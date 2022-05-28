《學會休息，才能好好生活》：從流行音樂走進靜觀——黃耀光

人稱Ken Sir的黃耀光是八十年代炙手可熱的Raidas樂隊成員，也是音樂製作人，在音樂路上不斷拼搏，後來卻患上抑鬱症。為了找尋方法幫助自己，黃耀光開始學習瑜伽及靜觀，現時已是資深瑜伽導師及美國麻省大學醫學院靜觀中心靜觀減壓課程（Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR）合資格導師。

人生在不同階段，可能會有不同的追求，有人會為追尋夢想而廢寢忘餐，甚至犧牲了身心健康；也有人洗盡鉛華，發覺內在的追求更加重要。娛樂圈是一個五光十色的世界，而流行音樂也似乎與靜觀風馬牛不相及，一個追求如何將情感的跌宕起伏表現得淋漓盡致，一個則追求平靜，然而人沒法子一直在光影交錯的舞台上長駐，也需要停下來休息。如何從歡呼聲中靜下來，可能是個一生的課題。

從繁囂走進靜觀世界

黃耀光是樂隊Raidas的成員，他們的作品十分受歡迎，當時拿下樂壇不少獎項。在音樂的創作路上，面對巨大的壓力，唱歌、錄音、彈奏、指揮、混音等身兼多職，需要擁有「馬眼」、「鐵腳」、「神仙肚」，持續拼搏的精神，疲憊時仍要撐起眼睛如馬眼般，要維持長時間站立，而且經常飲食不定時。密集的工作項目容易令人忘了要照顧身體。

他曾嘗試過連續三日三夜未曾休息，在錄音室一開眼就唱，唱完瞌起眼便即時入睡。當時，音樂是黃耀光的第一生命，在錄音室工作、吃飯、睡覺他已習以為常。雖然樂在其中，但長期高壓又欠缺真正休息的狀態已為他的身心造成沉重的負擔，後來更患上抑鬱症，於是他嘗試開始尋找合適的方法減壓。

坊間減壓的方法五花八門，黃耀光當時經朋友介紹認識了葉文意居士，開始接觸靜坐，課堂內容提及儒道佛的靜心方法、氣功等，但並未涉及心理及認知身心靈方面。

1997年金融風暴，黃耀光的工作及生活受到嚴重打擊，令他的情緒再次陷入低谷。及後他跟隨不同的傳統靜觀導師學習，讓他如同抽絲剝繭般梳理情緒，在混亂中定下來自我觀察，漸漸地感覺平靜，讓他覺得這種方法不但可幫助自己，更可以幫助有需要的人。

因緣際會，香港大學行為健康教研中心總監陳麗雲教授邀請靜觀減壓課程的創始人卡巴.金博士（Jon-Kabat-Zinn）來港舉辦為期三天的靜觀退修工作坊，讓黃耀光對靜觀有更深入的認識。期間黃耀光重遇早期認識、最早在香港推廣靜觀的馬淑華博士。由於他於2003年已成為靜坐老師，又是瑜伽導師，馬淑華博士遂邀請他一起推動共修小組，每月舉辦讀書會分享靜觀，保持持續修習靜觀的氛圍，然後各自在自己的領域推廣靜觀。

當時黃耀光在癌症機構擔任義務導師，希望在課程中引入靜觀，碰巧他獲香港癌症基金會邀請舉辦講座，向多間癌症機構介紹靜觀，使他得以在隨後連續12年，在不同癌症機構開辦靜觀減壓課程。

靜觀有兩個主要的特色:一個是非宗教性，另一個是著重科研。近年不少科學和心理學研究顯示，練習靜觀對提升身心靈整全健康有顯著成效。可是對初學者來說，練習靜觀難免會遇到困難，黃耀光以過來人的身分分享他的心得。

對初學者來說，練習靜觀最大的困難是因為太忙而沒有時間練習，或是本身已很累，每次練習靜觀都很容易睡著了，又或者靜下來時便有很多思緒，懷疑自己不適合練習靜觀。黃耀光提出了解決方法，他認為靜觀其實很「人性化」，可自行調節適合自己的方法進行練習，大家可嘗試當靜觀是流行玩意，抱著輕鬆及好奇的心態，由簡易的練習開始，令自己有愉悅感。他舉例說初學者可以從每天10分鐘的練習開始，不需一定要盤腿而坐，可以坐在椅子上練習，甚至可以整個人躺下來練習，務求以最舒服的狀態令自己集中精神，當熟習後才作出調整。透過練習可體驗如何讓身體放鬆之餘，心仍可以保持清醒，從而慢慢應用在日常生活中，讓自己以清晰的頭腦處理日常事務時，身體仍保持放鬆。

圖片來源：蜂鳥出版社

著重日常生活小細節

黃耀光表示，只要在每日都要進行的事情上多留意箇中的細節，在生活的一點一滴都培養出靜觀的習慣，例如在工作時，留意執筆寫字時筆在手指頭之間轉動的感覺，筆尖與紙張觸碰的感覺，寫出來的字體一撇一捺形成了美感；飲水時，專注於嘴唇、舌頭、喉嚨接觸清水的清涼感覺和味道。平時毫不起眼的小事，只要習慣用靜觀態度覺察，漸漸地便會容易專注當下，發現生活的趣味，也能滋養我們的身心靈。

黃耀光的家與車站有一小段路，並會途經一個小花園。他每天外出工作時總會走進這個小花園，一邊練習靜觀步行，一邊覺察和暖的陽光、微風的吹拂、雀鳥的鳴叫、樹與花之美，這也是他每日的「330小休息」。對於黃耀光來說，靜觀不一定是靜態練習，亦可以透過步行來練習，覺察步行時的身體感覺，成了習慣後亦較能增加專注力，再以其他形式練習靜觀時便更容易進入當刻的狀態。黃耀光亦有教授瑜伽，並設計了一系列動作輔助訓練心靈，他指靜觀較少以動態形式練習，若先進行動態的練習，再進行靜觀會有意想不到的效果，兩者可以相輔相成。

音樂與嘈音化為己用

除了注重覺察感受外，黃耀光亦會集中訓練靜觀聆聽。他會在安排時間內專注在聲音上，不受外界環境干擾，與此同時留意自己身體感覺的變化，兩者同時進行練習。聽交響樂也是他另一個減壓的方法。他謂，由於交響樂豐富多彩、千變萬化，一方面要專注聆聽，另一方面也要靈活地不斷覺察音符升降及消失，才能充分感受當中的層次感，這個過程也就是他的小休息。黃耀光強調專注於聽覺的練習並沒有特別的限制，他笑言自己喜愛飲茶，絕不介意去人多嘈雜的地方，在此類地方專注於聽覺上，覺察到四周各式各樣的聲音，反而為生活增添樂趣。