今日本土新增8萬835例、死亡127例，兒科權威邱南昌：孩童出現6重症前驅症狀須立即就醫評估

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增8萬881例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬835例本土個案及46例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增127例死亡。

指揮中心表示，今日新增之8萬835例本土病例，為3萬8139例男性、4萬2641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬6001例），高雄市（9641例），臺中市（9031例），桃園市（8999例），臺北市（7998例），臺南市（6666例），彰化縣（3597例），屏東縣（2648例），新竹縣（2509例），苗栗縣（2024例），宜蘭縣（1870例），新竹市（1759例），雲林縣（1466例），基隆市（1433例），花蓮縣（1326例），嘉義縣（1014例），南投縣（997例），臺東縣（774例），嘉義市（585例），金門縣（203例），澎湖縣（200例），連江縣（94例），相關疫情調查持續進行中。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增408例中重症個案、127例死亡個案，今（2022）年累積的中重症個案已經超過4400位，當中有1058人死亡。目前輕症、無症狀的比例是99.74％。

而在今日新增127的死亡個案中，有2人是小於10歲的個案，有慢性病史者占97人，74人沒有接種滿3劑疫苗。死亡個案中年齡超過80歲的有62位。

統計目前國內10歲以下幼童確診情形，目前累積兒童重症個案來到20位，其中有9位有腦炎併發症，另有6位是肺炎，敗血症則有2人，1位併發哮吼病，1位是家中死亡個案，1位遭診斷出腦腫瘤。

在醫療資源統計上，全國的病床（專責＋負壓）空床率為43.2%、台北為32.1%、新北為33.7%，集中檢疫所的空床率為46.7%、加強防疫旅館的空床率為44.9%。指揮官陳時中表示，從4月疫情發展到現在，首度有住院人數比出院人數要少的情況發生，因此空床率有提升回來，醫院的壓力也會稍微減輕。

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陳時中表示，新政策（快篩陽即確診）實施之後，對於急診的壓力也相對減輕，昨（27）日急診人數達到2萬5000人，是這段時間的一個低點。這段時間的開藥情況也愈趨順暢，昨日開出的莫納皮拉韋有1351人份，倍拉維則有1萬66人份，單日總開藥人數比率來到14%，可以看出效率有提升的趨勢。

至於藥物庫存與整備情形，陳時中表示，口服藥部分，倍拉維用掉5萬9797人份，庫存仍有65萬7393人份；莫納皮拉韋則用掉1萬4611人份，手頭庫存仍有9萬1229人份，估計如果開藥率為確診人數的15%，目前的藥量還可以再支撐500萬人左右的確診人數使用，未來也還會持續簽約、供貨進口。

陳時中表示，目前藥物庫存絕對足夠，但65歲以上、慢性病、或有中、重症風險人士為主要使用者，若沒有慢性疾病或年齡較低者，就不要去承擔副作用的風險，而目前看來口服藥物的措施，對於醫院量能以及住院率的保存是有效果的，可以讓醫護人員更有餘力照顧中、重症患者，對整體防疫有幫助。

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免費提供快篩試劑給機構與弱勢民眾

為保障弱勢人口的健康權益，陳時中表示將針對感染風險較高的照顧型機構、低收入及中低收入戶等弱勢族群免費提供快篩試劑，此外也考量遊民生活環境特殊，染疫風險高，以及列冊關懷的獨居老人多數有多重慢性疾病，染病後轉為中重症機率較高，因此也將遊民及列冊關懷的獨居老人納入免費發放對象，總計預估約81萬人受惠。

發送數量方面，機構的數量為服務對象以及工作人員每人3劑，由獲配機構統籌分配調度使用；遊民、列冊關懷的獨居老人則為每人5劑計算，由各地方政府於原先民政體系來協助發放。

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兒童感染重症

對於兒童感染引發家長的緊張，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌解釋，COVID-19會影響腦部病變是有幾個可能的機轉（作用機制）：

病毒直接侵犯，但機率不高。 針對病毒感染所引起的免疫系統反應，醫學上稱為細胞激素風暴，是所謂免疫系統的過度反應，容易傷到許多器官組織，包含神經系統。 病毒會傷到血管內皮細胞，導致有些物質從血液滲透出來，造成腦水腫的跡象。 遭病毒感染後其他器官受損產生代謝異常的併發症，譬如肺部感染的呼吸困難，缺氧導致腦部受損；又或者肝臟、腎臟受影響，造成無法排洩的代謝廢物在體內循環，進一步造成腦部功能影響。

邱南昌提醒家長，在孩童出現以下重症前驅症狀時，要特別注意，並立即就醫評估：

體溫大於41度 持續昏睡、嘔吐、頭痛 抽搐 意識不佳 肌躍型抽搐 步態不穩

邱南昌也再次提醒家長，在COVID-19的染疫比率上，兒童重症比率仍是非常的低，因此我們雖然要非常小心，但請家長不要過度恐慌，因為發現一些症狀就前往急診就醫，癱瘓醫療量能，也不是最好的方式。也呼籲家長盡快將孩童帶往注射疫苗，以降低重症可能性。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航