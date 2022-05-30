中共造詞鬼夜哭：習近平偷換概念的「全球安全倡議」與「安全不可分割」
我們想讓你知道的是
從「全過程人民民主」推論到「國家間民主」，再藉著「國家間民主」的名義，連結「再國家中心化」的「全球安全」與「安全不可分割」概念。因此串起了中共外宣機器的完整論述邏輯。
文：劉又銘
今年4月，中國國家主席習近平在有「中國達沃斯」之稱的「博鰲亞洲論壇」，以「攜手迎接挑戰，合作開創未來」為題發表演講，並提出「全球安全倡議」（the Global Security Initiative）。旨在強調全球化時代的「安全不可分割」；習文並以此為基礎，抨擊美國搞新冷戰、破壞自由貿易、干預它國內政。
事實上，本次論壇因為俄烏戰爭與法國總統選舉等重要議題占據流量，因此在中文世界裡並沒有得到太多關注。頂多只有對本次事件的直接報導，以及採訪國內外專家做初步分析。但《經濟學人》5月初即提醒世人，須關注本次論壇中習近平的講話內容。但《經濟學人》為何特別點名這次演講並作分析呢？
一、對「全球安全」的偷換概念
根據《經濟學人》的報導，中國外交部長王毅近日曾針對習近平的「全球安全倡議」進行補充。王毅分析，習近平在博鰲論壇中所提的「全球安全倡議」，目的在推廣「全球安全」概念。
而在北京的外宣脈絡裡，「全球安全」概念可以回朔到習近平在2014年「亞洲相互協作與信任措施會議」（the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, CICA）所屬年度論壇中，所提出的「新亞洲安全概念」。此概念宣稱，亞洲國家應集體努力，創造一個共同、全面、合作並可持續的「集體安全」。
這樣的說法看似冠冕堂皇沒甚麼破綻，就是中共大外宣很常講的漂亮話。但若是從學理的視角分析，即可看出，中共宣傳機器厲害的地方在於「偷換概念」，將「全球安全」這個根植於後冷戰時代國際安全研究學門所關注的「新安全觀（非傳統安全）概念」，完全改變了模樣。在北京的觀念裡，無論是「新亞洲安全」或「全球安全」，都是為了鞏固疆界，避免他國干預內政。
但當代脈絡的「新安全觀」，卻是要強調「去國家中心」（強調個人、國際組織、跨國公司作為主體）與「去軍事與權力中心」（強調數位、經濟、環境領域上的安全概念），也就是一種「多元安全概念」。
北京方面的宣傳機器，對「全球安全」這個詞進行「超譯」，甚至再造。創造了一個以國家為主角、以軍事衝突為考量，「再國家中心」與「再軍事中心」的「新亞洲（區域）安全概念」與「全球安全概念」。
二、「安全不可分割」凌駕「聯合國集體安全」
另外，除了自2014年就開始的「新亞洲（區域）安全」概念轉換外，習近平這次博鰲論壇中提到的「安全不可分割」概念，則明顯引用俄羅斯曾經的說法，來加強今年所宣講的「全球安全倡議」。在俄烏開戰前，普亭曾堅決要求西方國家政府尊重「安全不可分割」原則。在他的解釋裡，「安全不可分割」代表任何國家都不能以犧牲其他國家的安全為代價，來強化自身的安全。
細究這個「安全不可分割」的概念，我們可以發現，在俄羅斯的觀念裡，北約東擴納入前蘇聯加盟共和國、烏克蘭申請加入北約，都是對俄羅斯國家安全的威脅；而俄羅斯的安全就是歐洲的安全、歐洲的安全就是全球安全。所以對俄羅斯國家安全的威脅，就是對全球安全的威脅。這就是俄羅斯版本的「安全不可分割」。
所以，我們可以看出來，俄羅斯發明的「俄羅斯國家安全＝全球安全」的「安全不可分割」，也是一種「偷換概念」。因為這種操作，等若將「個別國家的國家安全」等同於聯合國體制下的「集體安全」。而這樣的推論，無疑是讓「強者優先」的「無政府狀態論述」，再度凌駕於二戰後聯合國體制下「國際法優先」的「國際法治論述」之上。
在這個意義上，北京外宣體系發現了這套俄羅斯的「安全不可分割論」與中國的「全球安全論」兩者聲氣相通。一理通百理通，目的都在包裝「主權國家對外行動不受干預」的最高指導原則。所以「中國國家安全＝全球安全」，一樣符合中國的國家利益。
按照這個「俄羅斯國家安全＝全球安全」原則，中國人民大學王義桅就認為，若俄烏戰爭按照現在這個局勢持續發展，作為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯，其國家意志沒有得到世界該有的尊重。無論是俄烏雙方始終僵持不下，或俄羅斯節節敗退，戰局激化最終都會導致聯合國體系的瓦解。
而一個瓦解的聯合國體系，等於是稱了中國的意。因為北京方面不斷宣稱，「安理五常」的概念仍是強權獨斷的體現，缺乏亞拉非國家或其他區域組織的參與意見。所以，一旦俄羅斯在安理會的意志不受尊重，中俄兩個現有對聯合國體制或美國自由霸權所形塑全球秩序有所不滿的強權國家，就可以聯合其他不滿現狀的區域強權，推翻這個現狀。局勢大亂、形勢大好。
三、「國家間民主」推翻國際法治秩序
為了推翻這套中國所謂不公不義強權政治所引導的當代聯合國體制，北京將對內維穩的「全過程人民民主」此一概念，推升到了國際層次，藉此力推一種「國家間民主」來挑戰他們認定的，一個不公平的、強權主導的聯合國體制。
根據去年12月發表的《中國的民主》白皮書顯示，「全過程人民民主」強調，民主不該只限於幾年一次，選民掌握選票的那幾分鐘，而是要在政治的每個環節裡都能反映民意。也就是說，一旦進入國際社會，「全過程人民民主」中的人民，就成了「國家間民主」中的國家。
所謂無時無刻每個環境都需要民主，放在一個缺乏政府正當性權威的情境下，最後就是一種「各自為政、各自宣稱的『以自己為主』」。中國就開始用這個「以自己為主」，作為「國家間民主」概念的基礎，挑戰美國霸權決定的現況，攻擊一個在美國自由霸權羽翼保護下，由聯合國體系支撐的國際法秩序。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：