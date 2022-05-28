《學會休息，才能好好生活》：從流行音樂走進靜觀——黃耀光
我們想讓你知道的是
黃耀光是樂隊Raidas的成員，在音樂的創作路上，面對巨大的壓力，密集的工作項目容易令人忘了要照顧身體。
人稱Ken Sir的黃耀光是八十年代炙手可熱的Raidas樂隊成員，也是音樂製作人，在音樂路上不斷拼搏，後來卻患上抑鬱症。為了找尋方法幫助自己，黃耀光開始學習瑜伽及靜觀，現時已是資深瑜伽導師及美國麻省大學醫學院靜觀中心靜觀減壓課程（Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR）合資格導師。
人生在不同階段，可能會有不同的追求，有人會為追尋夢想而廢寢忘餐，甚至犧牲了身心健康；也有人洗盡鉛華，發覺內在的追求更加重要。娛樂圈是一個五光十色的世界，而流行音樂也似乎與靜觀風馬牛不相及，一個追求如何將情感的跌宕起伏表現得淋漓盡致，一個則追求平靜，然而人沒法子一直在光影交錯的舞台上長駐，也需要停下來休息。如何從歡呼聲中靜下來，可能是個一生的課題。
從繁囂走進靜觀世界
黃耀光是樂隊Raidas的成員，他們的作品十分受歡迎，當時拿下樂壇不少獎項。在音樂的創作路上，面對巨大的壓力，唱歌、錄音、彈奏、指揮、混音等身兼多職，需要擁有「馬眼」、「鐵腳」、「神仙肚」，持續拼搏的精神，疲憊時仍要撐起眼睛如馬眼般，要維持長時間站立，而且經常飲食不定時。密集的工作項目容易令人忘了要照顧身體。
他曾嘗試過連續三日三夜未曾休息，在錄音室一開眼就唱，唱完瞌起眼便即時入睡。當時，音樂是黃耀光的第一生命，在錄音室工作、吃飯、睡覺他已習以為常。雖然樂在其中，但長期高壓又欠缺真正休息的狀態已為他的身心造成沉重的負擔，後來更患上抑鬱症，於是他嘗試開始尋找合適的方法減壓。
坊間減壓的方法五花八門，黃耀光當時經朋友介紹認識了葉文意居士，開始接觸靜坐，課堂內容提及儒道佛的靜心方法、氣功等，但並未涉及心理及認知身心靈方面。
1997年金融風暴，黃耀光的工作及生活受到嚴重打擊，令他的情緒再次陷入低谷。及後他跟隨不同的傳統靜觀導師學習，讓他如同抽絲剝繭般梳理情緒，在混亂中定下來自我觀察，漸漸地感覺平靜，讓他覺得這種方法不但可幫助自己，更可以幫助有需要的人。
因緣際會，香港大學行為健康教研中心總監陳麗雲教授邀請靜觀減壓課程的創始人卡巴.金博士（Jon-Kabat-Zinn）來港舉辦為期三天的靜觀退修工作坊，讓黃耀光對靜觀有更深入的認識。期間黃耀光重遇早期認識、最早在香港推廣靜觀的馬淑華博士。由於他於2003年已成為靜坐老師，又是瑜伽導師，馬淑華博士遂邀請他一起推動共修小組，每月舉辦讀書會分享靜觀，保持持續修習靜觀的氛圍，然後各自在自己的領域推廣靜觀。
當時黃耀光在癌症機構擔任義務導師，希望在課程中引入靜觀，碰巧他獲香港癌症基金會邀請舉辦講座，向多間癌症機構介紹靜觀，使他得以在隨後連續12年，在不同癌症機構開辦靜觀減壓課程。
靜觀有兩個主要的特色:一個是非宗教性，另一個是著重科研。近年不少科學和心理學研究顯示，練習靜觀對提升身心靈整全健康有顯著成效。可是對初學者來說，練習靜觀難免會遇到困難，黃耀光以過來人的身分分享他的心得。
對初學者來說，練習靜觀最大的困難是因為太忙而沒有時間練習，或是本身已很累，每次練習靜觀都很容易睡著了，又或者靜下來時便有很多思緒，懷疑自己不適合練習靜觀。黃耀光提出了解決方法，他認為靜觀其實很「人性化」，可自行調節適合自己的方法進行練習，大家可嘗試當靜觀是流行玩意，抱著輕鬆及好奇的心態，由簡易的練習開始，令自己有愉悅感。他舉例說初學者可以從每天10分鐘的練習開始，不需一定要盤腿而坐，可以坐在椅子上練習，甚至可以整個人躺下來練習，務求以最舒服的狀態令自己集中精神，當熟習後才作出調整。透過練習可體驗如何讓身體放鬆之餘，心仍可以保持清醒，從而慢慢應用在日常生活中，讓自己以清晰的頭腦處理日常事務時，身體仍保持放鬆。
著重日常生活小細節
黃耀光表示，只要在每日都要進行的事情上多留意箇中的細節，在生活的一點一滴都培養出靜觀的習慣，例如在工作時，留意執筆寫字時筆在手指頭之間轉動的感覺，筆尖與紙張觸碰的感覺，寫出來的字體一撇一捺形成了美感；飲水時，專注於嘴唇、舌頭、喉嚨接觸清水的清涼感覺和味道。平時毫不起眼的小事，只要習慣用靜觀態度覺察，漸漸地便會容易專注當下，發現生活的趣味，也能滋養我們的身心靈。
黃耀光的家與車站有一小段路，並會途經一個小花園。他每天外出工作時總會走進這個小花園，一邊練習靜觀步行，一邊覺察和暖的陽光、微風的吹拂、雀鳥的鳴叫、樹與花之美，這也是他每日的「330小休息」。對於黃耀光來說，靜觀不一定是靜態練習，亦可以透過步行來練習，覺察步行時的身體感覺，成了習慣後亦較能增加專注力，再以其他形式練習靜觀時便更容易進入當刻的狀態。黃耀光亦有教授瑜伽，並設計了一系列動作輔助訓練心靈，他指靜觀較少以動態形式練習，若先進行動態的練習，再進行靜觀會有意想不到的效果，兩者可以相輔相成。
音樂與嘈音化為己用
除了注重覺察感受外，黃耀光亦會集中訓練靜觀聆聽。他會在安排時間內專注在聲音上，不受外界環境干擾，與此同時留意自己身體感覺的變化，兩者同時進行練習。聽交響樂也是他另一個減壓的方法。他謂，由於交響樂豐富多彩、千變萬化，一方面要專注聆聽，另一方面也要靈活地不斷覺察音符升降及消失，才能充分感受當中的層次感，這個過程也就是他的小休息。黃耀光強調專注於聽覺的練習並沒有特別的限制，他笑言自己喜愛飲茶，絕不介意去人多嘈雜的地方，在此類地方專注於聽覺上，覺察到四周各式各樣的聲音，反而為生活增添樂趣。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。