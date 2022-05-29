本土新增7萬6605例、145例死亡，再添2名兒童重症疑腦炎個案

本（29）日新增的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）145例死亡個案中，最年輕的為有慢性病的30多歲男性；另外新增2名兒童重症個案，診斷均與腦炎相關，目前病況都已好轉。指揮官陳時中表示，雙北確診數漸次持平或緩降，但其他地區稍微上升，因此整體確診數目沒有變化。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增7萬6605例COVID-19確定病例，分別為7萬6539例本土個案及66例境外移入（37例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增145例死亡。

今日新增之7萬6539例本土病例，為3萬6087例男性、4萬431例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前5名為新北市的1萬4848例、高雄市的9563例、桃園市的9379例、台中市的8959例、台北市的7402例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增378例中重症個案，目前共累積4817例。今日新增的145例死亡個案中，136例有慢性病史、102例沒有打滿3劑疫苗、70位沒有接種任何1劑的疫苗，超過80歲的個案有95位。

Photo Credit:指揮中心

死亡個案年齡層分布從90多歲到30多歲，30多歲這位是有接種2劑疫苗的男性，本身有慢性腎病，染疫之後出現肺炎跟敗血性休克而過世。

另外，今日新增2例兒童重症個案，病況都已經好轉。1名是1歲女童，沒有慢性病，出現發燒症狀後篩檢陽性，到院後評估病況穩定返家，卻全身抽搐送往急診，由於有意識變化與呼吸窘迫而插管，診斷疑似腦炎。個案的意識隔天順利恢復、移除呼吸器並拔管，目前轉到一般病房繼續觀察。

另1名重症個案是6歲男童，沒有慢性病史，確診在家治療的過程中食慾和活力減退，出現全身抽搐、意識變化，送到醫院後懷疑是腦炎，插管治療後拔管移除呼吸器，目前使在加護病房中用高流量的氧氣鼻管，這也是兒童腦炎重症個案。

羅一鈞表示，累計到現在有22位兒童的重症個案，11位是腦炎個案，其中5位不幸死亡，5位順利拔管、移除呼吸器，還有1位肝腎功能正在恢復、意識狀況好轉。

指揮官陳時中指出，整體來講，從各縣市確診數目的狀態可以看出，雙北漸次持平或者有緩降的情況，其他的地區有點稍微上升，讓整體的數目沒有變化。這段時間醫院重症數沒有暴增，空床還是維持在一定水準，且快篩居陽的通報數裡，診所的通報量到達六成，減少急診的壓力。

針對用藥的數量，陳時中表示光是庫存、不包括正要進來的，就可以讓500萬人用。而在用藥效率的部分，跟其他國家和廠商對一下資料，可見美國確診的個案藥物的使用率是3.27％、英國0.14％、香港1.99％、日本2.78％、韓國2.33％，相較台灣的3.97％，可見使用的效率沒有比其他國家低。

陳時中表示，昨日打的疫苗不少，雖然是禮拜六但小朋友打得多，總共打了9萬5510劑，第一劑覆蓋率到88.07％、第2劑81.75％、第3劑65.26％。

若把這段時間染過疫、在3個月內可能還不適合打疫苗的人數計算出來，5到11歲於3到5月確診的總共有15萬6411人，在這一波裡面還不能打疫苗。5到11歲可以打的母數是142萬8628人，扣掉前述染疫的，還有已經打過莫德納的27萬3519人，就剩不到100萬人。6月3日總共33萬劑疫苗到貨後，即使打到100％還會剩下10萬劑，因此，陳時中呼籲父母不用擔憂、一定會打得到。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺