以我爺爺的名義發誓：日本「本格派推理小說」大師橫溝正史，名偵探「金田一耕助」的原創者

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

我們這些愚蠢的人類啊！自始至終在心理層面上都像個「殺人犯」。

本格（正統）派推理大師，橫溝正史（Seishi Yokomizo，1902－1981），5月24日知名壽星。

本格ミステリ、本格探偵，沒有所謂的盜用公款被殺，也沒有不倫戀情揭穿被殺，純粹以邏輯至上、解謎為主，更加入了驚險離奇的故事情節，還有耐人尋味、極富挑戰性的詭計安排……。橫溝老師，名偵探「金田一耕助」的原創者，就是當年以正統推理小說提升東瀛文學創作水平，更帶來廣大死忠本格派追隨者的旗手。

橫溝老師出生在日本中部的神戶市，本身擁有專業藥劑師證照，也曾在銀行和藥局服務過的他，大約是在25歲的時候，受到文壇前輩，年長8歲之江戶川亂步的邀請與招募，來到了東京發展。除擔任起《新青年》、《文藝俱樂部》等刊物的總編輯一職，也從事寫作和翻譯活動。

然而，命運的意外捉弄？（奇怪，每一位不朽的作家好像都要歷經一番考驗與試煉之後，方能破繭而出，但這是後話。）

西元20世紀30年代中葉，離開出版社，選擇成為專職作家的橫溝老師，首先是遇到的是大戰的來臨，也就是大東亞戰爭（太平洋戰爭）的爆發。在軍方強勢主導之下，各種藝文與出版法規漸趨嚴格與受限。

老師的作品雖然精彩，亦擁有著當年亞洲作家難得的「唯美主義」（aestheticism）情愫，主張藝術之美不應具有任何說教或暗示道德觀的元素，而是盡力追求單純的美感。可「唯美是求」的感官筆觸，在在被軍方視為庸俗或不入流之物，更以無法激勵全國皇民士氣之理由，大筆一劃，禁止出版。

當時沒有自媒體或網路社群的發表途徑，一旦失去了作品得以唯一上架的機會，自然就沒有任何收入。在缺乏金援的情況下，橫溝老師禍不單行，此刻居然又倒楣染上了致死率不低的肺結核。

加上戰爭期間藥品一律受到軍方管制，而黑市李的成交價格更是如天價般昂貴。老師的身體，一度惡化到無法獲得有效治療，差一點、差一點點，就要在病塌前交待親友們替他料理後事了。

Photo Credit: さかおり @ CC BY-SA 3.0 橫溝正史的書齋，現為「橫溝正史館」

萬幸的是，隨著太陽帝國無條件投降，大戰終告落幕。西元1945年的年底，在美軍的進駐與管理下，日本國內政經情勢轉趨安定，各項藥物的零售價格也慢慢獲得合理控制，橫溝老師的病情獲得大幅度的改善。

除此之外，美軍接管日本行政中樞後，為求剷除昔日日軍所頒布的不合宜戰爭對應法令。因此宣布舊制日本法條的全面性凍結，也即刻廢止戰時出版禁令，讓文學創作回歸正軌。如此一來，就像是解開了「封印」似的，舉凡愛情、奇幻、推理等寫作素材往後都不再受到人為的箝制。橫溝老師這才從低潮中逐漸翻身，總算可以發揮出其不凡的寫作才華。

那個時候，老師「已經」46歲了。相較於范・達因（S. S. Van Dine）40歲時即確立了無法撼動的「推理小說二十法則」（Twenty Rules for Writing Detective Stories），橫溝老師的起步……

別忘了，他是雙子宮的，認真起來是無雙外掛加渦輪增壓啊。

西元1948年，透過連載9個月，驚悚且懸疑的長篇推理之作《本陣殺人事件》，以密室殺人案為引信，回歸解謎方程式為故事出發點，橫溝老師除了取得廣大讀者與書評們的好評，更讓他榮獲了日本第一屆「偵探小說家俱樂部」（日本探偵作家クラブ賞）所頒發的最佳長篇小說獎。同時也悄悄扭轉了戰爭之前日本文壇以變格派推理小說（故事重點不是解謎）為主流的趨勢。

身高約莫163公分，外表顯得邋遢，行為舉止還帶些猥瑣，亂蓬蓬的鳥窩頭、一頂軟帽，配上髒兮兮的和服。金田一耕助，這位推理功力實在了得的私家偵探，藉著橫溝老師的妙筆，從此走進了每一位推理小說迷的書架。

接續的20餘年間，金田一陸續於77部橫溝老師的長、短篇推理小說中現身。並藉由《獄門島》（ごくもんとう）、《八墓村》（八つ墓村）、《犬神家の一族》（いぬがみけのいちぞく）等精彩作品，帶著讀者們活躍紙上，於東京和岡山地方分別解開深不可測的疑案或謎團。

身處都會區的互動冷漠和彼此敵視，還有來自鄉野地區口耳相傳的恐怖民間傳說，一股不可預知的徬徨與茫然。金田一不只擠身日本文壇的三大名偵探之一（明智小五郎、神津恭介），又經由漫畫、電視影集的改編，橫溝老師的《獄門島》，專屬於日本文化的俳句殺人之靈感，讓其堂堂登上「週刊文春」推理小說文選的總冠軍。

不論是西元1985年的初選，還是西元2012年的再選，《獄門島》都是毫無疑問的榜首。而作品總售量在有生之年突破4千萬冊的老師，其文壇地位更是他人所無法取代的。

年長「社會派」推理小說泰斗松本清張（1909）7歲，身為二戰後平安倖存，並且大紅大紫的戰前文字工作者，橫溝老師寫作之餘喜好棒球（近鐵野牛隊的粉絲），愛小酌兩杯，興趣更在編織與欣賞古典音樂。說來好友們您可能不相信，老師竟然是……幽閉恐慌症（claustrophobia）的患者。

尾聲

「橫溝正史獎」（横溝正史ミステリ大賞）是日本角川文庫從西元1981年起所開設並頒發的年度最優秀新人「偵探／推理小說」獎項，旨在鼓勵和培育更多願意投入心血創作的年輕作家。