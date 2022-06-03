認為美國能靠「印太經濟架構」填補戰略缺口，顯然是過度樂觀了

填補印太「戰略缺口」，美印太經濟架構挑戰重重

美國總統拜登（Joe Biden）於2022年5月23藉訪日機會，在東京正式公佈外界期待已久的《印太經濟架構》（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），包含美日韓等，共有13個創始成員國；隨後，斐濟也在5月26日宣布加入，成為第14個會員國，同時也是太平洋島國中第一個加入的國家。

拜登最早於2021年10月線上舉行的東亞峰會（East Asia Summit），向外界提出《印太經濟架構》的概念。這項經貿倡議主要是為了填補川普（Donald Trump）政府2017年退出《跨太平洋夥伴協定》（當時稱TPP，現為CPTPP），讓美國在與亞洲經貿整合留下的戰略缺口。

不過，若以為美國能輕易達成上述目標，那就過度樂觀了。

根據美國貿易代表署（Office of United State Trade Representative）所公布的《印太經濟架構》內容，窺知這經貿倡議聚焦在四大主軸，包含：「貿易」、「供應鏈」、「 乾淨能源和減碳以及基礎建設」、「稅收和反貪腐」。這次公布的內容，也跟過去幾個月外界預期的內容相差不大。

從公布的內容以及過去美方官員對《印太經濟架構》的解釋，美國推動《印太經濟架構》猶有不少挑戰需克服，更別說這次的簽署只是各方同意就架構主軸展開討論。未來仍需時間和精力協商，展開後續談判。

印太經濟架構的難題，東南亞國家興趣缺缺

首先，這次簽署加入《印太經濟架構》的13國中有11國都是《區域全面經濟夥伴》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）的成員國。有別於RCEP，IPEF並無傳統經貿協議提供「降低關稅」和「市場准入」。這對這些參與RCEP並收到實質利益的國家來說，IPEF缺乏上述兩項內容，讓東南亞國家興趣缺缺。

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）亞洲副主席（vice president for Asia）佛里曼（Charles Freeman）接受《政客》（POLITICO）採訪時說：「我現在還沒辦法回答這個問題，就是到底這些開發中國家能從中（指印太經濟架構）得到什麼？因此，我們需要觀察在沒有更多好處的前提下，這些國家能走多遠。」

雖然拜登政府稱《印太經濟架構》的設計，之所以有別於自由貿易協定，是為了要解決其他如供應鏈或基礎建設等，可能會提高障礙的架構，但密切關察拜登政府經貿政策就得知，《印太經濟架構》未包含降低關稅與提供市場准入，一方面是由於美國國內政治和經濟考量外，另一方面則是拜登政府本身就不偏好傳統經貿協議路線。

拜登競選時就曾說，美國不會簽訂新的貿易協定，而貿易代表戴琪（Katherine Tai）不久前在國會聽證會上，也表示自由貿易協定已經「過時」了，稱自由貿易協定為「20世紀的工具」（20th century tool）。

其次，細看《印太經濟架構》主要項目，包乾淨能源、減碳、稅收、反貪腐等主要項目，這些皆非東協開發中國家最想要與美國深化合作的主要項目。更別說這些項目美國都希望追求「高標準」。根據《金融時報》（Financial Times）報導，為吸引更多盟友參加，美國更是在公布《印太經濟架構》前夕修改聲明稿的用語。

若美國希望追求的項目，並非東協國家渴望與美國深化合作的優先事項，那豈不是要東南亞配合美國的利益，在得到有限利益前，先加重自身的負擔嗎？另外，拜登政府雖稱印太經濟架構較傳統貿易協定談判，更為自由且有彈性，能挑選各國有興趣的領域談判。若東南亞國家只談判這些無意願且收益甚小的議題，協商過程恐怕難上加難。

現任英國倫敦智庫《國際戰略研究所》（Insternational Institute for Strategic Studies, IISS）新加坡辦公室主任考伯垂（James Crabtree）日前接受《CNBC》採訪時，更一針見血指出：「美國正提供一個只有痛苦但沒有收穫的印太經濟架構。」他分析道：「東南亞國家要的是與美國一個大的貿易協議，就算這項架構最後談判成功，對東南亞國家來說也只是「半個最佳選擇」。」

再者，更自由化與彈性化也有缺點。《印太經濟架構》的簽署成員國，實質上尚未達成任何協議，必須在美國與各成員國協商四大領域的內容後，才進入談判。談判取得共識後，才會有真正的「協議」。可預期的是，包含協商和談判在內，過程至少要一年多的時間。更別提拜登政府尚未明確指出，會與各國分別在《印太經濟架構》四大主軸中的哪一項，展開協商和後續談判。

至於台灣為何沒被納入《印太經濟架構》？最主要原因是美國不希望這架構，在東南亞國家眼裡看起來像「反中經濟架構」，而對此卻步。因此，對美國來說，若要最大程度拉攏在經貿上與中國關係密切的東南亞國家，最好的方法就是不納入台灣，讓《印太經濟架構》的反中觀感降低，促使更多東協國家參與。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

四方安全會談峰會：宣布500億美元印太基建投資案、加強海上合作

2022年5月24日，美、日、印、澳四國領袖齊聚一堂，舉行「四方安全對話」（Quad）領袖峰會。與會者除美國總統拜登外，還有主辦國日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi），以及甫完成宣誓就職的澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。