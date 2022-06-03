認為美國能靠「印太經濟架構」填補戰略缺口，顯然是過度樂觀了
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目前看來《印太經濟架構》是相對鬆散的經貿合作機制，目的是為了吸引更多印太國家加入架構，制定供應鏈上的標準，未來長期將有別於中國供應鏈的標準，以利美國與中國結構性的競爭，並非傳統定義的自由貿易協定。
填補印太「戰略缺口」，美印太經濟架構挑戰重重
美國總統拜登（Joe Biden）於2022年5月23藉訪日機會，在東京正式公佈外界期待已久的《印太經濟架構》（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），包含美日韓等，共有13個創始成員國；隨後，斐濟也在5月26日宣布加入，成為第14個會員國，同時也是太平洋島國中第一個加入的國家。
拜登最早於2021年10月線上舉行的東亞峰會（East Asia Summit），向外界提出《印太經濟架構》的概念。這項經貿倡議主要是為了填補川普（Donald Trump）政府2017年退出《跨太平洋夥伴協定》（當時稱TPP，現為CPTPP），讓美國在與亞洲經貿整合留下的戰略缺口。
不過，若以為美國能輕易達成上述目標，那就過度樂觀了。
根據美國貿易代表署（Office of United State Trade Representative）所公布的《印太經濟架構》內容，窺知這經貿倡議聚焦在四大主軸，包含：「貿易」、「供應鏈」、「 乾淨能源和減碳以及基礎建設」、「稅收和反貪腐」。這次公布的內容，也跟過去幾個月外界預期的內容相差不大。
從公布的內容以及過去美方官員對《印太經濟架構》的解釋，美國推動《印太經濟架構》猶有不少挑戰需克服，更別說這次的簽署只是各方同意就架構主軸展開討論。未來仍需時間和精力協商，展開後續談判。
印太經濟架構的難題，東南亞國家興趣缺缺
首先，這次簽署加入《印太經濟架構》的13國中有11國都是《區域全面經濟夥伴》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）的成員國。有別於RCEP，IPEF並無傳統經貿協議提供「降低關稅」和「市場准入」。這對這些參與RCEP並收到實質利益的國家來說，IPEF缺乏上述兩項內容，讓東南亞國家興趣缺缺。
美國商會（U.S. Chamber of Commerce）亞洲副主席（vice president for Asia）佛里曼（Charles Freeman）接受《政客》（POLITICO）採訪時說：「我現在還沒辦法回答這個問題，就是到底這些開發中國家能從中（指印太經濟架構）得到什麼？因此，我們需要觀察在沒有更多好處的前提下，這些國家能走多遠。」
雖然拜登政府稱《印太經濟架構》的設計，之所以有別於自由貿易協定，是為了要解決其他如供應鏈或基礎建設等，可能會提高障礙的架構，但密切關察拜登政府經貿政策就得知，《印太經濟架構》未包含降低關稅與提供市場准入，一方面是由於美國國內政治和經濟考量外，另一方面則是拜登政府本身就不偏好傳統經貿協議路線。
拜登競選時就曾說，美國不會簽訂新的貿易協定，而貿易代表戴琪（Katherine Tai）不久前在國會聽證會上，也表示自由貿易協定已經「過時」了，稱自由貿易協定為「20世紀的工具」（20th century tool）。
其次，細看《印太經濟架構》主要項目，包乾淨能源、減碳、稅收、反貪腐等主要項目，這些皆非東協開發中國家最想要與美國深化合作的主要項目。更別說這些項目美國都希望追求「高標準」。根據《金融時報》（Financial Times）報導，為吸引更多盟友參加，美國更是在公布《印太經濟架構》前夕修改聲明稿的用語。
若美國希望追求的項目，並非東協國家渴望與美國深化合作的優先事項，那豈不是要東南亞配合美國的利益，在得到有限利益前，先加重自身的負擔嗎？另外，拜登政府雖稱印太經濟架構較傳統貿易協定談判，更為自由且有彈性，能挑選各國有興趣的領域談判。若東南亞國家只談判這些無意願且收益甚小的議題，協商過程恐怕難上加難。
現任英國倫敦智庫《國際戰略研究所》（Insternational Institute for Strategic Studies, IISS）新加坡辦公室主任考伯垂（James Crabtree）日前接受《CNBC》採訪時，更一針見血指出：「美國正提供一個只有痛苦但沒有收穫的印太經濟架構。」他分析道：「東南亞國家要的是與美國一個大的貿易協議，就算這項架構最後談判成功，對東南亞國家來說也只是「半個最佳選擇」。」
再者，更自由化與彈性化也有缺點。《印太經濟架構》的簽署成員國，實質上尚未達成任何協議，必須在美國與各成員國協商四大領域的內容後，才進入談判。談判取得共識後，才會有真正的「協議」。可預期的是，包含協商和談判在內，過程至少要一年多的時間。更別提拜登政府尚未明確指出，會與各國分別在《印太經濟架構》四大主軸中的哪一項，展開協商和後續談判。
至於台灣為何沒被納入《印太經濟架構》？最主要原因是美國不希望這架構，在東南亞國家眼裡看起來像「反中經濟架構」，而對此卻步。因此，對美國來說，若要最大程度拉攏在經貿上與中國關係密切的東南亞國家，最好的方法就是不納入台灣，讓《印太經濟架構》的反中觀感降低，促使更多東協國家參與。
四方安全會談峰會：宣布500億美元印太基建投資案、加強海上合作
2022年5月24日，美、日、印、澳四國領袖齊聚一堂，舉行「四方安全對話」（Quad）領袖峰會。與會者除美國總統拜登外，還有主辦國日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi），以及甫完成宣誓就職的澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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