《地。-關於地球的運動-》：撼動地球的知與血之歌！正史潛伏的蝴蝶效應
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俗套的真理與抗爭，作者偏能翻出新意，故事並非聚焦地動說的成功，而在其失敗。
蝴蝶效應之所以誘人，在於神秘的未知。世界許多大事，史書嘗試歸納遠因近果，偏偏，無法還原背後的「一將功成萬骨枯」。那些沒有記載的無名者，蝴蝶拍翼的微風。
歷史書寫，除了時地人，細節往往虛假；藝術再現，虛構時地人，反更能呈現現實。日本新漫畫《地。-關於地球的運動-》告訴我們，在「哥白尼革命」之前的蝴蝶幽光。
漫畫述說的背景，乃歐洲中世紀神學盛行，主流認為地球是宇宙的中心，天體沿之運轉。其時我們熟悉的地動、日心說是異端邪論，許多，堅持真知的人，都被血腥洗禮鎮壓。
「雖然很費解，但是千年前托勒密斯就發現了真理。從常識上來說，地球也是特別的，於是上帝創造它，作為宇宙的中心。」
「那麼這個真理，美麗嗎？」
漫畫刻意採取片假名「チ」，作書名首字，有「地」、「血」和「知」的三重意思，貫穿整部作品主線，是不同年代、身分的人，面對無數壓迫仍能傳遞火光，令後來者睜開雙眸。
俗套的真理與抗爭，作者偏能翻出新意，故事並非聚焦地動說的成功，而在其失敗。像首章的神童拉法爾，人生本可一帆風順，卻如蘇格拉底為真心相信的事理，飲毒自殺。
這涉及的困難，不止安危，連繫生命意義。相信上帝，相信地球是特別，最簡單的做法，生前死後皆有寄託，為什麼要質疑此說？憾動地球，讓人坐立不安，為何仍然堅持？
「這樣的人生⋯⋯不會覺得害怕嗎？」
「害怕。但是，不可怕的人生，其本質是缺乏的。」
讀這部漫畫，隨情節推動，不斷呼應這疑問。漫畫將眾多章節主角之死重疊，眾多回答：同樣看見宇宙星系的眼睛，不惜犧牲的信念，以至，將死之時，流露心滿意足的笑容。
第二章的社會底層，代斗士，視力超人，但從小到大，他被灌輸地球是宇宙的底層。大地一切盡皆污穢，天空成為了他的惡夢，讓他不敢看向星夜，認定此世所有皆無意義。
每當他看見信徒被殺，總是質疑何以表情驚慌？若果天堂是結局，應要滿懷欣喜地奔向死亡。對他來說，是生命意義的叩問，使其展開旅程，希望、重新看見繁星點綴夜幕的動人、華美，讓代斗士在即將吊頸時，肯定此世地道出：
現在，展現在我眼前的這片景色，看起來可不是地獄入口的景色啊。今天的夜空，絕對，是美麗的。
「知」的傳承，感動之外，也在具體的事物。由啟始的石箱，承繼的項鍊，頭皮刻上的文字，到第三章少女，將有形的書籍燒毀記在腦海，重新道出故事，呈現語言文字超越時空之奇蹟。
少女把父親遺物燒熔刊印書籍，死前寄出信件，一切一切累加疊合，無數「血」的痛苦失敗，才能形成漫畫結局，那細微而有力的一句話，也讓課本蒼白的「地動說」，盡見骨肉，如此動人。
死亡的責任不應由上帝而應由人類承擔。所以在未來的一定不是「罪」和「救贖」⋯⋯而是「反省」和「自立」。備嘗辛苦而來的知性，終會成為歷經千回百轉的知性，成為既能剎住暴走的文明，也能駕馭異常技術的知性。
《地。-關於地球的運動-》，何止「地動說」而已。這部漫畫是屬於任何世代，具有獨立思考，追求自由之歌。史書只能記錄寥寥數筆，埋藏了許多的「人」，如果沒有了他們，或許，世界遠遠沒這麼美麗。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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