰術清晰」的手法。表面上避免與俄羅斯硬碰硬開戰，但什麼裝備訓練都提供給烏軍，甚至某些美軍退役轉成志願軍，跟當年飛虎隊一樣下水參戰，成果反而更好。