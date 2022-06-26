以我爺爺的名義發誓：日本「本格派推理小說」大師橫溝正史，名偵探「金田一耕助」的原創者
我們想讓你知道的是
身高約莫163公分，外表顯得邋遢，行為舉止還帶些猥瑣，亂蓬蓬的鳥窩頭、一頂軟帽，配上髒兮兮的和服。金田一耕助，這位推理功力實在了得的私家偵探，藉著橫溝老師的妙筆，從此走進了每一位推理小說迷的書架。
我們這些愚蠢的人類啊！自始至終在心理層面上都像個「殺人犯」。
本格（正統）派推理大師，橫溝正史（Seishi Yokomizo，1902－1981），5月24日知名壽星。
本格ミステリ、本格探偵，沒有所謂的盜用公款被殺，也沒有不倫戀情揭穿被殺，純粹以邏輯至上、解謎為主，更加入了驚險離奇的故事情節，還有耐人尋味、極富挑戰性的詭計安排……。橫溝老師，名偵探「金田一耕助」的原創者，就是當年以正統推理小說提升東瀛文學創作水平，更帶來廣大死忠本格派追隨者的旗手。
橫溝老師出生在日本中部的神戶市，本身擁有專業藥劑師證照，也曾在銀行和藥局服務過的他，大約是在25歲的時候，受到文壇前輩，年長8歲之江戶川亂步的邀請與招募，來到了東京發展。除擔任起《新青年》、《文藝俱樂部》等刊物的總編輯一職，也從事寫作和翻譯活動。
然而，命運的意外捉弄？（奇怪，每一位不朽的作家好像都要歷經一番考驗與試煉之後，方能破繭而出，但這是後話。）
西元20世紀30年代中葉，離開出版社，選擇成為專職作家的橫溝老師，首先是遇到的是大戰的來臨，也就是大東亞戰爭（太平洋戰爭）的爆發。在軍方強勢主導之下，各種藝文與出版法規漸趨嚴格與受限。
老師的作品雖然精彩，亦擁有著當年亞洲作家難得的「唯美主義」（aestheticism）情愫，主張藝術之美不應具有任何說教或暗示道德觀的元素，而是盡力追求單純的美感。可「唯美是求」的感官筆觸，在在被軍方視為庸俗或不入流之物，更以無法激勵全國皇民士氣之理由，大筆一劃，禁止出版。
當時沒有自媒體或網路社群的發表途徑，一旦失去了作品得以唯一上架的機會，自然就沒有任何收入。在缺乏金援的情況下，橫溝老師禍不單行，此刻居然又倒楣染上了致死率不低的肺結核。
加上戰爭期間藥品一律受到軍方管制，而黑市李的成交價格更是如天價般昂貴。老師的身體，一度惡化到無法獲得有效治療，差一點、差一點點，就要在病塌前交待親友們替他料理後事了。
萬幸的是，隨著太陽帝國無條件投降，大戰終告落幕。西元1945年的年底，在美軍的進駐與管理下，日本國內政經情勢轉趨安定，各項藥物的零售價格也慢慢獲得合理控制，橫溝老師的病情獲得大幅度的改善。
除此之外，美軍接管日本行政中樞後，為求剷除昔日日軍所頒布的不合宜戰爭對應法令。因此宣布舊制日本法條的全面性凍結，也即刻廢止戰時出版禁令，讓文學創作回歸正軌。如此一來，就像是解開了「封印」似的，舉凡愛情、奇幻、推理等寫作素材往後都不再受到人為的箝制。橫溝老師這才從低潮中逐漸翻身，總算可以發揮出其不凡的寫作才華。
那個時候，老師「已經」46歲了。相較於范・達因（S. S. Van Dine）40歲時即確立了無法撼動的「推理小說二十法則」（Twenty Rules for Writing Detective Stories），橫溝老師的起步……
別忘了，他是雙子宮的，認真起來是無雙外掛加渦輪增壓啊。
西元1948年，透過連載9個月，驚悚且懸疑的長篇推理之作《本陣殺人事件》，以密室殺人案為引信，回歸解謎方程式為故事出發點，橫溝老師除了取得廣大讀者與書評們的好評，更讓他榮獲了日本第一屆「偵探小說家俱樂部」（日本探偵作家クラブ賞）所頒發的最佳長篇小說獎。同時也悄悄扭轉了戰爭之前日本文壇以變格派推理小說（故事重點不是解謎）為主流的趨勢。
身高約莫163公分，外表顯得邋遢，行為舉止還帶些猥瑣，亂蓬蓬的鳥窩頭、一頂軟帽，配上髒兮兮的和服。金田一耕助，這位推理功力實在了得的私家偵探，藉著橫溝老師的妙筆，從此走進了每一位推理小說迷的書架。
接續的20餘年間，金田一陸續於77部橫溝老師的長、短篇推理小說中現身。並藉由《獄門島》（ごくもんとう）、《八墓村》（八つ墓村）、《犬神家の一族》（いぬがみけのいちぞく）等精彩作品，帶著讀者們活躍紙上，於東京和岡山地方分別解開深不可測的疑案或謎團。
身處都會區的互動冷漠和彼此敵視，還有來自鄉野地區口耳相傳的恐怖民間傳說，一股不可預知的徬徨與茫然。金田一不只擠身日本文壇的三大名偵探之一（明智小五郎、神津恭介），又經由漫畫、電視影集的改編，橫溝老師的《獄門島》，專屬於日本文化的俳句殺人之靈感，讓其堂堂登上「週刊文春」推理小說文選的總冠軍。
不論是西元1985年的初選，還是西元2012年的再選，《獄門島》都是毫無疑問的榜首。而作品總售量在有生之年突破4千萬冊的老師，其文壇地位更是他人所無法取代的。
年長「社會派」推理小說泰斗松本清張（1909）7歲，身為二戰後平安倖存，並且大紅大紫的戰前文字工作者，橫溝老師寫作之餘喜好棒球（近鐵野牛隊的粉絲），愛小酌兩杯，興趣更在編織與欣賞古典音樂。說來好友們您可能不相信，老師竟然是……幽閉恐慌症（claustrophobia）的患者。
尾聲
「橫溝正史獎」（横溝正史ミステリ大賞）是日本角川文庫從西元1981年起所開設並頒發的年度最優秀新人「偵探／推理小說」獎項，旨在鼓勵和培育更多願意投入心血創作的年輕作家。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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