《地。-關於地球的運動-》：撼動地球的知與血之歌！正史潛伏的蝴蝶效應

蝴蝶效應之所以誘人，在於神秘的未知。世界許多大事，史書嘗試歸納遠因近果，偏偏，無法還原背後的「一將功成萬骨枯」。那些沒有記載的無名者，蝴蝶拍翼的微風。

歷史書寫，除了時地人，細節往往虛假；藝術再現，虛構時地人，反更能呈現現實。日本新漫畫《地。-關於地球的運動-》告訴我們，在「哥白尼革命」之前的蝴蝶幽光。

漫畫述說的背景，乃歐洲中世紀神學盛行，主流認為地球是宇宙的中心，天體沿之運轉。其時我們熟悉的地動、日心說是異端邪論，許多，堅持真知的人，都被血腥洗禮鎮壓。

「雖然很費解，但是千年前托勒密斯就發現了真理。從常識上來說，地球也是特別的，於是上帝創造它，作為宇宙的中心。」

「那麼這個真理，美麗嗎？」

漫畫刻意採取片假名「チ」，作書名首字，有「地」、「血」和「知」的三重意思，貫穿整部作品主線，是不同年代、身分的人，面對無數壓迫仍能傳遞火光，令後來者睜開雙眸。

俗套的真理與抗爭，作者偏能翻出新意，故事並非聚焦地動說的成功，而在其失敗。像首章的神童拉法爾，人生本可一帆風順，卻如蘇格拉底為真心相信的事理，飲毒自殺。

這涉及的困難，不止安危，連繫生命意義。相信上帝，相信地球是特別，最簡單的做法，生前死後皆有寄託，為什麼要質疑此說？憾動地球，讓人坐立不安，為何仍然堅持？

「這樣的人生⋯⋯不會覺得害怕嗎？」

「害怕。但是，不可怕的人生，其本質是缺乏的。」

讀這部漫畫，隨情節推動，不斷呼應這疑問。漫畫將眾多章節主角之死重疊，眾多回答：同樣看見宇宙星系的眼睛，不惜犧牲的信念，以至，將死之時，流露心滿意足的笑容。

第二章的社會底層，代斗士，視力超人，但從小到大，他被灌輸地球是宇宙的底層。大地一切盡皆污穢，天空成為了他的惡夢，讓他不敢看向星夜，認定此世所有皆無意義。

每當他看見信徒被殺，總是質疑何以表情驚慌？若果天堂是結局，應要滿懷欣喜地奔向死亡。對他來說，是生命意義的叩問，使其展開旅程，希望、重新看見繁星點綴夜幕的動人、華美，讓代斗士在即將吊頸時，肯定此世地道出：

現在，展現在我眼前的這片景色，看起來可不是地獄入口的景色啊。今天的夜空，絕對，是美麗的。

圖片來源：漫畫《地。-關於地球的運動-》

「知」的傳承，感動之外，也在具體的事物。由啟始的石箱，承繼的項鍊，頭皮刻上的文字，到第三章少女，將有形的書籍燒毀記在腦海，重新道出故事，呈現語言文字超越時空之奇蹟。

少女把父親遺物燒熔刊印書籍，死前寄出信件，一切一切累加疊合，無數「血」的痛苦失敗，才能形成漫畫結局，那細微而有力的一句話，也讓課本蒼白的「地動說」，盡見骨肉，如此動人。

死亡的責任不應由上帝而應由人類承擔。所以在未來的一定不是「罪」和「救贖」⋯⋯而是「反省」和「自立」。備嘗辛苦而來的知性，終會成為歷經千回百轉的知性，成為既能剎住暴走的文明，也能駕馭異常技術的知性。

《地。-關於地球的運動-》，何止「地動說」而已。這部漫畫是屬於任何世代，具有獨立思考，追求自由之歌。史書只能記錄寥寥數筆，埋藏了許多的「人」，如果沒有了他們，或許，世界遠遠沒這麼美麗。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin