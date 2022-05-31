《人民的呼喚》：尹錫悅打破檢察官不能從政的慣例，黨內初選就展現領導人該具備的資質
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此次大選，尹錫悅能獲取年輕人的大力支持，令人不意外。一是，尹錫悅主動辭去鐵飯碗，代表他性品剛直，不願意配合文在寅的要求演出，專為權貴服務。二是，他一向主張，檢察官要有不看總統眼色辦案勇氣，要擔任「人民的檢察官」才會受到人民的支持與愛護。
文：劉順達（유순달、Sidney Liu）
打破檢察官不能從政的慣例
這是世界奇聞。韓國憲法與法律都沒有明文規定「檢察官不能從政」，但在韓國好像一直以來檢察官以現職身分都不能從政或加入任何政黨，尤其要出來競選總統，更是難上加難，簡直不可想像。這似乎不合乎自由民主國家所賦予人民的權利。這次由尹錫悅徹底打破以往慣例，非常難得。
更不可思議的是，競選期間，不論執政黨競選陣營或反對黨陣營方面對尹錫悅提出的最大問號是「檢察官懂什麼政治」。的確，尹錫悅勇敢辭去檢察總長一職投入政治圈時，外界不少懷疑他的政治能力與實力。沒想到，尹錫悅在國民之力黨黨內總統候選人初選期間就發揮了國家「領導人」該具備的資質。立即獲得黨內的刮目相看及支持。算是「第一次政治科目考試」順利通過。
文在寅防疫政策徹頭徹尾失敗也給足尹錫悅當選的正面力量。韓國1日確診人數曾超過60萬人次，「突飛猛進」成為世界第一名，簡直讓韓國人民對文在寅政府失去信心，轉向憤憤不平，砲轟是束手無策和無政府狀態。只知在國內外自吹K-防疫政策如何成功的文在寅，可謂幾近「體無完膚」的落魄。
民主黨大選落敗後，代表宋永吉立即負起責任辭退，改成臨時組織「非常對策委員會」繼續推動黨務，一方面口喊要堅決保護文在寅的安全下台，另一方面要重新出發，以便因應6月1日舉行的全國地方選舉。似乎從大選落敗還沒有真正醒過來。
總統文在寅與時間纏鬥。原定3月16日舉行與未來總統尹錫悅「見面禮」午餐，因文在寅提出的諸多條件「太不合理」，被尹錫悅拒絕。不得不突然於四個小時前取消。此事，文在寅受到輿論撻伐後，終於28日舉行無條件的晚餐會晤。
文在寅私心太重。對自誇的K-防疫保持啞口無言，反而臨去前還在安排「自己人」的將來吃飯和安全問題。包括：一、特赦因性騷擾女秘書，目前正在坐牢的「愛將」慶尚南道知事金慶洙；二、要保障青瓦台職員三分之一的職位；三、書面承諾不調查前任總統；四、特赦曹國前法務部長及赦免其家屬等。
不僅尹錫悅無法答應原先的午餐，並且普通百姓也認為文在寅厚顏無恥。問題完全在於文在寅本人，執政5年期間，欲所不為，無論國家政策與內閣人事，完全忽視專家學者建議，只靠燭光革命與政治顏色，把憲法與法律踐踏成一文不值。
尤其，距5月9日離開青瓦台時間越來越緊迫，文在寅還在忙著「安插」青瓦台幕僚的後路。韓國各部會屬下的國、公立企業有469家，從董事長到理、監事人數也有1000人之多，有房有司機，年薪高達數億多韓元。文在寅不怕媒體的批評，為幕僚照樣安排新工作。
例如，韓國銀行總裁李柱烈任期至3月底，文在寅原先以總統職務至5月9日零時為止作為理由，堅持由他任命新人事。在輿論的壓力下，文在寅為了早一點與尹錫悅見面，韓銀總裁人選就交由尹錫悅新總統挑選的人馬，稍微作出讓步。但是，文在寅安排弟弟的大學同學出任大宇造船海洋公司董事長，人事問題上又與尹錫悅的總統業務交接委員會發生衝突。
至今，文在寅還搞不清楚，人民為何選出尹錫悅的主要原因。希望司法一切依照法律、公正、公平處理各種弊案，不是暗地裡採取政治報復，前後任總統間的深仇大恨不斷惡性循環。大家都知道，尹錫悅出身檢察官，當然非常清楚人民期待不想再看到「卸任總統的家是牢獄」一再重演。
問題是，文在寅五年弊案數不清。市民團體告發的案件包括逼迫公務員強制執行非核家園政策，動員青瓦台幕僚包庇非法選舉，夫人金正淑的過度奢侈，浪費公帑等，尹錫悅只強調依法偵辦，需要司法處理結果出爐，給人民一個清楚交代，才能對得起良心。
不僅國內問題剪不斷，理還亂。韓國周遭國家美國、中國、日本等國也十分關注此次政黨輪替。文在寅執政時期與美國和日本兩國經常發生外交磨擦，因此，這兩國對尹錫悅的期望甚高。因為，文在寅與尹錫悅政治理念與顏色完全不同。相對地，文在寅不支持的薩德、QUAD（四方安全對話）等議題上，未來中國與韓國在關係調整中，難免有所吵雜聲音。
坦白說，進步政府與保守政府輪流執政，對韓國國內政治發展而言，形成一種「貨比貨」的競賽，反而給人民帶來新希望。文在寅下台，希望能留下美麗的身影，而不是醜陋的尾巴。不幸，文在寅偏偏選擇「危險的路」在走。
光說總統辦公室遷移至國防大樓一事，文在寅曾承諾韓國人民2次都沒有兌現，現在，尹錫悅要實現離開青瓦台，不知文在寅是吃醋，還是其他原因，就是百般阻撓。496億元搬遷費用，尹錫悅請求從政府預備預算中提撥運用。文在寅說願意檢討後協助，卻只付300億元，故意刁難，韓國人民普遍認為「小氣鬼」。
文在寅說話不算數，也不誠實，已成了他的「招牌」，令人髮指也不在乎。無論韓國企業家或政治人物最怕檢察官和監察委員。法務部長朴範界面臨與文在寅同時下台命運，因此，他想盡辦法縮減檢察官的偵查權力，並且在人事上，安排自己人出任檢察體系要職。等於事先安排文在寅能安全下台，不受任何法律制裁。
文在寅插手監察委員人事不手軟。目前，監察委員包括委員長一人共計七人，惟出缺兩人，只要文在寅安排一名自己人，成為多數，就不怕卸任後接受調查。文在寅臨去之前的「臨時抱佛腳」式安排，一方面令人感覺可憐，另一方面又覺得可惡。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。