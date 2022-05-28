美商務部長呼籲國會盡快通過「晶片美國製造法案」：最精密的軍用晶片70%採購自台灣，那不安全

（中央社）美國商務部長雷蒙多25日呼籲國會盡快通過「晶片美國製造法案」，表示美國最精密的軍用晶片70%來自台灣，標槍反戰車飛彈系統有250個晶片，若全購自台灣，「那不安全」。

在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇的雷蒙多（Gina Raimondo）接受財經媒體《CNBC》專訪時，提到國家安全，強調美國需要改弦易轍，在自己國內發揮作用，不能僅僅靠朋友支持。

上週曾陪同美國總統拜登參觀韓國三星晶片廠的雷蒙多，再次呼籲在美國建立類似製造廠，倘若國會不迅速通過立法，包括英特爾（Intel）、美光（Micron）、三星和其他公司就不能在美國建廠，而會在亞洲和歐洲發展，如此一來美國終將受制於人。

台灣目前是美國晶片的主要來源，僅台積電（TSMC）一家公司即製造蘋果、亞馬遜和谷歌等美國科技領導者近90%的晶片。雷蒙多說，美國最精密的晶片中，有70%採購自台灣，那些是軍用裝備的晶片。

她說：「還有，標槍飛彈發射系統有250個晶片。你想要全部向台灣買嗎？那不安全。」

《鉅亨網》報導，根據國會研究局的數據，提出晶片美國製造法案的動機源於美國在全球半導體製造能力所占的份額持續下降，從1990年的40%左右，下降到2020年的12%左右。 雷蒙多25日敦促美國國會通過CHIPS for America法案，以維護國家安全和經濟的未來。該法案重點在激勵對美國半導體製造、研發和供應鏈安全的投資，在2026年之前為晶片設備或製造設施投資提供所得稅抵免。 雖然CHIPS（創造有益生產半導體的激勵措施）法案於2021年1月獲得通過，但國會尚未就分配資源的法案達成一致。

雷蒙多呼籲美國國會趕緊通過「晶片美國製造法案」，她說：「通過法案吧，國會，通過CHIPS，讓我們開始在美國製造這些晶片，以確保我們的未來。」

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航