俄烏戰爭的「核冷漠」與「核學習」：大國自掃門前雪，小國瓦上霜更厚

文：賴顗任（國防大學中共軍事事務研究所碩士，現役陸軍上尉）

俄烏戰爭以來，國際局勢尤其是歐洲地緣政治格局出現了幾個值得關注的變化，這些變化促使歐洲各國開始調整長久以來固有的安全政策與軍事戰略，考驗著歐洲政軍格局的穩定性，並可能影響未來各國權衡安全事務的優先順序。

更凶險的歐洲：永久中立國的動搖＆軍備競賽的激化

第一個變化，是永久中立國「與世無爭」的立場漸有動搖，必須警覺的是，此變化連兩次世界大戰都不曾發生。

世界公認的永久中立國有瑞典、瑞士、愛爾蘭、芬蘭及奧地利等5國。俄羅斯入侵烏克蘭後第8天，瑞士率先發難，加入歐盟制裁俄羅斯的行列，即便其已宣稱絕不向交戰國實施軍援，但經濟制裁在現代戰爭中，對削弱一國戰力的效果絕不亞於軍事對抗。

此外，瑞典及芬蘭外交部則陸續公開宣布加入北約的意願，且兩國正如火如荼地與北約進行聯合海軍訓練。至於愛爾蘭近期國內民調則顯示，有49%國民認為「中立是過時的想法」、66%同意提高軍費，且37%同意「應加入北約」。

第二個問題，是歐洲各國正積極提高軍費，區域軍備競賽態勢將進一步惡化。統計2021年北約盟國軍費支出，約佔全球國防開支的70%，不過各國仍消極回應會員國國防預算須達GDP的2%規定，甚至30個盟約國中，僅8個國家達到此要求。戰爭使各國對危機的認識越發清晰，具體表現在國防預算變化上。

如德國2022年軍費開支將一舉增加100%。其餘如比利時、丹麥、挪威、波蘭、義大利及羅馬尼亞等國，亦相繼宣布國防預算將達到北約標準。這樣的變化不但意味歐洲大陸不再單賴美國協防，決定重拾戰略自主，也浮現出硬實力（hard power）正重返國際關係舞台正中央的情境與事實。

上述兩問題使世人意識到一個「更加凶險的歐洲」正在浮現，不過其所影響的，或許止於歐洲大陸的安全體系，第三個問題——核擴散問題，卻深刻影響全球戰略穩定結構。

俄烏戰爭帶來的核擴散問題是：核武國家間不直接動武的歷史經驗，是否激發了小國思考擁核而激化核擴散風險？這個問題或可從兩個方面深入推敲：

其一，是核大國安全保證的可信度是否遭到另一核大國的戰爭意圖所削弱？

其二，非核國從核大國間的互動觀察到，核武器竟能有效遏制全面戰爭後，是否重新考慮持有的可能？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯能夠投射核彈的戰略轟炸機

大國自掃門前雪，小國瓦上霜更厚

俄烏戰爭無疑刺破了核大國安全保證的夢幻泡泡。

蘇聯瓦解後，烏克蘭核武庫內的5000多枚核彈頭，使其一度成為世界第三大核武國。不過在《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum）中，美國及英國——兩大核武國亦是安理會常任理事國，承諾提供「領土完整和政治獨立」保證下，烏國不卑不亢地解除了核武裝，頓時世界朝「無核理想」又邁進了一步。

直到俄國開戰，《備忘錄》無疑已成「歷史文件」，美、英一系列的政治保證被埋葬在時間的洪流中。探究根本原因，在於《備忘錄》對「安全保證」含糊其詞，事實上，協議各國是以最模糊的方式處理最重要的定義。像是協議指出，若有國家違犯備忘錄，「美、英兩國將做出回應」，但對「回應」的定義卻模稜兩可，這實際上也早在克里米亞危機中原形畢露。

會有這樣的「高級失誤」，源於一個令理想主義者灰心的事實：《核武禁擴條約》（NPT）中，承認「合法持有核武器」的五個國家：美、英、法、中、俄，同時也是安理會五大常任理事國。

在擁核國身兼世界大國的雙重身份下，反對戰爭的責任正與毀滅世界的實力相互拉扯。迄今，美國及北約仍只願以口頭譴責代替駐軍協防。在面對俄羅斯非理性運用核飛彈的可能風險下，可想而知，其餘的核大國冷戰時不曾、冷戰後不會、未來也絕不願冒著遭到核打擊的風險「以身試約」。

大國間博弈的謀算，除衍生各方「擁核自重」的綏靖思維，還可能削弱安全保證的可信度，使各國失去參與國際建制的信心，對多方協議機制抱持不信任感，進一步形塑出「安全困境全球化」的惡劣態勢。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國加州范登堡空軍基地試射一枚非武裝版義勇兵三型洲際彈道飛彈。2017年資料照

核大國間的綏靖政策是否激發小國核擴散的危險？

大國間「核冷漠」的綏靖態度，雖然可能破壞國際建制的可信度，但比起「核冷漠」更加危險的是，小國們是否因此認為，唯有坐擁核武器，才能擁有主權與領土的絕對安全保障，進而啟發了「核學習」？

事實上，全世界目前一共有九個國家擁有核武，除了五個常任國外，還有印度、巴基斯坦、以色列及北韓，這些國家開發核武的原因不盡相同。

印度因中國在1964年完成核試爆後備感威脅，進而加速發展核武器，並在蘇聯的協助下完成部署。視印度為最大威脅的巴基斯坦，總統布托甚至揚言「寧願吃草也要核彈」，成為第一個擁核的伊斯蘭國家。長年在阿拉伯世界中求生存的以色列，雖從未對外公布核武計畫，但普遍認為以國在法國的協助下已部署成熟的核武系統。至於北韓，則是為保衛其脆弱且貧瘠的獨裁共產政權，利用核武器與美國叫板。

大致而言，冷戰結束後，美國即分別在亞洲及歐洲提供「核保護傘」的安全保證，即是以本身擁有的核武向盟國提供保戶承諾，遊勸各國解除核武裝或終止發展計畫，核武器的多極化發展方告休止，即便各國的核武現代化從未停息。

對無核國家而言，眼見解除核武裝的烏克蘭慘遭俄羅斯侵略後，正在激起各國危機感，並重新審視擁核的利弊。日本前首相安倍晉三就建議，日本是否可比照北約模式，向美國「借一些核武器來放」，然礙於憲法限制本土不得存在核武，故目前僅是公眾討論階段，但也引起了社會廣泛迴響。