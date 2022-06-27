魏晉風雲：由「人心思漢」所引發的五胡亂華，何其諷刺？
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劉淵的匈奴，是漢屬匈奴國，他本人熟讀詩書，精研孫吳兵法。在魏朝末年即為朝廷官員，更為晉武帝司馬炎所重用，如今為了振興法統而努力，錯了嗎？300年後的人，卻要說他是匈奴，是夷狄，根本就是扒糞。見不得別人好。
文：阿前
說到魏朝，你會想到什麼歷史事件？曹丕篡漢，諸葛亮北伐，高平陵之變，司馬師廢帝，司馬昭弒帝，滅蜀。中間，則是所謂的淮南三叛，發生在高平陵之後，司馬昭弒帝之前。歷史是錯綜複雜，盤根錯節的，跟人生一樣。專家學者老師們為了讓我們更容易理解，快速接受，整理出這些大事件。
比起曹魏，西晉的大事件反而要簡單俐落得多。司馬炎篡魏，伐吳一統天下，八王之亂，永嘉之禍。最受「歡迎」的五胡亂華，就算定義嚴格收斂一點，也是從八王之亂後期就展開了。
這是《晉書》的定義，始自晉惠帝永興元年，即西元304年。
西元301年，晉惠帝為趙王司馬倫「逼退」，當太上皇。齊王司馬冏召集聯軍拯救天子，一如東漢末年，群雄割據的時代隨之開始。一定要注意的是，繞過西晉皇室本身的紛亂，地方割據的所主打的招牌是什麼？
是「人心思漢」。由人心思漢所引發的五胡亂華，何其諷刺？
不過那是定義問題，你說他們是五胡，他們說自己才是正宗華夏。當返回到「漢」也無法天下歸心，大家索性搬出戰國老祖宗的字號來。沒有漢人，我們都不是漢人。
這很有趣啦，從《三國志》可以看到，漢人以至魏晉，其實沒什麼「夷狄之防」。兩漢國際化的範圍，最大包含到整個亞洲地區，會在那邊說什麼「非我族類」的，都是少數。但唐人卻寫下一個這麼非得嚴格區別「夷狄與我」的史書，而現在有更多人認為，唐的本身也是來自夷狄。兩晉南北朝，究竟發生了什麼，讓人與人之間的隔閡變得如此之深？
西元304年，新興地區的匈奴人劉淵，舉起了以漢為名的旗幟。這不是當代第一個漢國，也不是匈奴人所建立的第一個漢國。兩個「第一」，都跟東漢光武帝劉秀有關。
對西晉初年的人來說，曹操的權臣建國，是了不起的模型，但八王之亂所帶來的人心思漢，就否定了這個套路。當司馬家完全按照曹操模式，在統一天下後，卻只是不斷反覆重演，導致民不聊生，誰還會認為這是正確的方式呢？
曹氏40年，司馬氏也40年。這個模型，遠遠比不上近兩百年的東漢，人們要導正這近百年的戰亂錯誤。
劉淵的匈奴，是漢屬匈奴國，他本人熟讀詩書，精研孫吳兵法。在魏朝末年即為朝廷官員，更為晉武帝司馬炎所重用，如今為了振興法統而努力，錯了嗎？
300年後的人，卻要說他是匈奴，是夷狄，根本就是扒糞。見不得別人好。
晉惠帝即位時，劉淵仍是西晉建武將軍，五部匈奴大都督。但始終鎮壓不住五部匈奴反亂，又沒有皇親國戚背景的劉淵，還是逃不過被免官的命運。
饒是如此，在賈后下台前，進行的大都督大風吹中，成都王仍是對劉淵伸出了友誼之手。身為八王中名聲最高，堪比劉邦的成都王司馬穎，可非浪得虛名，竟還是舉薦劉淵為五部監軍。明明是因罪被免，卻官升一等。不過，劉淵也因此成了司馬穎的手下。作為八王的下官，要怎麼在八王之亂中，突然打出復興漢室的旗號？
歷史啊，全是套路。劉淵不在匈奴領地，但他的親戚，攣鞮氏的劉宣就召集了一些人，打算重新榮耀匈奴。這些匈奴人的身分關係記錄其實很複雜又多錯誤，比方《劉元海載記》就說，劉宣是左賢王，劉淵也是左賢王。左賢王就是匈奴的太子。若為真，表示五部匈奴各自獨立，不是一個匈奴國，或者劉宣是「過去」的左賢王，如今是劉淵。
《資治通鑑》好像是乾脆說，劉宣是右賢王。不管怎麼說，主體的描述就是，匈奴無單于。沒有單于，誰是左賢王，也沒有意義。
而劉宣並不打算自己當單于。我沒有特別相信他的志向是輔佐，是想成為蕭何、鄧禹。在曹操跟司馬懿的後面，說想當良相的，肯定都是耍流氓。事實上，晉屬五部匈奴的民心在劉淵身上，那是不言而喻，不然司馬穎也不需留下他當監軍了。
劉淵掌管五部匈奴時「明刑法，禁奸邪，輕財好施，推誠接物，五部俊傑無不至者。幽冀名儒，後門秀士，不遠千里，亦皆遊焉」。而劉宣，就選定了輔臣套路給自己，來當曹操，當司馬懿，有何不好？
劉宣說服了一些人，前去通知鄴城的劉淵找機會回來匈奴，我們來革命。但司馬穎沒打算放劉淵走，於是只有使者回返。可這一趟跑下來，劉宣等人就可以打起劉淵名號，在匈奴招兵買馬了。司馬穎留住劉淵，也不是興趣使然，當時他正要進京討伐司馬乂，實是用人之際。
奪得政權後，司馬穎更是倚重劉淵，面對前來找碴的朝廷大軍，也是讓劉淵跟石超領兵出擊。這邊要打贏晉惠帝，不難。可接下來王浚帶來的鮮卑聯合軍，就不簡單。
大家都知道，劉淵就跟司馬穎建議「我們也可以找援軍。五部匈奴一定會接受我的徵召。」司馬穎說：「你能保證？而且他們能來得及？鮮卑烏丸來得這麼快，不如我先跟皇上去洛陽避避風頭吧。」
劉淵表示：「您是武帝之子，有大功於朝廷，誰不願意為您挺身而戰？可一旦您離開鄴城，示弱於人，即使到了洛陽，誰還會聽從您的指示？更何況五部匈奴兵分二路，定可分別擊破王浚與鮮卑，有勝無敗啊。」司馬穎認同，賜劉淵北單于之位，前往匈奴地徵兵。
怎料接下來的消息，卻是五部匈奴奉劉淵為大單于，匈奴援軍未至，司馬穎為鮮卑聯軍大敗，撤往洛陽。說明一下，史書的角度並沒有去說，真正要反晉建國的人是誰，但從這段描述來看，劉淵被五部匈奴「軟禁」的可能性，是有的。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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