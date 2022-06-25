不是名偵探的柯南．道爾，關於他可能讓你很意外的point

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

關於他可能讓你很意外的point：

他的本業是醫生。 他的著作包含恐怖小說、運動小說跟歷史小說，甚至是架空的戰爭、科幻與冒險小說。 Sherrinford其實是最早的主角名。（據說因為唸起來太矯情所以被捨棄不用） 他是少數因厭倦寫作而賜死筆下主角的作家。（後來隨著輿論壓力過於龐大，只好再度讓主角復活） 兩度投入議會選舉，兩次都高票落選。 曾經數次抱持正義感而出面揭發誣告案，並成功替冤獄者平反。 他對於通靈術跟招魂儀式深信不疑。 「倫敦貝克街221號B室」，還有「米花町二丁目21番地」，都不是他家。 「真相永遠只有一個。」，不是他說的。 5月4日，不是他的生日。

跟風結束。

「任何真相都勝過模糊不清的懷疑」

「謀殺的原點」柯南．道爾（Sir Arthur Ignatius Conan Doyle，1859－1930），5月22日知名壽星。

個性善變卻又對凡事充滿好奇，觀察敏銳卻彷若戴上多重人格的鐵甲面具，雙子宮，丑角笑容或怒目武士的完美合一，第一位雙子座不朽名人，正是塑造出英國文學史上最傑出的虛構人物，「諮詢偵探」福爾摩斯（Sherlock Holmes）的柯南．道爾。

藉由閱讀小說，從文字、段落裡的觀察、演繹和司法科學，跨越各個世代的無數讀者們，跟著華生醫師（Dr. John Hamish Watson）一同進入犯罪核心，並看著福爾摩斯找出事實真相，進而讓整個犯案與脫罪過程的解謎成為大眾娛樂之一。

柯南．道爾，不只是雙子宮的驕傲，更是西方近代「斜槓」人生的典範之一。後來亦留下了「真相永遠只有一個。」的經典語錄呢⋯⋯修、但、幾、累。那句話是江戶川 柯南說的啦。（老師請下主題曲）好。趕快從歪樓又即將被炸掉的市政廳摩天樓（咦？）回到本文……

柯南．道爾出生於大英帝國的蘇格蘭愛丁堡，兒時因對天主教附設小學之厭惡，還有求學時首次接觸「進化論」之演化醉心與嶄新視野，逐漸將宗教信仰轉為「不可知論」。

西元1881年，在修習愛丁堡大學醫科的學業後，柯南開始以船醫的身分跟隨遠洋船隊航行至西非等地進行實習；但隔年返回普里茅斯（Plymouth），在陸地自行開業之後，懸壺濟世、診視病患的日子，咦？卻顯得不怎麼順遂，收入更不算優渥，所以在診間等待患者上門之餘，懷著文青夢的他，決定選擇「斜槓」，挑戰短篇小說的創作......。

4年的光陰，經過了數篇短載小說刊載報章雜誌的練習與琢磨（當然也包含了被退件），道爾將其海外生活的所聞所見，融入豐富的想像力，再加上歷史考證下的諸多犯罪事跡；西元1887年時，他發表了第一部以福爾摩斯和華生醫生作為故事主人翁的長篇偵探小說《血字的研究》（A Study in Scarlet），並被選錄刊登於《聖誕節年刊》（Beeton's Christmas Annual 1887）之上。

當時剛新婚不久的柯南，認為短篇作品已經無法滿足自己渴望精進的需求，唯有長篇，得以出版成冊的推理小說，方能實現自我的夢想。

從最初偵探主人翁的取名「Sherrinford」到定稿出版後的「Sherlock」，《血字的研究》其實並未讓年僅28歲的柯南就此風黃騰達、平步青雲。縱使故事內容有著飄洋過海，自新大陸渡海至英倫空宅的跨國血仇錄，更結合了美西開拓史、神秘摩門教組織，可謂是懸疑離奇又帶戲劇張力的小說作品，但銷售量僅是合乎市場水準而已。

兩年之後，柯南應美國出版社之邀，發表了《四個簽名》（The Sign of Four），有印度的異國風，也有珍稀寶藏，更有同袍的背叛與詭異未解的死法，作品在英、美兩地取得了一定的好評。他持續把握住空檔寫作的機會，終於在西元1891年間，藉由《史特蘭德》（The Strand）雜誌上的福爾摩斯連載小說系列，嘗到了職業生涯的大成功。

生活其實就像是一束沒有色彩的紗線，而謀殺案就像是摻雜其中的紅絲線；我們偵探的任務，就是要把它拆開、分離，甚至要把每一吋細小纖維都暴露出來……。

（虛構的）福爾摩斯與其事務所「倫敦貝克街221號B室」（221B Baker Street），很快就成為全英家喻戶曉的推理名人和熱門景點。即使大家都知道這是不存在的角色，但小提琴演奏技巧精湛、易容術出神入化，槍法和武術也見上乘的福爾摩斯，維護過英國皇室尊嚴、力抗外侮欺凌的名偵探，儼然做為當時英國人的希望與驕傲。

在警方辦案不力、件件難破（如至今依舊找不到兇手的「開膛手傑克」）的年代，福爾摩斯彷若救世主的出現，繫住了人們對司法正義的最後信心。（日後到了西元20世紀30年代，貝克街221號B室成為可用地址，結果進駐辦公的金融機構員工竟常收到署名給福爾摩斯的信函。）

同一時間，柯南也到維也納進修眼科醫療技術，期盼能轉型為眼科醫師。但由於寫作幾乎佔據了他所有的日常生活，更深深「妨礙」了他所鍾情的歷史小說進度，而且好事媒體天天都在引頸期盼，等候福爾摩斯與華生的新探案問世，實在是讓他變得有點喘不過氣，決定……賜死自己筆下的英雄。

西元1893年，柯南終於要來個一了百了，在《最後一案》（The Adventure of the Final Problem）裡，安排福爾摩斯和他的死對頭：莫里亞蒂教授（Professor James Moriarty）一起喪身在瑞士峻嶺旁的冰冷瀑布之下。

他認為這樣的故事結局，一者彰顯如希臘悲劇似的英雄主義，二來又能夠殲滅惡黨首腦。最重要的，他自己和福爾摩斯此刻都能夠得到實質的「解脫」。

好啦。想必這會是一個遺憾又合理的道別吧？錯，柯南太小看英國人的偏執了。

名偵探「殉職」的結局甫對外公布，福爾摩斯的訃聞隨即讓死忠的福迷們呼天喊地，如喪考妣。在讀者的心中，福爾摩斯，Sherlock Holmes，何等的神通廣大、身手不凡，從解剖學、毒藥學到密碼學，猶如魔術師一樣的存在，有時還逼近開多個外掛的無雙、無敵狀態，怎麼可能輕易就落崖死去？