被爆料違停施壓不開單，徐巧芯公布密錄器並解釋為何員警被記申誡、堅持提告網友

國民黨台北市議員徐巧芯日前因為違停而爆出施壓員警的爭議事件，在昨（27）日徐巧芯公布警方的密錄器影片後，今日召開記者會回應外界對影片內容質疑，坦承自己「太多嘴，問太多問題，我會再檢討」 ，但也強調自己絕對沒有施壓之意，否則語氣不會這麼溫和。對於該警遭記申誡，徐巧芯也解釋兩原因。

事件起於一名 「Vek1112（微克）」 的網友於5月19日在PTT八卦版上發文，表示自己朋友在執勤時遭徐巧芯施壓，並嘲諷徐巧芯正氣凜然、議員典範。該貼文發出後徐巧芯快速回應，表示事實被扭曲，自己沒有施壓員警不准開單，反而是希望對方開單但被員警拒絕。

事後爆料網友不但修改文章也向徐巧芯道歉，表示自己的情緒發言與查證不實造成困擾，當日有聯絡服務處但無人回應，希望通過公開道歉來彌補名譽上的損失。但徐巧芯仍表示「這仍然是非常明確惡意跟抹黑，我仍會堅持提告」。

但對於影片內容，外界仍有不同解讀。同為北市議員的林亮君就表示，徐巧芯原本對外稱自己「步出餐廳時忘了戴好口罩」，但影片證實她是出餐廳時為表明身分才把口罩拉下，質疑這就是施壓的證據，另外影片也證明，員警從一開始要開單的態度，到遇到徐巧芯後態度轉變的過程。

林亮君表示，從密錄器與監視器來看，徐巧芯打從一開始便有意露出臉孔表明身分，從一開始表明是自己的座車，到後來被警察質疑車上無人的時候，回應「他（駕駛）又馬上下來了嘛對不對？沒關係那我們再回去講。」兩句話都明顯的使用自己的身分地位，對員警的執法過程施加壓力。

林亮君強調，整起事件信義分局的態度非常可議，一開始推說密錄器影像會暴露當事人身分，礙於個資法無法提供，徐巧芯今天卻說5月19日就已主動要求公布影像，完全打臉信義分局說法。

林亮君也為基層員警抱不平，開單的徐員歷年被記小功6次、嘉獎529次。執勤成績如此優秀，最後卻因議員施壓與上級包庇，被高層聯手記兩支申誡只能吞下去，難怪基層員警不平衡，無奈未來該如何執法。

對於上述質疑，徐巧芯則是在今（28）日上午的記者會時給出回應，強調「沒有要施壓的意思，否則語氣不會這麼溫和」；至於該員警事後被記申誡，徐巧芯也給出解釋。

針對在執法過程中提到「那我們再回去講」是否是施壓，徐巧芯還原當時情況，表示員警決定不開單的時間還要更早，表示，她從餐廳走出來的時候，警察就已遞還身分證，但因為位置比較低沒有出現在影片裡面，直言「回去再講是個誤會，我語意表達不精確」。

而對於自己當時提出先勸導才開單的說法，她也表示是自己搞錯拖吊及紅線停車的差異，然而員警告知「人不在車上就不算」，她才會想說自己回去再研究，但當時溝通的語意沒這麼精確，所以才會說「那我們再回去講」，徐巧芯也直言「如果我是想要施壓的話，當下口吻不會這麼溫和」。

至於該員警事後被記申誡，她表示有2個原因，第一個就是他當下沒有開單，以及他不能在值勤時間，拍下別人車子上傳IG，另外就是員警後續請網友在粉絲頁爆料，且那個爆料是不實的，徐巧芯強調「爆料講我不讓員警開單，跟我請員警開單相去甚遠」。

且徐巧芯表示，員警第一時間在接受調查時強調「不認識」，說是有陌生人看到IG截圖到網路上散布，不過事後證實他們是同學，從頭到尾是知情的。

徐巧芯透露，5月19日就有告知警局「希望對員警從寬認定，不想做太多追究」，她直言自己5月19日晚上就知道員警有說謊的行為了，但她只是想讓警局知道有這個情形，但不希望他們在拿這個事情，去辦這個警察。不過後來因為網友在網路上找出證據，讓信義分局啟動2次調查，才有記申誡的情形。

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