俄羅斯2位地方民代罕見公開反戰，區長痛批議員為「叛徒」並逐出議會

俄羅斯遠東地區的地方議員瓦休科維奇（Leonid Vasyukevich）和舒爾加（Gennady Shulga）等人，27日在地方議會上呼籲當局結束烏克蘭戰爭，這2名議員都是共產黨員。

地方政治人物公開反戰，在俄國是相當罕見的事情，因為幾乎所有官員都口頭支持戰爭，遑論對入侵行動沒有直接影響的地方議會。

然而，瓦修科維奇卻在議會中直言要求俄軍立刻撤出烏克蘭，並強調如果烏克蘭戰爭繼續進行3個月，將會帶來更多軍隊的死傷，且國內會有越來越多孤兒，「已經快3個月了，戰爭不可能取得成功。」

會議上的其他官員試圖阻止瓦修科維奇，對著他大吼大叫，認為他的發言未經許可，因為戰爭並非當次會議主題。

遠東濱海邊疆區（Primorsky Krai）區長科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）也出席這場會議，「你的行為詆毀了俄羅斯軍隊，詆毀幫助我們與納粹對抗的捍衛者。」他批評道：「你們這些叛徒。」根據《自由歐洲電台》的報導，科熱米亞科下令將瓦修科維奇和舒爾加帶離會議。

當地議會網站上的一項聲明提到，議會主席羅利克（Alexander Rolik）譴責他的「政治挑釁」，「絕大多數議會代表都明確支持俄羅斯總統。」

濱海邊疆區議會的共產黨領導人多爾加喬夫（Anatoly Dolgachev）表示，該黨將以最嚴厲的措施懲罰他們，並指控他們的言論是「詆毀共產黨的榮譽」。

根據《莫斯科時報》的報導，這是地方民代第3次公開表達反戰立場。此前，莫斯科地方議會領導人科特諾奇金娜（Yelena Kotenochkina）發起請願，呼籲俄國總統普亭（Vladimir Putin）在3月結束戰爭，克里姆林宮將這份請願書轉發給刑事調查人員。

另外，共產黨員別莉亞耶娃（Nina Belyayeva）也在3月於沃羅涅日（Voronezh）地方議會公開反對入侵；而在這之後，2人都離開了俄羅斯。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺