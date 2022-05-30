首例Omicron重症離世，中和2歲童父親要求公布「消失的81分鐘」還原真相

（中央社）中和區有2歲男童因確診重症搶救仍不幸死亡，引起社會關注，男童父親在臉書發文說明充滿自責的沉痛心情，並表明已發文相關單位要求公布求救「消失的81分鐘發生了什麼事情？」以還原真相。

這名2歲男童在這波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Omicron疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治，男童父親今（30）日在臉書貼文要求還原真相，民進黨新北市議員張志豪等人紛轉發貼文。

中和2歲童的父親貼文表示，「我的兒子，他不只是這波疫情中台灣第一例重症離世的兒童，不只是一個遲遲等不到救護車錯失救治黃金時間的新聞悲劇而已，他也是我和我老婆的心肝寶貝、我們的全世界，他叫恩恩。」

他表示，「我們夫妻為了知道真相，已經送出了給新北市政府、衛生福利部疾病管制署的公開資料申請書，希望可以藉由大家的關注，幫助我們獲得真相，知道當天的處置到底出了什麼問題。」

他表示，「我家小寶恩恩，在確診後高燒不退，病情短時間迅速惡化，我們多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後又收到必須回頭和衛生局確認的回覆，前前後後四通撥給119的電話，81分鐘才等到車，是我們夫妻人生中最漫長的一段時間。」

「恩恩在送醫後奮鬥6天，離開我們，在4月19日凌晨3:46分病逝，成為主內的小天使了」，回想整個送醫流程，實在是太無助，也讓身為爸爸的他很不甘心，充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛！

他說，在事發的4月14日當天，全國確診人數874例，而新北市是360例確診，遠低於現在的程度！為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院，中間到底發生了什麼事情？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？「我想請相關單位給我們真相，消失的81分鐘發生了什麼事情？」

他強調「我已經在5月27日時，準備好政府公開資料的申請書，寄交給新北市政府和衛福部疾病管制署。希望我們夫妻前後多次聯繫119、衛生所、衛生局、1922的這些通聯紀錄，有紀錄的對話錄音可以被還原；我也希望這些政府機關之間的橫向聯繫、處置流程等等，可以被公開，給我們一個真相，也給這整個制度一個檢討和改變的機會，不要再讓其他孩子遇上恩恩這樣的遭遇！」

張志豪表示，這起事件凸顯市府橫向聯繫機制僵化，尤其將近3小時的「空白時間」，完全錯失救命時間，市府除應立刻提出檢討報告，對外說明真相。

對於男童父親的發文，《蘋果新聞網》報導，新北市市長侯友宜今日上午到議會接受總質詢前受訪表示，市府竭盡所能來挽回寶貴生命，也對每一個生命會盡到周全責任，不讓遺憾再發生。而衛生局則提到，已經在中央規範下「全力做該做的事了」；消防局則說，該案也促使中央修改確診者就醫及警示症狀指引，各縣市開設兒童就診的綠色通道，避免憾事發生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航