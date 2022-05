《捍衛戰士：獨行俠》：「捍衛戰士」的精神，就是要讓我們知道五代機不是無敵的

大家期待36年的好電影,《捍衛戰士》(Top Gun)續集《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun:Maverick)終於在台灣上映,並獲得新舊影迷的一片好評。對台灣觀眾而言,相信最重要的一點是本來據說受到對岸資金干預,被迫移除的中華民國國旗又回到了湯姆・克魯斯(Tom Cruise)的夾克上。相信看到此一畫面,不分年齡層與政治立場的台灣觀眾士氣都會為之一振。

《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings)被拒絕在中國上映,卻仍舊創下票房佳績的表現,讓好萊塢越來越不再把對岸的態度當一回事。反正總有一天要「辱華」,不如就放寬心來「辱華」,不要再有不必要的自我審查,為了過度的政治考量去犧牲掉1986年以來就跟在阿湯哥身後的「老傳統」。

不過《捍衛戰士》終究是軍事電影,不是政治電影,我們還是應該多從軍事尤其是空戰的角度去分析這部電影。無論是《捍衛戰士》第一集還是第二集,從技術層面上來看都與真實的空戰差距甚遠,當然如果按照真的空戰去拍,恐怕《捍衛戰士》就不再是《捍衛戰士》,會變得非常無聊。更何況進入21世紀以後,空戰的發展與1986年的時候已經有了非常大的不同。

正如電影一開始所演,無人機的問世將使阿湯哥等優秀飛行員被取代,於是退居二線成為試飛員的阿湯哥決定挑戰極限,駕駛臭鼬工廠(Skunk Works)研發中的新銳SR-72黑星式偵察機完成超越人體負荷的10馬赫飛行。筆者欣賞此一橋段時,腦海裡浮現的是1983年電影《太空先鋒》(The Right Stuff)中,葉格(Chuck Yeager)駕駛X-1突破音障的經典畫面,兩者相互呼應。

調皮的阿湯哥,在駕駛SR-72突破10馬赫紀錄後,又以飛行員不服輸的個性挑戰更快的速度,結果SR-72最終支撐不住而墜毀。此一橋段看似幽默,卻讓筆者看到了飛行員們,包括真實存在的葉格將軍與阿湯哥飾演的虛構角色「獨行俠」,如何以他們優異的飛行技術抗拒時代潮流。因為「捍衛戰士」的存在,本身就是抗拒時代潮流發展的一個產物。

Photo Credit: 許劍虹 陳列於雷根圖書館的F-14戰鬥機,塗裝採用1981年8月19日雪特拉灣空戰功勳機塗裝

扭轉對飛彈的迷思

「捍衛戰士」(Top Gun)為「美國海軍攻擊戰鬥機戰術教學計劃」(United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program)的外號,前身為1969年3月3日成立的美國海軍戰鬥機武器學校(US Navy Fighter Weapons School)。當《捍衛戰士》第一集上映時,戰鬥機武器學校還以俗稱「美國戰鬥機小鎮」(Fighter Town, USA)的米拉瑪海軍航空戰(Naval Air Station Miramar)。

可到了續集上映的今天,米拉瑪海軍航空站早已轉交給陸戰隊使用,海軍戰鬥機武器學校被併入內華達州法隆海軍航空站(Naval Air Station Fallon)的海軍航空作戰研發中心(Naval Aviation Warfighting Development Center),成為我們所知道的「美國海軍攻擊戰鬥機戰術教學計劃」。電影裡出現的北島海軍航空站(North Island Naval Air Station),從來就不曾被稱呼為「戰鬥機小鎮」過。