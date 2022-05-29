郭彥均發文「這麼多孩子就這樣走」惹議，國民黨6立委赴刑事局「遞自首狀」聲援

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，當中提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走（了）。」被批評是暗指指揮中心隱匿疫情，且遭行政院長蘇貞昌稱是不實謠言，將究責查辦，引發軒然大波，郭彥均最終刪文道歉。

蘇貞昌於今（29）日早上受訪時再次談到此事，他提及台灣是言論自由的國家，也是在認知作戰的最前線，除了防疫以外，對資訊戰也不能鬆懈。他強調此事並非針對任何個人，會由權責機關依法公正辦理。

警政署刑事警察局也對此作出回應，副局長黃家琦表示，目前並無規劃約談郭姓藝人，也尚未有任何偵查動作，警方偵辦的是轉貼文章的內容農場幕後者。

警政署資訊室主任林建隆表示，5月25至26日至少有25個臉書粉絲專頁張貼與本案相同文章，來源均為內容農場，並與過去許多境外內容農場散布不實訊息的案例，採用類似的模式傳播。

國民黨6立委聲援郭彥均，「很多小孩子走了是事實」

（中央社）藝人郭彥均日前在臉書貼文「許多孩子走了」引議論，國民黨立院黨團總召曾銘宗等6名立委今天前往刑事局遞狀自首，聲援郭彥均。

郭彥均25日在臉書Facebook分享與醫護朋友對話，「看到這麼多孩子就這樣走了」。這篇貼文引發爭論。

行政院長蘇貞昌今天表示，保護國家社會安定，對資訊戰不能鬆懈，對社會安定的任何侵害不能掉以輕心，由權責機關依法辦理，非針對任何個人。

曾銘宗與國民黨立院黨團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、立委洪孟楷、林思銘、林奕華上午赴刑事局大門前召開記者會。

曾銘宗說，這2天發生郭彥均事件，其實「很多小孩子走了」是事實，6名立委贊同郭彥均說法，政府卻要法辦郭彥均，立委特別至刑事局自首，希望警方把立委法辦，會有更多人站出來捍衛言論自由及民眾健康權益。

萬美玲表示，政府以國家機器追殺人民言論自由，讓郭彥均被迫刪文，孩子重症率等高於鄰國，中央卻不面對，只是打壓言論自由，「堵住郭彥均還有千千萬萬個郭彥均」，希望中央為這2天言論道歉。

曾銘宗等人在刑事局門口喊出「不應用國家機器恐嚇民眾、很多孩子走了」等口號，最後進刑事局遞自首狀，警方收取。曾銘宗事後受訪表示，6人已完成自首程序，要求刑事局應依法偵辦，再次重申全力聲援郭彥均。

此外，國民黨市議員參選人柳采葳、詹為元、凌濤等人在上午9時也前往刑事局遞狀自首。

刑事局副局長黃家琦說，針對國民黨立委及市議員參選人到刑事局投案或自首，目前此案仍在輿情蒐集階段，沒有啟動偵查，根本未立案，尊重立委等人行為。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺