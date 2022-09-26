張淑娟北檢控告周玉蔻加重誹謗罪，周道歉後與王鴻薇互罵「政治蟑螂」、「老鼠」
我們想讓你知道的是
周玉蔻表示張淑娟覺得受到不明之冤，她願意公開向所有國民表達她在新聞工作上的錯誤並道歉。但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞案女主角這個案子，應該繼續偵查。
前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉及章孝嚴的緋聞，今（26）日早上到台北地檢署按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，激動表示自己是清白的，而周玉蔻突然現身，表示要和張淑娟道歉，並當場鞠躬公開道歉表示自己說錯；結果協助張淑娟提告的國民黨台北市議員王鴻薇也到現場，和周玉蔻當場起衝突，兩人在眾多媒體包圍下互罵。
周玉蔻22日在《辣新聞152》節目中宣稱，經過層層查證，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟，她為此聯繫上晶華飯店VIP訂房部經理，對方證實當時訂房的人就是張淑娟；而媒體人蔡玉真也有相關言論。張淑娟昨天透過王鴻薇發採訪通知，表示今天上午10時30分會到北檢對周玉蔻提告。
周玉蔻突然現身鞠躬道歉，並和王鴻薇大吵
各家媒體上午在北檢等候張淑娟時，周玉蔻突然抵達現場，引起一陣騷動；周玉蔻說明，有晶華酒店人士告訴她與蔡玉真，當年一名有中國小姐名銜的小姐委託代訂房間；她花了好幾年的時間查證，但很抱歉，用了各種不同方式都沒有找到張淑娟；張淑娟的憤怒她非常了解，因為她也曾是受害者。
周玉蔻表示，她希望向張淑娟說明，她當時只是比對提供訊息的人士，如果造成傷害，張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界的人，表達她在新聞工作上的錯誤並道歉。但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞案女主角這個案子，應該繼續偵查。
周玉蔻在媒體前鞠躬後，接著進一步表示，張淑娟是在王鴻薇策動下提告，不知道目的何在。
此時，王鴻薇到場，並指周玉蔻「胡說八道」，兩人直接當場吵起來，王鴻薇指周玉蔻行為丟臉，是「敗訴女王」及「媒體的敗類」，周玉蔻則稱王鴻薇「最無恥的現任市議員候選人」，周玉蔻還罵「妳（王鴻薇）是什麼呀，妳老公吃軟飯吃了十幾年」王鴻薇則回嗆，「我老公跟我愛得要死 ，妳（周玉蔻）羨慕嗎？」
周玉蔻並對王鴻薇大喊「我向張淑娟道歉，關妳什麼事，妳叫張淑娟嗎？妳靠一邊去啦跟妳無關，妳滾」。兩人大吵超過10分鐘，周玉蔻再開嗆王鴻薇是「想要獲得政治紅利的蟑螂！」，王鴻薇反轟周是「老鼠」、「人見人怕，人見人討厭」。
現場媒體原本在進行採訪都遭到這場口角衝突中斷，場面一陣混亂。
張淑娟怒告周玉蔻：我沒有跟章孝嚴滾床
張淑娟則在周玉蔻離開後出現，並且上前按鈴提告，張淑娟情緒激動表示，她覺得非常無辜，周玉蔻等人睜眼說瞎話，把別人的案子丟到她身上，這段時間她在家裡沒有辦法吃、沒辦法睡，很想自殺；家人都反對她出來，但是她無法忍受自己被污衊，沒人能幫她所以她一定要自己出來。
張淑娟大聲說，「我沒有跟章孝嚴滾床」，她從當選中國小姐到今天，都沒有跟章孝嚴滾床，請周玉蔻不要再用她的照片打知名度，她強調自己認真守法，相信台灣百姓會還她公道。而對於周玉蔻的道歉，張淑娟強調這是不夠的，「我一定告妳告到底」。
張淑娟先前聲明表示，她自幼在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，2017年2月自台塑退休後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控，不僅毀人名節，也破壞多年平靜的生活。
根據張淑娟的刑事告訴狀，被告為周玉蔻、蔡玉真，告訴罪名為加重誹謗。
走完提告流程後張淑娟又在門口碰上周玉蔻，周為了致歉，穿越現場重重人潮，擠到王鴻薇和張淑娟的身邊，一直追著張淑娟，一度想伸手拍張淑娟肩膀，同時喊著「張小姐，我跟妳道歉 ，我在法院也會跟妳道歉，請你不要被政治利用！」不過張並不想停下腳步，周玉蔻仍頻頻追逐、拍肩，最後被王鴻薇擋了下來。
周玉蔻近來爭議言論多，綠營「切割自保」
周玉蔻雖然曾為國民黨員，但近年來挺綠色彩鮮明，近期在民視的政論節目和自己的臉書上，狂攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世議題，頻頻指名道姓蔣萬安父親章孝嚴的的緋聞隱私，節目收視率因此爆紅；然而此種做法也引來中間選民反感和藍營的不滿，藍營更開始強力反擊周玉蔻。
最近台北市長柯文哲和中廣董事長趙少康最近都提出，周玉蔻和綠營關係匪淺，絕非只是單純的綠營支持者角色，所以「投給陳時中就是投給周玉蔻」，而「討厭周玉蔻等於討厭民進黨」的論述更在開始在社群上發燒；藍營認為，民進黨和民視就是把周玉蔻當成打手或是選戰武器，根本不敢譴責其種種爭議言論，甚至是從中得利。有許多綠營政治人物透過周玉蔻放話來打擊對手。
此次在相關議題延燒幾天後，民進黨台北市長參選人陳時中就在公開受訪時表示，自己與周沒有私交，兩個人平常僅有公務上的往來；不過周玉蔻又在臉書上公開對陳時中示愛，陳時中被逼得再度表示，「那是種廣泛的尊敬」，種種言論則被視為是民進黨開始緊急滅火、切割。
柯文哲則在受訪時諷刺，陳時中說他平常和周玉蔻沒有聯絡，但看資料發現過去3年陳時中上周玉蔻節目接受專訪12次；這就好像就像吸毒者現在戒毒來不及，陳時中現在才裝不熟太慢了，相信他現在是戒毒症候群很痛苦。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
我們想讓你知道的是
生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。