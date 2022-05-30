拜登亞洲行揭密新經濟戰略：「印太經濟架構」毀譽參半，與CPTPP是競爭還是互補？

文：賴怡忠

美國在5月可是印太政策月，先是國務卿布林肯預計要在5月5日發表對中政策演說，但因布林肯本人染疫而暫告延後。接著是美國邀請東協國家在華府舉行與美國的特別峰會，之後拜登總統啟程前往韓國與日本，展開他上任後第一次的亞洲實體出訪，並在東京舉行另一次的「四方安全對話QUAD」實體峰會。

拜登此行會與兩位新上任領袖面對面，韓國的尹錫悅總統與澳洲艾班尼斯總理，艾班尼斯才在三天前贏得大選，此次是在剛出爐到發燙的狀態前往東京開會。相對於還處於勝選喜悅狀態的澳洲新總理來說，拜登與韓國已經宣誓就職的尹錫悅總統之峰會，更引人注目。

從目前的結果看來，拜登此次亞洲行在韓國的收穫最多，日本其次。而在東京發動的「印太經濟架構」則似乎是毀譽參半，有新的構想，但同樣出現新的問題。

美韓峰會收穫滿滿

美韓峰會可說是拜登此次亞洲行的一大亮點。主要在於文在寅擔任總統時橫亙於美韓之間關於北韓、中國、美日韓合作、以及美國印太經濟戰略的分歧，現在幾乎都漸漸走入歷史，起碼美國在未來幾年可能無須擔心青瓦台是否合作的態度了。

文在寅總統時代言必稱的韓朝「四二七板門店宣言」以及「九一九平壤聲明」，完全不在此次的美韓峰會聲明中，似乎預示了文在寅總統時代重視兩韓和解高於北韓無核化的政策，甚至其將北韓核武議題視為是美朝雙邊爭議的態度，已經走入歷史。

取而代之的是對北韓飛彈試射的譴責，美韓也重新確認對北韓核武的CVID原則（全面、可驗證、不可逆的去核化）。飛彈防禦體系也再度被強調——似乎側面打臉文在寅時代對在韓部署薩德飛彈防禦系統（THAAD）的三不政策，也不再把美韓實體軍演視為是造成韓半島安全的問題。這些作為與文在寅時代的美韓關係相比，可說是出現大逆轉。

除此以外，美國取得韓國對美國印太經濟架構的背書，以及對美日韓三方合作的重要性確認。由於拜登前往東京，是在一個對此經濟戰略充滿疑慮的地主面前發動這個計畫，因此事先取得韓國的背書對於降低地主的反彈，以及壓低對疑慮的噪音等來說，就變得很重要。後者則是讓過去對美日韓三邊合作最持疑慮態度的韓國，對這個構想給予公開正面的支持，使得美日韓三方合作現在出現真正的曙光。

由於台海的和平與穩定在美日與美韓聲明中過去都有出現，此次也都分別再被確認，這除了顯示期待台海的和平穩定是美日與美韓的共同關切外，未來台海安全議題是否會出現韓國的角色，以及是否出現美日韓三方同盟對台海的集體表態等，也都值得進一步觀察。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 拜登和尹錫悅參觀三星的工廠

嘗試提出新意的印太經濟架構

拜登去日本有三大任務，一個是美日峰會，強化與確認美日同盟的重要性。第二是宣告啟動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework），第三是召開「四方安全對話QUAD」峰會。美日與美韓峰會確定不會有大意外，美韓峰會甚至還有一些亮點。可是這個眾所矚目之「印太經濟架構」的出場，卻引來毀譽參半的反應。

從去年美國提出印太經濟架構的想法後，外界就高度關注這個經濟架構的發展。而美方的說法變來變去，但基本上是說這個「印太經濟架構」不是自由貿易協定（FTA），但它到底是什麼卻說不清楚，外界始終霧裡看花。

這個說不清楚有兩個意義，第一是它是以什麼樣的形式出現的。一般來說，架構比較像是由一堆政策、正式規定與非正式規範等構成，但這也代表架構的形狀很不清楚，包括邊界是什麼，支撐運作的方式又是什麼等，都需要進一步弄清楚。

第二是架構要處理的內容為何。對於第一點，當拜登政府官員說這不是一般性的自貿協定後，讓大家對於這個架構的形式更搞不清楚了。畢竟如果不是自貿協定，那又是什麼呢？

至於在印太經濟架構內容的問題上，去年拜登政府商務部長雷蒙多對此曾解釋說，這個架構包括數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制、與乾淨能源等。當提到這些後，外界對於內容的疑慮就比較抒解，但這也表示這個經濟「架構」包含的不再只是貿易相關議題，因此過去對於國際經濟把重點放在貨品貿易、服務貿易、以及投資這三個領域，可能就不是「架構」想要處理的重點。

而把出口管制、供應鏈韌性、乾淨能源等議題放入，顯示這個印太經濟架構的重點不是去「促進」貿易，有很大的一部分是在管理跨國間貿易，建構合理的經濟規範，引入更多來自其他領域對經濟行為的介入並建構規則等。

之後在東京美國正式對外宣布「印太經濟架構」的成立，大家可以看到這的確不是一般性的自由貿易協定，因為美國主導這個經濟架構是商務部與貿易代表署，更重要的是，架構有四大主軸，商務部就主導其中三項，包括供應鏈韌性、基礎建設與乾淨能源。

而貿易代表署則處理數位經濟，但除了其貿易面向外，還包括新興科技、勞動條件承諾、環境、透明與良善管理的實踐、以及企業課責等議題，並不侷限於貿易促進而已。

內容會影響形式，看到這以上內容，就會知道這為何不會是一般性的貿易協定。也因此如果我們以貿易協定來預期這個經濟架構，認為台灣需要透過加入這個架構以促進對外貿易，而沒注意到這個架構的管理與規範既定的貿易之成分，遠高於對貿易的振興，可能整個想法就會大走鐘。

Photo Credit: AP / 達志影像

印太經濟架構有問對問題，但解法依舊霧裡看花