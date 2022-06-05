《日本的佛像與寺院》：江戶時代，德川家康把淺草寺訂為祈願寺，自此香火鼎盛、遊客不斷

我們想讓你知道的是
本書藉由全彩插畫，透過簡單易懂的方式說明，從日本寺院裡供奉的佛像，到各寺建造的起源、各建築物的名稱與製作方式，以及諸尊佛菩薩帶來的利益功德、觀賞重點等。帶著本書遍訪佛像、寺院，相信您的世界將會更加開闊喔！
文：日本的佛像與寺院研究會（Lotus Sawako編輯、撰文）
觀音菩薩（聖觀音）
佛像中最常見，觀音的基本型態
《觀音經》【註1】記載著觀音菩薩有三十三種應化身，為了因應祈願信眾的狀況與個性，觀音變化出各種不同外形。以下即將介紹以聖觀音為基本型態的十一面觀音等，就是「變化觀音」衍生出來的型態。
聖觀音菩薩有一面二臂，不是多面多臂。由於是阿彌陀如來的脅士，所以寶冠上有阿彌陀的化佛。此化佛為觀音的共同象徵，另主要是右手持蓮花，左手拿水瓶。
日本最古老的觀音像塑造於飛鳥時代。從那時起就獲得信眾虔誠信仰，佛教故事集《日本靈異記》、《今昔物語集》也收錄了許多與觀音相關的故事。觀音菩薩受歡迎的理由是因為可帶給信眾現世的利益，只要念觀音菩薩佛號就可免於火災等七災，並遠離三毒【註2】之苦。
Profile
- 梵語：Avalokiteśvara
- 世界：補陀落山、西方極樂淨土
- 服侍的佛：阿彌陀如來
供奉觀音菩薩的寺院 東京
淺草寺
因現世利益獲得高人氣，
現已成為日本代表性的知名景點
Profile
- 所在地：東京都台東區
- 本尊：聖觀世音菩薩
- 知名活動：三社祭（淺草神社）
- 經典名產：人形燒、雷米餅
淺草寺，每年來自日本國內外的造訪人次高達三千萬。淺草寺的象徵，雷門大燈籠，以及風神、雷神像，迎接著觀光客的到來。通過熱鬧的仲見世通這條路，就看到寶藏門出現眼前。寶藏門兩旁站立著仁王像，門後有避邪的巨大草鞋，全長達四．五公尺。再往前的本堂內，稱為御宮殿的佛龕安置了祕佛的聖觀世音菩薩，以及慈覺大師圓仁用心雕刻的御前立本尊。據傳此菩薩像是漁夫在隅田川撒網捕魚時撈到的，西元六四五年僧侶勝海建造觀音堂，並將此菩薩像供為祕佛本尊。
江戶時代，德川家康把淺草寺訂為祈願寺，自此淺草寺香火鼎盛，至今仍受民眾喜愛。另外，本坊【註3】的傳法院是由知名茶道師小堀遠州親手設計的回遊式庭園【註4】，也是國家指定的名勝景點。
供奉觀音菩薩的寺院 京都
金閣寺
金黃閃亮的舍利殿，
在現代展現足利義滿時代的榮華光景
Profile
- 所在地：京都府京都市北區
- 本尊：聖觀音菩薩
- 知名活動：不動堂開扉法事
- 經典名產：黃豆粉麻糬餅、金閣
京都最具代表性的知名景點金閣寺【註5】，其正式名稱為鹿苑寺。鹿苑寺屬於臨濟宗相國寺的山外塔頭【註6】寺院，金閣為舍利殿。
相國寺與金閣寺的開基都是足利三代將軍義滿。金閣寺的前身，是公卿西園寺公經在金閣寺這塊地上建造的山莊—北山第。西園寺家族沒落後轉讓給足利義滿。義滿取得了荒廢的北山第之後，一三九七年建造了北山殿。據說義滿直到死前都一直在此生活。義滿死後，北山殿成為禪寺，並改名為鹿苑寺。
金閣是木造的三層樓建築，每層的樣式都不同。第一層是沒有上漆的木頭所建的寢殿造，第二層是武家造，第三層為禪宗佛殿造，二、三層的外牆貼上金箔。第三層的內部也貼了金箔。
供奉觀音菩薩的寺院 宮城
瑞巖寺
擁有美麗波紋狀瓦片屋頂的正殿，
為桃山時代華麗的建築風格
Profile
- 所在地：宮城縣宮城郡、松島町
- 本尊：聖觀世音菩薩
- 知名活動：大施餓鬼法會
- 經典名產：牡蠣
日本三景之一「松島」上的瑞巖寺，是負責伊達正宗家族法事的菩提寺。一六○四年，正宗重建起了荒廢殆盡的瑞巖寺。從熊野取得木材，並從京都與現和歌山的紀州等地召募了一百三十名木工，同時也聘請製瓦、雕刻等一流專家，投資巨額重建。
瑞巖寺原本是八二八年由慈覺大師圓仁開創的天台宗延福寺。雖然受到奧州藤原庇護，但是藤原氏滅亡後就由鎌倉幕府管理。鎌倉時代中期改為臨濟宗圓福寺，後來伊達政宗把名稱改為現在的瑞巖寺。
國寶的本堂外觀樸素，相對於此，寬廣的內部則裝飾著豪華的金碧障壁畫【註7】。這是隸屬仙台藩主的繪師狩野左京之作。纖細的欄間雕刻值得一看。
註釋
[1] 正確說法是《法華經》的〈觀世音菩薩普門品第二十五〉。
[2] 指貪（貪欲）、瞋（瞋恚）、癡（愚痴）等三種煩惱。
[3] 住持居住的地方。
[4] 通常是不公開，只有限定的期間才會公開給一般大眾參觀。
[5] 「古都京都文化財」之一，一九九四年列入了世界文化遺產。
[6] 寺院境外的附屬寺院。
[7] 拉門等貼上金箔，並以鮮豔的藍、綠色等濃豔色彩繪製的畫。
書籍介紹
本文摘錄自《日本的佛像與寺院（插畫版完全指南）》，遠足文化出版
作者：日本的佛像與寺院研究會（Lotus Sawako編輯、撰文）
繪者：Kawaguchi Nirako
◇⊱—代表性的138尊佛像、45座寺院—⊰◇
透過插畫探究各尊佛像的主要特徵與寺院名勝的觀覽重點!!
走訪日本名勝景點，最佳旅遊隨身導覽！
理解日本佛教文化與建物古蹟，就從這一本開始！
參訪日本各地的寺院、參拜佛像，會有「上癮」的樂趣。
然而，每每一進入寺院：
「那尊佛像有什麼特徵，又會帶來什麼利益功德呢？」
「寺院內有好多建築物，到底有什麼不同呢？精彩之處在哪呢？」
「在寺裡看到過，但其實不很瞭解，這到底是什麼？」
「這個寺院的起源是什麼？為什麼供奉那尊佛像？」
相信許多人腦中應該或多或少都有類似的問題吧！
本書藉由全彩插畫，透過簡單易懂的方式說明，從日本寺院裡供奉的佛像，到各寺建造的起源、各建築物的名稱與製作方式，以及諸尊佛菩薩帶來的利益功德、觀賞重點等。帶著本書遍訪佛像、寺院，相信您的世界將會更加開闊喔！
本書特色
運用彩色插畫呈現各類型佛像的特徵，讓讀者快速掌握辨別的要領；精要介紹供奉各尊佛像的知名寺院及其歷史，除了理解日本佛教及延伸文化，更是日本旅遊走訪各地最佳的導覽手冊。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
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遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
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王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。