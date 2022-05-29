回顧歷史，「戰略清晰」一定比較好嗎？我們不該用聯考邏輯來思考國家戰略
我們想讓你知道的是
當我們有了足夠的「戰術清晰」，才有底氣與工具從容運作「戰略模糊」或「戰略清晰」，因應快速變化的國際局勢。也才不會因為國際上某個大人的隻字片語，如喪考妣或范進中舉，讓自己的國家前途左右於他人手中。
文：吳崑玉
拜登一席承諾保衛台灣的談話，引起國內許多人興奮激昂，覺得這是美國從「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）走向「戰略清晰」（Strategic Clarity）的明確訊號，讓台灣吃了顆定心丸，認定中共犯台美國必定出兵干涉。但美國國務院隨即發表「一切沒有改變」的新聞稿，又讓不少人被潑了冷水。
趙少康等戰鬥藍不敢反對抨擊保台論，於是使出傳統「推坑」的鬥爭招數，要求美國保台要有「白紙黑字」。問題是白紙黑字就能保障和平嗎？張伯倫當年在慕尼黑也拿到希特勒的白紙黑字啊？劉阿姨推文反而可能比較貼近現實：
戰略模糊就是評估中國並無發動戰爭的能力，戰略清晰就是評估中國有發動戰爭的能力，所以對台灣並不有利，因為台灣並沒有做好戰爭準備。
更糟的是，「戰略模糊」與「戰略清晰」這兩個詞，本是美國學術界對於台海安全政策的解讀與論辯。但傳到國內後，被裹上厚厚的政治麵粉，好像老美走向「戰略清晰」，台灣背後就有大哥靠了，心就安了；「戰略模糊」則代表美國向中共低頭放軟，台灣就危險了。再加上各方政治人物與媒體名嘴的過度渲染解讀，使得這兩個名詞變成很容易讓人血壓爆高、歇斯底里的催化劑。
回顧歷史，「戰略清晰」一定比較好嗎？1950年1月，美國國務卿艾奇遜在華府記者會上說：「美國的太平洋防線包括了阿留申群島、日本、沖繩、和菲律賓。」不包括台灣和韓國，夠清晰了吧？六個月後，北韓南侵，逼美國去打韓戰。參謀首長會議主席布萊德雷稱之為「在錯誤的時間、錯誤的地點、和錯誤的敵人，打了一場錯誤的戰爭。」
沒幾年，又在「圍堵政策」和「骨牌理論」驅動下，接手了奠邊府之戰後、法國撤出的越南。不但「戰略清晰」，而且清晰到美軍直接投入數十萬兵力下去打了十幾年，卻養出一群只想讓美國人來幫忙開槍，自己卻貪污腐化毫無戰志的南越政府與南越軍，等到老美發現不對勁斷然撤出，南越馬上垮了。
同樣的悲劇，40多年後又在阿富汗重演。美國人早玩怕了這種「開了空白支票」、「支使大哥來幫小弟打架」的戲碼，所以在烏克蘭玩起「戰略模糊，戰術清晰」的手法。表面上避免與俄羅斯硬碰硬開戰，但什麼裝備訓練都提供給烏軍，甚至某些美軍退役轉成志願軍，跟當年飛虎隊一樣下水參戰，成果反而更好。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：