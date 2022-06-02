俄烏戰爭的「核冷漠」與「核學習」：大國自掃門前雪，小國瓦上霜更厚
我們想讓你知道的是
大國間「核冷漠」的綏靖態度，雖然可能破壞國際建制的可信度，但比起「核冷漠」更加危險的是，小國們是否因此認為，唯有坐擁核武器，才能擁有主權與領土的絕對安全保障，進而啟發了「核學習」？
文：賴顗任（國防大學中共軍事事務研究所碩士，現役陸軍上尉）
俄烏戰爭以來，國際局勢尤其是歐洲地緣政治格局出現了幾個值得關注的變化，這些變化促使歐洲各國開始調整長久以來固有的安全政策與軍事戰略，考驗著歐洲政軍格局的穩定性，並可能影響未來各國權衡安全事務的優先順序。
更凶險的歐洲：永久中立國的動搖＆軍備競賽的激化
第一個變化，是永久中立國「與世無爭」的立場漸有動搖，必須警覺的是，此變化連兩次世界大戰都不曾發生。
世界公認的永久中立國有瑞典、瑞士、愛爾蘭、芬蘭及奧地利等5國。俄羅斯入侵烏克蘭後第8天，瑞士率先發難，加入歐盟制裁俄羅斯的行列，即便其已宣稱絕不向交戰國實施軍援，但經濟制裁在現代戰爭中，對削弱一國戰力的效果絕不亞於軍事對抗。
此外，瑞典及芬蘭外交部則陸續公開宣布加入北約的意願，且兩國正如火如荼地與北約進行聯合海軍訓練。至於愛爾蘭近期國內民調則顯示，有49%國民認為「中立是過時的想法」、66%同意提高軍費，且37%同意「應加入北約」。
第二個問題，是歐洲各國正積極提高軍費，區域軍備競賽態勢將進一步惡化。統計2021年北約盟國軍費支出，約佔全球國防開支的70%，不過各國仍消極回應會員國國防預算須達GDP的2%規定，甚至30個盟約國中，僅8個國家達到此要求。戰爭使各國對危機的認識越發清晰，具體表現在國防預算變化上。
如德國2022年軍費開支將一舉增加100%。其餘如比利時、丹麥、挪威、波蘭、義大利及羅馬尼亞等國，亦相繼宣布國防預算將達到北約標準。這樣的變化不但意味歐洲大陸不再單賴美國協防，決定重拾戰略自主，也浮現出硬實力（hard power）正重返國際關係舞台正中央的情境與事實。
上述兩問題使世人意識到一個「更加凶險的歐洲」正在浮現，不過其所影響的，或許止於歐洲大陸的安全體系，第三個問題——核擴散問題，卻深刻影響全球戰略穩定結構。
俄烏戰爭帶來的核擴散問題是：核武國家間不直接動武的歷史經驗，是否激發了小國思考擁核而激化核擴散風險？這個問題或可從兩個方面深入推敲：
- 其一，是核大國安全保證的可信度是否遭到另一核大國的戰爭意圖所削弱？
- 其二，非核國從核大國間的互動觀察到，核武器竟能有效遏制全面戰爭後，是否重新考慮持有的可能？
大國自掃門前雪，小國瓦上霜更厚
俄烏戰爭無疑刺破了核大國安全保證的夢幻泡泡。
蘇聯瓦解後，烏克蘭核武庫內的5000多枚核彈頭，使其一度成為世界第三大核武國。不過在《布達佩斯備忘錄》（Budapest Memorandum）中，美國及英國——兩大核武國亦是安理會常任理事國，承諾提供「領土完整和政治獨立」保證下，烏國不卑不亢地解除了核武裝，頓時世界朝「無核理想」又邁進了一步。
直到俄國開戰，《備忘錄》無疑已成「歷史文件」，美、英一系列的政治保證被埋葬在時間的洪流中。探究根本原因，在於《備忘錄》對「安全保證」含糊其詞，事實上，協議各國是以最模糊的方式處理最重要的定義。像是協議指出，若有國家違犯備忘錄，「美、英兩國將做出回應」，但對「回應」的定義卻模稜兩可，這實際上也早在克里米亞危機中原形畢露。
會有這樣的「高級失誤」，源於一個令理想主義者灰心的事實：《核武禁擴條約》（NPT）中，承認「合法持有核武器」的五個國家：美、英、法、中、俄，同時也是安理會五大常任理事國。
在擁核國身兼世界大國的雙重身份下，反對戰爭的責任正與毀滅世界的實力相互拉扯。迄今，美國及北約仍只願以口頭譴責代替駐軍協防。在面對俄羅斯非理性運用核飛彈的可能風險下，可想而知，其餘的核大國冷戰時不曾、冷戰後不會、未來也絕不願冒著遭到核打擊的風險「以身試約」。
大國間博弈的謀算，除衍生各方「擁核自重」的綏靖思維，還可能削弱安全保證的可信度，使各國失去參與國際建制的信心，對多方協議機制抱持不信任感，進一步形塑出「安全困境全球化」的惡劣態勢。
核大國間的綏靖政策是否激發小國核擴散的危險？
大國間「核冷漠」的綏靖態度，雖然可能破壞國際建制的可信度，但比起「核冷漠」更加危險的是，小國們是否因此認為，唯有坐擁核武器，才能擁有主權與領土的絕對安全保障，進而啟發了「核學習」？
事實上，全世界目前一共有九個國家擁有核武，除了五個常任國外，還有印度、巴基斯坦、以色列及北韓，這些國家開發核武的原因不盡相同。
印度因中國在1964年完成核試爆後備感威脅，進而加速發展核武器，並在蘇聯的協助下完成部署。視印度為最大威脅的巴基斯坦，總統布托甚至揚言「寧願吃草也要核彈」，成為第一個擁核的伊斯蘭國家。長年在阿拉伯世界中求生存的以色列，雖從未對外公布核武計畫，但普遍認為以國在法國的協助下已部署成熟的核武系統。至於北韓，則是為保衛其脆弱且貧瘠的獨裁共產政權，利用核武器與美國叫板。
大致而言，冷戰結束後，美國即分別在亞洲及歐洲提供「核保護傘」的安全保證，即是以本身擁有的核武向盟國提供保戶承諾，遊勸各國解除核武裝或終止發展計畫，核武器的多極化發展方告休止，即便各國的核武現代化從未停息。
對無核國家而言，眼見解除核武裝的烏克蘭慘遭俄羅斯侵略後，正在激起各國危機感，並重新審視擁核的利弊。日本前首相安倍晉三就建議，日本是否可比照北約模式，向美國「借一些核武器來放」，然礙於憲法限制本土不得存在核武，故目前僅是公眾討論階段，但也引起了社會廣泛迴響。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：