疫情下的遠距教學效果大打折扣，更加突顯了「自主學習」的重要性

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

「老師，我的麥克風沒聲音，只能傳訊息。」「某某某，你的鏡頭沒開，我看不到你的答案。」對於家裏有學生的家庭來說，這樣的場景每天都層出不窮，家長們對於平常在學校就坐不住的孩子們，意興闌珊的在電腦前東摸西摸的鬼樣子，除了斥責之外，也只能感嘆生不逢時，讓孩子們遇到了這場百年大疫。

對於老師來說，線上教學的課堂經營不易，很難掌握個別學生狀況，而師生互動也大打折扣，在疫情下的教學實在困難重重。

軍事史上所謂的「挑戰與回應的動力」，指的是一個國家在受到他國軍事上的挑戰之後，必須要革新才能存活下去。在疫情肆虐的當下，傳統面對面的學習模式受到空前的挑戰，我們該如何回應？要如何在無法面對面的居家學習環境下，有效的學習文學、語言、數學、科學、歷史、地理、音樂、美術⋯等知識與技能？

或許化被動為主動的自我學習能力，會成為疫情下莘莘學子新的必備能力。教育界近年來逐漸強調「學生才是學習的主角」，只是在傳統課堂環境下，學生們往往會太依賴老師的諄諄教誨、耳提面命、甚至曉以大義，這樣依賴的心態在線上教學的環境下會變得難以為繼。因為光是溝通就很困難了，更別說可以得到在實體課堂上無微不至的照顧。

危機即轉機，面對不方便的線上教學，學生如果不能發揮自我學習能力，還在等老師像母鳥那樣一口一口的餵養知識與技能，恐怕會造成學習嚴重中斷。

Photo Credit: 中央社

怎樣的學生，能靠自我學習能力來突破線上教學的限制？以下是我的看法：

1. 能獨立閱讀文學作品的學生

老師只要定期和他確認進度、與他討論他的閱讀心得，並引導他探討相關議題、嘗試仿作、進而閱讀其他相關作品，無須多餘的授課或指導，他就能一直進步。

2. 能透過線上課程自學的學生，以及遇到問題能透過網路找到答案的學生

老師只要在學生遇到問題卡住的時候伸出援手，並且追蹤他上課的進度，也不需要額外的授課。

3. 針對特定議題，有能力找到適合的資料，進而歸納、分析，能提出獨特看法的學生

老師只需要確認他的推論過程是否合理，並給予適當的建議即可，大部分的學習，包括找資料、消化資料、推導結論，都是學生自己完成的。

想要培養擁有以上能力的學生並不容易，老師必須要花更多功夫來引導、試錯，為學生量身打造適合的課程，並找出學生自我學習的動力才有可能達到，所以說在疫情爆發後想要瞬間擁有這種能力，絕對是不可能的。

相較之下，傳統那種上對下的學習模式對老師來說實在是太輕鬆了，只是除了學習效果不彰之外，傳統教學模式無法授與終身受用的知識與技能才是最大的致命傷。

Photo Credit: 中央社

「自主學習」是教育界喊了很久的口號，在疫情中無法持續到校上課的現實下，更加彰顯了自主學習的重要性，只有學生有自主學習能力，才能讓學習不受疫情的影響而中斷。

自主學習在疫情前還可以打馬虎眼，因為有老師和補習班的雙重保障，只要花時間（去學校）和花錢（去補習班）就可以看到成果，不一定要有自主學習的能力；但是在疫情後的世界，學校和補習班都沒辦法保證隨時開課，在一堆無法線上教學的課程變成自習課的時候，有沒有自主學習的能力，就成了關鍵。

台語有句俗語「打斷手骨顛倒勇」，因為疫情的打擊，讓我們的缺點原形畢露；反過來說，能夠籍由這次疫情，痛下決心修正我們的缺點，一定可以讓我們更加堅強。

自主學習不只是學生的必備能力，對於離開校園後的大人也一樣重要，持續不斷的充實自己是人生極重要的功課。因為居家檢疫、居家隔離的緣故被關在家裏的大人或小孩，請好好利用這段突然空出來的時間，努力讓自己成為更好的人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航