被爆料違停施壓不開單，徐巧芯公布密錄器並解釋為何員警被記申誡、堅持提告網友
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國民黨北市議員徐巧芯日前被爆出違停卻施壓員警的爭議，在延燒數日後，徐巧芯決定公布密錄器影片並親上火線回應外界批評，並堅持提告當初爆料的PTT網友，以證明自身清白。
國民黨台北市議員徐巧芯日前因為違停而爆出施壓員警的爭議事件，在昨（27）日徐巧芯公布警方的密錄器影片後，今日召開記者會回應外界對影片內容質疑，坦承自己「太多嘴，問太多問題，我會再檢討」 ，但也強調自己絕對沒有施壓之意，否則語氣不會這麼溫和。對於該警遭記申誡，徐巧芯也解釋兩原因。
事件起於一名 「Vek1112（微克）」 的網友於5月19日在PTT八卦版上發文，表示自己朋友在執勤時遭徐巧芯施壓，並嘲諷徐巧芯正氣凜然、議員典範。該貼文發出後徐巧芯快速回應，表示事實被扭曲，自己沒有施壓員警不准開單，反而是希望對方開單但被員警拒絕。
事後爆料網友不但修改文章也向徐巧芯道歉，表示自己的情緒發言與查證不實造成困擾，當日有聯絡服務處但無人回應，希望通過公開道歉來彌補名譽上的損失。但徐巧芯仍表示「這仍然是非常明確惡意跟抹黑，我仍會堅持提告」。
但對於影片內容，外界仍有不同解讀。同為北市議員的林亮君就表示，徐巧芯原本對外稱自己「步出餐廳時忘了戴好口罩」，但影片證實她是出餐廳時為表明身分才把口罩拉下，質疑這就是施壓的證據，另外影片也證明，員警從一開始要開單的態度，到遇到徐巧芯後態度轉變的過程。
林亮君表示，從密錄器與監視器來看，徐巧芯打從一開始便有意露出臉孔表明身分，從一開始表明是自己的座車，到後來被警察質疑車上無人的時候，回應「他（駕駛）又馬上下來了嘛對不對？沒關係那我們再回去講。」兩句話都明顯的使用自己的身分地位，對員警的執法過程施加壓力。
林亮君強調，整起事件信義分局的態度非常可議，一開始推說密錄器影像會暴露當事人身分，礙於個資法無法提供，徐巧芯今天卻說5月19日就已主動要求公布影像，完全打臉信義分局說法。
林亮君也為基層員警抱不平，開單的徐員歷年被記小功6次、嘉獎529次。執勤成績如此優秀，最後卻因議員施壓與上級包庇，被高層聯手記兩支申誡只能吞下去，難怪基層員警不平衡，無奈未來該如何執法。
對於上述質疑，徐巧芯則是在今（28）日上午的記者會時給出回應，強調「沒有要施壓的意思，否則語氣不會這麼溫和」；至於該員警事後被記申誡，徐巧芯也給出解釋。
針對在執法過程中提到「那我們再回去講」是否是施壓，徐巧芯還原當時情況，表示員警決定不開單的時間還要更早，表示，她從餐廳走出來的時候，警察就已遞還身分證，但因為位置比較低沒有出現在影片裡面，直言「回去再講是個誤會，我語意表達不精確」。
而對於自己當時提出先勸導才開單的說法，她也表示是自己搞錯拖吊及紅線停車的差異，然而員警告知「人不在車上就不算」，她才會想說自己回去再研究，但當時溝通的語意沒這麼精確，所以才會說「那我們再回去講」，徐巧芯也直言「如果我是想要施壓的話，當下口吻不會這麼溫和」。
至於該員警事後被記申誡，她表示有2個原因，第一個就是他當下沒有開單，以及他不能在值勤時間，拍下別人車子上傳IG，另外就是員警後續請網友在粉絲頁爆料，且那個爆料是不實的，徐巧芯強調「爆料講我不讓員警開單，跟我請員警開單相去甚遠」。
且徐巧芯表示，員警第一時間在接受調查時強調「不認識」，說是有陌生人看到IG截圖到網路上散布，不過事後證實他們是同學，從頭到尾是知情的。
徐巧芯透露，5月19日就有告知警局「希望對員警從寬認定，不想做太多追究」，她直言自己5月19日晚上就知道員警有說謊的行為了，但她只是想讓警局知道有這個情形，但不希望他們在拿這個事情，去辦這個警察。不過後來因為網友在網路上找出證據，讓信義分局啟動2次調查，才有記申誡的情形。
新聞來源
- 密錄器曝光追真相！林亮君揪疑點狠打臉徐巧芯說謊（自由時報）
- 違停引爭議！徐巧芯親上火線致歉 堅持提告「造謠網友」（NOWNEWS）
- 被開單對警說「回去再講」 徐巧芯：施壓不會這麼溫和（TVBS）
- 開單警慘被記申誡！徐巧芯曝2原因：當天就知「員警說謊」（三立新聞網）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。