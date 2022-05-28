今日本土新增8萬835例、死亡127例，兒科權威邱南昌：孩童出現6重症前驅症狀須立即就醫評估
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今日疫情記者會，陳時中說明國內COVID-19口服藥物儲備情形，以及對於機構或弱勢群體的免費快篩發送政策，最終因為外界對兒童重症的憂慮，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌解釋，兒童染疫致腦部損害的原因，以及看到哪些症狀應該及早就醫治療。
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增8萬881例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬835例本土個案及46例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增127例死亡。
指揮中心表示，今日新增之8萬835例本土病例，為3萬8139例男性、4萬2641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬6001例），高雄市（9641例），臺中市（9031例），桃園市（8999例），臺北市（7998例），臺南市（6666例），彰化縣（3597例），屏東縣（2648例），新竹縣（2509例），苗栗縣（2024例），宜蘭縣（1870例），新竹市（1759例），雲林縣（1466例），基隆市（1433例），花蓮縣（1326例），嘉義縣（1014例），南投縣（997例），臺東縣（774例），嘉義市（585例），金門縣（203例），澎湖縣（200例），連江縣（94例），相關疫情調查持續進行中。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增408例中重症個案、127例死亡個案，今（2022）年累積的中重症個案已經超過4400位，當中有1058人死亡。目前輕症、無症狀的比例是99.74％。
而在今日新增127的死亡個案中，有2人是小於10歲的個案，有慢性病史者占97人，74人沒有接種滿3劑疫苗。死亡個案中年齡超過80歲的有62位。
統計目前國內10歲以下幼童確診情形，目前累積兒童重症個案來到20位，其中有9位有腦炎併發症，另有6位是肺炎，敗血症則有2人，1位併發哮吼病，1位是家中死亡個案，1位遭診斷出腦腫瘤。
在醫療資源統計上，全國的病床（專責＋負壓）空床率為43.2%、台北為32.1%、新北為33.7%，集中檢疫所的空床率為46.7%、加強防疫旅館的空床率為44.9%。指揮官陳時中表示，從4月疫情發展到現在，首度有住院人數比出院人數要少的情況發生，因此空床率有提升回來，醫院的壓力也會稍微減輕。
陳時中表示，新政策（快篩陽即確診）實施之後，對於急診的壓力也相對減輕，昨（27）日急診人數達到2萬5000人，是這段時間的一個低點。這段時間的開藥情況也愈趨順暢，昨日開出的莫納皮拉韋有1351人份，倍拉維則有1萬66人份，單日總開藥人數比率來到14%，可以看出效率有提升的趨勢。
至於藥物庫存與整備情形，陳時中表示，口服藥部分，倍拉維用掉5萬9797人份，庫存仍有65萬7393人份；莫納皮拉韋則用掉1萬4611人份，手頭庫存仍有9萬1229人份，估計如果開藥率為確診人數的15%，目前的藥量還可以再支撐500萬人左右的確診人數使用，未來也還會持續簽約、供貨進口。
陳時中表示，目前藥物庫存絕對足夠，但65歲以上、慢性病、或有中、重症風險人士為主要使用者，若沒有慢性疾病或年齡較低者，就不要去承擔副作用的風險，而目前看來口服藥物的措施，對於醫院量能以及住院率的保存是有效果的，可以讓醫護人員更有餘力照顧中、重症患者，對整體防疫有幫助。
免費提供快篩試劑給機構與弱勢民眾
為保障弱勢人口的健康權益，陳時中表示將針對感染風險較高的照顧型機構、低收入及中低收入戶等弱勢族群免費提供快篩試劑，此外也考量遊民生活環境特殊，染疫風險高，以及列冊關懷的獨居老人多數有多重慢性疾病，染病後轉為中重症機率較高，因此也將遊民及列冊關懷的獨居老人納入免費發放對象，總計預估約81萬人受惠。
發送數量方面，機構的數量為服務對象以及工作人員每人3劑，由獲配機構統籌分配調度使用；遊民、列冊關懷的獨居老人則為每人5劑計算，由各地方政府於原先民政體系來協助發放。
兒童感染重症
對於兒童感染引發家長的緊張，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌解釋，COVID-19會影響腦部病變是有幾個可能的機轉（作用機制）：
- 病毒直接侵犯，但機率不高。
- 針對病毒感染所引起的免疫系統反應，醫學上稱為細胞激素風暴，是所謂免疫系統的過度反應，容易傷到許多器官組織，包含神經系統。
- 病毒會傷到血管內皮細胞，導致有些物質從血液滲透出來，造成腦水腫的跡象。
- 遭病毒感染後其他器官受損產生代謝異常的併發症，譬如肺部感染的呼吸困難，缺氧導致腦部受損；又或者肝臟、腎臟受影響，造成無法排洩的代謝廢物在體內循環，進一步造成腦部功能影響。
邱南昌提醒家長，在孩童出現以下重症前驅症狀時，要特別注意，並立即就醫評估：
- 體溫大於41度
- 持續昏睡、嘔吐、頭痛
- 抽搐
- 意識不佳
- 肌躍型抽搐
- 步態不穩
邱南昌也再次提醒家長，在COVID-19的染疫比率上，兒童重症比率仍是非常的低，因此我們雖然要非常小心，但請家長不要過度恐慌，因為發現一些症狀就前往急診就醫，癱瘓醫療量能，也不是最好的方式。也呼籲家長盡快將孩童帶往注射疫苗，以降低重症可能性。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：