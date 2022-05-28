俄軍猛攻烏東，烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點，聯合國：全球糧價比去年同期飆漲30%

俄羅斯入侵烏克蘭已達3個月，俄軍從全面入侵轉為將注意力集中在烏東地區的實質佔領，烏克蘭一名官員表示，烏軍可能必須從東部盧甘斯克州（Luhansk）最後一處抵抗陣地撤退，以免遭到俄羅斯軍隊俘虜。

《路透社》報導，烏軍撤退可能會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），更接近他要完整拿下烏克蘭盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）的目標。俄軍在這兩處統稱為頓巴斯（Donbas）的地區有所斬獲，同時將一些城鎮夷為平地。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，俄軍試著包圍烏軍多日後，目前已進入仍在烏軍掌控中的頓巴斯最大城北頓內茨克（Sievierodonetsk）。蓋戴說，城裡9成建築物都遭到砲火破壞。

蓋戴今（28）日早上表示，目前該州境內的俄羅斯軍隊約有一萬人。蓋戴向烏克蘭的電視媒體表示：「這些（部隊）常駐在盧甘斯克州，他們嘗試攻擊且企圖在任何可能的方向取得進展。」

蓋戴在通訊軟體Telegram上說：「俄羅斯人不會在接下來幾天內如分析家預測的那樣拿下盧甘斯克地區。」他指的是北頓內茨克及其跨越北頓內茨克河（Siverskiy Donets River）的雙子城利西昌斯克（Lysychansk）。

他說：「我們將有足夠的力量和資源來保衛自己，不過，為了避免遭到圍困，我們必須撤退。」

俄羅斯支持的分離主義者表示，他們現在掌控了北頓內茨克以西的鐵路樞紐城鎮利曼（Lyman）。烏軍表示，俄軍已奪下利曼多數地區，正在阻擋俄軍推進到西南部距離30分鐘車程的城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

Photo Credit: NEWSCOM 當地居民使用垃圾桶作為爐灶煮飯。

俄羅斯已將佔領整個頓巴斯地區作為主要作戰目標，然而美國迄今尚未提供烏克蘭所請求的遠程武器以抵抗俄羅斯侵略。

英國首相強森27日在接受彭博社受訪時表示，烏克蘭需要遠程多管火箭系統。他擔心普亭不畏懼對自己獲俄軍的巨大代價，仍舊繼續在頓巴斯一點一滴地啃咬土地。

強森表示，普亭在頓巴斯地區取得緩慢、漸進的，但恐怕是顯而易見的進步，因此外界繼續在軍事上支持烏克蘭人絕對至關重要。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏國正在「國防資源允許的範圍內盡力」保護國土。

澤倫斯基晚間發表演說時表示：「如果占領者以為利曼和北頓內茨克會是他們的，那他們就錯了。頓巴斯會是烏克蘭的。」

俄烏戰爭導致全球糧價飆升

俄羅斯總統普亭在和奧地利總理內哈默爾的通話中，譴責了烏克蘭破壞和談的可能性。

根據莫斯科當局公開通話的內容，普亭還否認俄羅斯對烏克蘭港口的封鎖是造成全球糧食供應危機的罪魁禍首，並表示真正的原因來自於美國和歐盟實施的強力制裁。

聯合國曾警告，俄羅斯的入侵將很快導致可能維持數年的全球糧食危機。這場入侵導致全球玉米和小麥等穀物的減量供應，也導致替代品的價格急速飆升。

根據聯合國的數據顯示，全球食品價格比起去年同期漲幅來到30%。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航