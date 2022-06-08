疫情下的遠距教學效果大打折扣，更加突顯了「自主學習」的重要性
我們想讓你知道的是
危機即轉機，面對不方便的線上教學，學生如果不能發揮自我學習能力，還在等老師像母鳥那樣一口一口的餵養知識與技能，恐怕會造成學習嚴重中斷。怎樣的學生，能靠自我學習能力來突破線上教學的限制？以下是我的看法。
「老師，我的麥克風沒聲音，只能傳訊息。」「某某某，你的鏡頭沒開，我看不到你的答案。」對於家裏有學生的家庭來說，這樣的場景每天都層出不窮，家長們對於平常在學校就坐不住的孩子們，意興闌珊的在電腦前東摸西摸的鬼樣子，除了斥責之外，也只能感嘆生不逢時，讓孩子們遇到了這場百年大疫。
對於老師來說，線上教學的課堂經營不易，很難掌握個別學生狀況，而師生互動也大打折扣，在疫情下的教學實在困難重重。
軍事史上所謂的「挑戰與回應的動力」，指的是一個國家在受到他國軍事上的挑戰之後，必須要革新才能存活下去。在疫情肆虐的當下，傳統面對面的學習模式受到空前的挑戰，我們該如何回應？要如何在無法面對面的居家學習環境下，有效的學習文學、語言、數學、科學、歷史、地理、音樂、美術⋯等知識與技能？
或許化被動為主動的自我學習能力，會成為疫情下莘莘學子新的必備能力。教育界近年來逐漸強調「學生才是學習的主角」，只是在傳統課堂環境下，學生們往往會太依賴老師的諄諄教誨、耳提面命、甚至曉以大義，這樣依賴的心態在線上教學的環境下會變得難以為繼。因為光是溝通就很困難了，更別說可以得到在實體課堂上無微不至的照顧。
危機即轉機，面對不方便的線上教學，學生如果不能發揮自我學習能力，還在等老師像母鳥那樣一口一口的餵養知識與技能，恐怕會造成學習嚴重中斷。
怎樣的學生，能靠自我學習能力來突破線上教學的限制？以下是我的看法：
1. 能獨立閱讀文學作品的學生
老師只要定期和他確認進度、與他討論他的閱讀心得，並引導他探討相關議題、嘗試仿作、進而閱讀其他相關作品，無須多餘的授課或指導，他就能一直進步。
2. 能透過線上課程自學的學生，以及遇到問題能透過網路找到答案的學生
老師只要在學生遇到問題卡住的時候伸出援手，並且追蹤他上課的進度，也不需要額外的授課。
3. 針對特定議題，有能力找到適合的資料，進而歸納、分析，能提出獨特看法的學生
老師只需要確認他的推論過程是否合理，並給予適當的建議即可，大部分的學習，包括找資料、消化資料、推導結論，都是學生自己完成的。
想要培養擁有以上能力的學生並不容易，老師必須要花更多功夫來引導、試錯，為學生量身打造適合的課程，並找出學生自我學習的動力才有可能達到，所以說在疫情爆發後想要瞬間擁有這種能力，絕對是不可能的。
相較之下，傳統那種上對下的學習模式對老師來說實在是太輕鬆了，只是除了學習效果不彰之外，傳統教學模式無法授與終身受用的知識與技能才是最大的致命傷。
「自主學習」是教育界喊了很久的口號，在疫情中無法持續到校上課的現實下，更加彰顯了自主學習的重要性，只有學生有自主學習能力，才能讓學習不受疫情的影響而中斷。
自主學習在疫情前還可以打馬虎眼，因為有老師和補習班的雙重保障，只要花時間（去學校）和花錢（去補習班）就可以看到成果，不一定要有自主學習的能力；但是在疫情後的世界，學校和補習班都沒辦法保證隨時開課，在一堆無法線上教學的課程變成自習課的時候，有沒有自主學習的能力，就成了關鍵。
台語有句俗語「打斷手骨顛倒勇」，因為疫情的打擊，讓我們的缺點原形畢露；反過來說，能夠籍由這次疫情，痛下決心修正我們的缺點，一定可以讓我們更加堅強。
自主學習不只是學生的必備能力，對於離開校園後的大人也一樣重要，持續不斷的充實自己是人生極重要的功課。因為居家檢疫、居家隔離的緣故被關在家裏的大人或小孩，請好好利用這段突然空出來的時間，努力讓自己成為更好的人。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：