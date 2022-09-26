張淑娟北檢控告周玉蔻加重誹謗罪，周道歉後與王鴻薇互罵「政治蟑螂」、「老鼠」

前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉及章孝嚴的緋聞，今（26）日早上到台北地檢署按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，激動表示自己是清白的，而周玉蔻突然現身，表示要和張淑娟道歉，並當場鞠躬公開道歉表示自己說錯；結果協助張淑娟提告的國民黨台北市議員王鴻薇也到現場，和周玉蔻當場起衝突，兩人在眾多媒體包圍下互罵。

周玉蔻22日在《辣新聞152》節目中宣稱，經過層層查證，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟，她為此聯繫上晶華飯店VIP訂房部經理，對方證實當時訂房的人就是張淑娟；而媒體人蔡玉真也有相關言論。張淑娟昨天透過王鴻薇發採訪通知，表示今天上午10時30分會到北檢對周玉蔻提告。

周玉蔻突然現身鞠躬道歉，並和王鴻薇大吵

各家媒體上午在北檢等候張淑娟時，周玉蔻突然抵達現場，引起一陣騷動；周玉蔻說明，有晶華酒店人士告訴她與蔡玉真，當年一名有中國小姐名銜的小姐委託代訂房間；她花了好幾年的時間查證，但很抱歉，用了各種不同方式都沒有找到張淑娟；張淑娟的憤怒她非常了解，因為她也曾是受害者。

周玉蔻表示，她希望向張淑娟說明，她當時只是比對提供訊息的人士，如果造成傷害，張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界的人，表達她在新聞工作上的錯誤並道歉。但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞案女主角這個案子，應該繼續偵查。

周玉蔻在媒體前鞠躬後，接著進一步表示，張淑娟是在王鴻薇策動下提告，不知道目的何在。

此時，王鴻薇到場，並指周玉蔻「胡說八道」，兩人直接當場吵起來，王鴻薇指周玉蔻行為丟臉，是「敗訴女王」及「媒體的敗類」，周玉蔻則稱王鴻薇「最無恥的現任市議員候選人」，周玉蔻還罵「妳（王鴻薇）是什麼呀，妳老公吃軟飯吃了十幾年」王鴻薇則回嗆，「我老公跟我愛得要死 ，妳（周玉蔻）羨慕嗎？」

周玉蔻並對王鴻薇大喊「我向張淑娟道歉，關妳什麼事，妳叫張淑娟嗎？妳靠一邊去啦跟妳無關，妳滾」。兩人大吵超過10分鐘，周玉蔻再開嗆王鴻薇是「想要獲得政治紅利的蟑螂！」，王鴻薇反轟周是「老鼠」、「人見人怕，人見人討厭」。

現場媒體原本在進行採訪都遭到這場口角衝突中斷，場面一陣混亂。

張淑娟怒告周玉蔻：我沒有跟章孝嚴滾床

張淑娟則在周玉蔻離開後出現，並且上前按鈴提告，張淑娟情緒激動表示，她覺得非常無辜，周玉蔻等人睜眼說瞎話，把別人的案子丟到她身上，這段時間她在家裡沒有辦法吃、沒辦法睡，很想自殺；家人都反對她出來，但是她無法忍受自己被污衊，沒人能幫她所以她一定要自己出來。

張淑娟大聲說，「我沒有跟章孝嚴滾床」，她從當選中國小姐到今天，都沒有跟章孝嚴滾床，請周玉蔻不要再用她的照片打知名度，她強調自己認真守法，相信台灣百姓會還她公道。而對於周玉蔻的道歉，張淑娟強調這是不夠的，「我一定告妳告到底」。

Photo Credit:中央社

張淑娟先前聲明表示，她自幼在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，2017年2月自台塑退休後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控，不僅毀人名節，也破壞多年平靜的生活。

根據張淑娟的刑事告訴狀，被告為周玉蔻、蔡玉真，告訴罪名為加重誹謗。

走完提告流程後張淑娟又在門口碰上周玉蔻，周為了致歉，穿越現場重重人潮，擠到王鴻薇和張淑娟的身邊，一直追著張淑娟，一度想伸手拍張淑娟肩膀，同時喊著「張小姐，我跟妳道歉 ，我在法院也會跟妳道歉，請你不要被政治利用！」不過張並不想停下腳步，周玉蔻仍頻頻追逐、拍肩，最後被王鴻薇擋了下來。

周玉蔻近來爭議言論多，綠營「切割自保」

周玉蔻雖然曾為國民黨員，但近年來挺綠色彩鮮明，近期在民視的政論節目和自己的臉書上，狂攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世議題，頻頻指名道姓蔣萬安父親章孝嚴的的緋聞隱私，節目收視率因此爆紅；然而此種做法也引來中間選民反感和藍營的不滿，藍營更開始強力反擊周玉蔻。

最近台北市長柯文哲和中廣董事長趙少康最近都提出，周玉蔻和綠營關係匪淺，絕非只是單純的綠營支持者角色，所以「投給陳時中就是投給周玉蔻」，而「討厭周玉蔻等於討厭民進黨」的論述更在開始在社群上發燒；藍營認為，民進黨和民視就是把周玉蔻當成打手或是選戰武器，根本不敢譴責其種種爭議言論，甚至是從中得利。有許多綠營政治人物透過周玉蔻放話來打擊對手。

此次在相關議題延燒幾天後，民進黨台北市長參選人陳時中就在公開受訪時表示，自己與周沒有私交，兩個人平常僅有公務上的往來；不過周玉蔻又在臉書上公開對陳時中示愛，陳時中被逼得再度表示，「那是種廣泛的尊敬」，種種言論則被視為是民進黨開始緊急滅火、切割。

柯文哲則在受訪時諷刺，陳時中說他平常和周玉蔻沒有聯絡，但看資料發現過去3年陳時中上周玉蔻節目接受專訪12次；這就好像就像吸毒者現在戒毒來不及，陳時中現在才裝不熟太慢了，相信他現在是戒毒症候群很痛苦。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航