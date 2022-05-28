盛治仁談飯店業疫後趨勢：第二季營收砍半，商務旅行減少、個人體驗增加

（中央社）雲品董事長盛治仁表示，本土疫情影響，估計第2季將季減3成營收，甚至可能會虧損，而飯店業疫後趨勢將有2大變革，第一點是商務旅行減少，第2點是安全衛生要求提高。

雲品國際昨（27）日召開股東常會，董事長盛治仁表示，疫情2年累積下來公司採取不裁員不減薪的政策，甚至放棄申請部分的觀光業補助，將有限的資源留給其他更需要的同業。

針對目前本土疫情，他說到，第一季整體表現很理想，4月開始受到影響，有一半的消費者是願意與病毒共存正常生活的，但有另一半的消費者是比較謹慎的，因此停止出外旅遊跟前往餐廳內用消費，因此不管任何行業，都很難去承擔有一半的消費力道消失，所以這一季將很有可能回到去年三級警戒時相對虧損的狀態。

他說，期待這一波疫情真的能夠在這一兩個月後，能夠達到高峰接著慢慢往下降，不然的話業者們已受到疫情影響二年多了，對大家來講這是一段很辛苦的一段壓力。整體來講，跟第一季相比的話，最保守估計將減少3成的營收，如果有業者減少五到六成的營收，也不會在意料之外。

此外，飯店業期待邊境解封，他表示，雲朗觀光在義大利也有酒店，義大利目前已經開放國際觀光旅遊業得到復甦，今年4月、5月的住房表現甚至還比2019年來的更加亮眼，期待台灣經過疫情的高峰期、高原期之後，快一點邊境解封，觀光旅遊產業也能夠盡快的復甦，回到2019年的生活。

近期受到本土疫情影響，延後或取消訂房大部分以團體為主，大約有6成，一般的個人訂房或散客旅遊訂房，有7成以上都按照原訂計畫進行。

展望後市，下半年觀光產業會怎麼變化，最重要的關鍵還是疫情，期待今年第4季就可以恢復到比較正常的生活，目前雲品有幾個新的商業模式正在規劃中，有很多跨業的合作，未來幾個月就能成熟。

疫情對旅遊業的衝擊跟新的趨勢，他預估，將有2大變革，第一點就是商務旅行將會減少，許多公司在疫情這2年發現不用出差，透過線上會議就能夠將任務完成，但是個人旅遊或體驗，則會增加。第2點則是消費者對於環境安全衛生、永續的要求會提高，未來，雲品將更往頂級的市場去靠攏。

對於政府的振興觀光計畫，盛治仁認為，振興產業可以分「振興」跟「紓困」二區塊來看，振興在疫情趨緩之後執行，是屬於較中長期的計畫，這也是很正確的。但在短期內，許多的業者是比較需要紓困的，也可以針對觀光業人才流失的危機進行補強，如果現在就有紓困計畫的話，將會是很好的及時雨。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航