拜登的「Yes」是失言還是表白？美日同盟之下必然的印太「戰略清晰」

美國總統拜登5月19日展開他上任以來第一次亞洲訪問行程，與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄會談，並且於東京宣佈了支持日本成為聯合國常任理事國，還有公布印太經濟架構（IPEF）。

每一個活動都是大事，但最爆炸性的事件當數拜登23日在東京公開表示：若中國侵略台灣，美國將會武力介入。接著24日四方安全對話（QUAD）領導人峰會在東京召開，討論印太地區的安全議題。

雖然相較美日峰會，QUAD在修辭上刻意淡化對立，明眼人都看得出來，台灣議題就是印太政治的焦點。畢竟由日本前首相安倍晉三積極提倡、經歷四國對中摩擦而越來越蓬勃運作的 QUAD，其主軸就是「中國包圍網」。不論在供應鏈、海洋執法、公衛與疫苗等各項議題，台灣都是不容隨便對待的關鍵。

正因為台灣高度重要且敏感，拜登總統亞洲行始終瀰漫著火藥味，無論各方如何謹慎修辭，都無法掩飾對中國的憂慮和戒心。

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拜登的「Yes」，是失言還是表白？

即使烏克蘭戰火綿延，拜登總統只有拜訪正式盟友波蘭，始終沒有踏上烏克蘭土地，也沒有派出美軍參與烏克蘭的軍事行動。美國的行動展現國務院官僚的專業性，也符合主流媒體對拜登外交老手的典型描述。

這樣的拜登政府，何以在訪問日本時，石破天驚地說出美國會以武力協防台灣？最直接原因就是「美日同盟」的存在。

日本需要美國的承諾，也敦促美國做出承諾，因此拜登總統意外承諾會武力協防台灣前，毫不意外地公開支持日本成為安理會常任理事國，將兩者放在同一脈絡來理解，就能清晰理解美日決策者的區域安全藍圖。