分析拜登亞洲行：IPEF是不是中國經濟包圍網？QUAD會不會成為印太小北約？

或許是團隊受到戰爭刺激而清醒，或者是度過了交接頭一兩年的陣痛，拜登總統亞洲行，處處可以感覺到國務院官僚與白宮決策幕僚的用心。美國政府精心安排給日韓各自的政治甜頭，也很明確表態支持日韓間的關係修復。

大方向首先正確，細節上還有許多巧思。比方說美國不讓韓國加入QUAD、也沒有把台灣納入IPEF，這都是避免過度刺激中國。美國一方面試探中國的政治反應，另一面以關稅甜頭舒緩美中雙方的經濟壓力。

中國包圍網越來越具體，但美國不想要一口氣拉高對抗強度。受限於國內聚焦防疫和通膨對策的呼聲，拜登政府同步採用了具交往政策精神的手段。可以說中國並非一味受到美日同盟施壓，而是在美國兩手策略中也獲得甜頭。

對於美國的兩面手法，台灣應該怎麼看待拜登的策略？答案是：樂觀，但不要太樂觀。

Photo Credit: AP / 達志影像

IPEF是中國經濟包圍網嗎？

若說美國正架起中國經濟包圍網，大方向肯定沒錯。但是台美貿易談判冗長、台灣沒有納入IPEF，貿易談判代表戴琪的角色被弱化，加上中國在東協、中東國家加大影響力，這些事實意味著中國包圍網遠不到密不透風的程度。

IPEF本身也不是重視短期貿易利益的經濟架構，光是沒有關稅降低措施，就能確定 IPEF聚焦在未來發展。不過這也註定IPEF在推展初期難逃「內容空洞」一類評語。

IPEF首創的兩大承諾，一是韌性的經濟，二是乾淨的經濟。很顯然這兩者是針對越來越脆弱的全球化經濟與全球氣候變遷問題而生。美國期待加入的成員們共同建立預警系統、詳細的礦產供應鏈計畫、改善透明度，還有強化乾淨能源與抗脆弱基礎建設。