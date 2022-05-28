盛治仁談飯店業疫後趨勢：第二季營收砍半，商務旅行減少、個人體驗增加
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雲品董事長盛治仁說道，目前有一半的人因為疫情顧慮而不願外出旅遊與消費，而沒有任何產業能承受五成的營收損失，因此期盼政府盡快提供紓困措施，這對觀光業來說會是一場及時雨。
（中央社）雲品董事長盛治仁表示，本土疫情影響，估計第2季將季減3成營收，甚至可能會虧損，而飯店業疫後趨勢將有2大變革，第一點是商務旅行減少，第2點是安全衛生要求提高。
雲品國際昨（27）日召開股東常會，董事長盛治仁表示，疫情2年累積下來公司採取不裁員不減薪的政策，甚至放棄申請部分的觀光業補助，將有限的資源留給其他更需要的同業。
針對目前本土疫情，他說到，第一季整體表現很理想，4月開始受到影響，有一半的消費者是願意與病毒共存正常生活的，但有另一半的消費者是比較謹慎的，因此停止出外旅遊跟前往餐廳內用消費，因此不管任何行業，都很難去承擔有一半的消費力道消失，所以這一季將很有可能回到去年三級警戒時相對虧損的狀態。
他說，期待這一波疫情真的能夠在這一兩個月後，能夠達到高峰接著慢慢往下降，不然的話業者們已受到疫情影響二年多了，對大家來講這是一段很辛苦的一段壓力。整體來講，跟第一季相比的話，最保守估計將減少3成的營收，如果有業者減少五到六成的營收，也不會在意料之外。
此外，飯店業期待邊境解封，他表示，雲朗觀光在義大利也有酒店，義大利目前已經開放國際觀光旅遊業得到復甦，今年4月、5月的住房表現甚至還比2019年來的更加亮眼，期待台灣經過疫情的高峰期、高原期之後，快一點邊境解封，觀光旅遊產業也能夠盡快的復甦，回到2019年的生活。
近期受到本土疫情影響，延後或取消訂房大部分以團體為主，大約有6成，一般的個人訂房或散客旅遊訂房，有7成以上都按照原訂計畫進行。
展望後市，下半年觀光產業會怎麼變化，最重要的關鍵還是疫情，期待今年第4季就可以恢復到比較正常的生活，目前雲品有幾個新的商業模式正在規劃中，有很多跨業的合作，未來幾個月就能成熟。
疫情對旅遊業的衝擊跟新的趨勢，他預估，將有2大變革，第一點就是商務旅行將會減少，許多公司在疫情這2年發現不用出差，透過線上會議就能夠將任務完成，但是個人旅遊或體驗，則會增加。第2點則是消費者對於環境安全衛生、永續的要求會提高，未來，雲品將更往頂級的市場去靠攏。
對於政府的振興觀光計畫，盛治仁認為，振興產業可以分「振興」跟「紓困」二區塊來看，振興在疫情趨緩之後執行，是屬於較中長期的計畫，這也是很正確的。但在短期內，許多的業者是比較需要紓困的，也可以針對觀光業人才流失的危機進行補強，如果現在就有紓困計畫的話，將會是很好的及時雨。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。