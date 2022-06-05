《日本的佛像與寺院》：江戶時代，德川家康把淺草寺訂為祈願寺，自此香火鼎盛、遊客不斷

文：日本的佛像與寺院研究會（Lotus Sawako編輯、撰文）

觀音菩薩（聖觀音）

佛像中最常見，觀音的基本型態

《觀音經》【註1】記載著觀音菩薩有三十三種應化身，為了因應祈願信眾的狀況與個性，觀音變化出各種不同外形。以下即將介紹以聖觀音為基本型態的十一面觀音等，就是「變化觀音」衍生出來的型態。

聖觀音菩薩有一面二臂，不是多面多臂。由於是阿彌陀如來的脅士，所以寶冠上有阿彌陀的化佛。此化佛為觀音的共同象徵，另主要是右手持蓮花，左手拿水瓶。

日本最古老的觀音像塑造於飛鳥時代。從那時起就獲得信眾虔誠信仰，佛教故事集《日本靈異記》、《今昔物語集》也收錄了許多與觀音相關的故事。觀音菩薩受歡迎的理由是因為可帶給信眾現世的利益，只要念觀音菩薩佛號就可免於火災等七災，並遠離三毒【註2】之苦。

Profile

梵語：Avalokiteśvara

世界：補陀落山、西方極樂淨土

服侍的佛：阿彌陀如來

供奉觀音菩薩的寺院 東京

淺草寺

因現世利益獲得高人氣，

現已成為日本代表性的知名景點

Profile

所在地：東京都台東區

本尊：聖觀世音菩薩

知名活動：三社祭（淺草神社）

經典名產：人形燒、雷米餅

Photo Credit: 遠足文化提供

淺草寺，每年來自日本國內外的造訪人次高達三千萬。淺草寺的象徵，雷門大燈籠，以及風神、雷神像，迎接著觀光客的到來。通過熱鬧的仲見世通這條路，就看到寶藏門出現眼前。寶藏門兩旁站立著仁王像，門後有避邪的巨大草鞋，全長達四．五公尺。再往前的本堂內，稱為御宮殿的佛龕安置了祕佛的聖觀世音菩薩，以及慈覺大師圓仁用心雕刻的御前立本尊。據傳此菩薩像是漁夫在隅田川撒網捕魚時撈到的，西元六四五年僧侶勝海建造觀音堂，並將此菩薩像供為祕佛本尊。

江戶時代，德川家康把淺草寺訂為祈願寺，自此淺草寺香火鼎盛，至今仍受民眾喜愛。另外，本坊【註3】的傳法院是由知名茶道師小堀遠州親手設計的回遊式庭園【註4】，也是國家指定的名勝景點。

供奉觀音菩薩的寺院 京都

金閣寺

金黃閃亮的舍利殿，

在現代展現足利義滿時代的榮華光景

Profile

所在地：京都府京都市北區

本尊：聖觀音菩薩

知名活動：不動堂開扉法事

經典名產：黃豆粉麻糬餅、金閣

Photo Credit: 遠足文化提供

京都最具代表性的知名景點金閣寺【註5】，其正式名稱為鹿苑寺。鹿苑寺屬於臨濟宗相國寺的山外塔頭【註6】寺院，金閣為舍利殿。

相國寺與金閣寺的開基都是足利三代將軍義滿。金閣寺的前身，是公卿西園寺公經在金閣寺這塊地上建造的山莊—北山第。西園寺家族沒落後轉讓給足利義滿。義滿取得了荒廢的北山第之後，一三九七年建造了北山殿。據說義滿直到死前都一直在此生活。義滿死後，北山殿成為禪寺，並改名為鹿苑寺。

金閣是木造的三層樓建築，每層的樣式都不同。第一層是沒有上漆的木頭所建的寢殿造，第二層是武家造，第三層為禪宗佛殿造，二、三層的外牆貼上金箔。第三層的內部也貼了金箔。

供奉觀音菩薩的寺院 宮城

瑞巖寺

擁有美麗波紋狀瓦片屋頂的正殿，

為桃山時代華麗的建築風格

Profile

所在地：宮城縣宮城郡、松島町

本尊：聖觀世音菩薩

知名活動：大施餓鬼法會

經典名產：牡蠣

Photo Credit: 遠足文化提供

日本三景之一「松島」上的瑞巖寺，是負責伊達正宗家族法事的菩提寺。一六○四年，正宗重建起了荒廢殆盡的瑞巖寺。從熊野取得木材，並從京都與現和歌山的紀州等地召募了一百三十名木工，同時也聘請製瓦、雕刻等一流專家，投資巨額重建。

瑞巖寺原本是八二八年由慈覺大師圓仁開創的天台宗延福寺。雖然受到奧州藤原庇護，但是藤原氏滅亡後就由鎌倉幕府管理。鎌倉時代中期改為臨濟宗圓福寺，後來伊達政宗把名稱改為現在的瑞巖寺。

國寶的本堂外觀樸素，相對於此，寬廣的內部則裝飾著豪華的金碧障壁畫【註7】。這是隸屬仙台藩主的繪師狩野左京之作。纖細的欄間雕刻值得一看。

註釋

[1] 正確說法是《法華經》的〈觀世音菩薩普門品第二十五〉。

[2] 指貪（貪欲）、瞋（瞋恚）、癡（愚痴）等三種煩惱。

[3] 住持居住的地方。

[4] 通常是不公開，只有限定的期間才會公開給一般大眾參觀。

[5] 「古都京都文化財」之一，一九九四年列入了世界文化遺產。

[6] 寺院境外的附屬寺院。

[7] 拉門等貼上金箔，並以鮮豔的藍、綠色等濃豔色彩繪製的畫。

書籍介紹

本文摘錄自《日本的佛像與寺院（插畫版完全指南）》，遠足文化出版

作者：日本的佛像與寺院研究會（Lotus Sawako編輯、撰文）

繪者：Kawaguchi Nirako

◇⊱—代表性的138尊佛像、45座寺院—⊰◇

透過插畫探究各尊佛像的主要特徵與寺院名勝的觀覽重點!!

走訪日本名勝景點，最佳旅遊隨身導覽！

理解日本佛教文化與建物古蹟，就從這一本開始！

參訪日本各地的寺院、參拜佛像，會有「上癮」的樂趣。

然而，每每一進入寺院：

「那尊佛像有什麼特徵，又會帶來什麼利益功德呢？」

「寺院內有好多建築物，到底有什麼不同呢？精彩之處在哪呢？」

「在寺裡看到過，但其實不很瞭解，這到底是什麼？」

「這個寺院的起源是什麼？為什麼供奉那尊佛像？」

相信許多人腦中應該或多或少都有類似的問題吧！

本書藉由全彩插畫，透過簡單易懂的方式說明，從日本寺院裡供奉的佛像，到各寺建造的起源、各建築物的名稱與製作方式，以及諸尊佛菩薩帶來的利益功德、觀賞重點等。帶著本書遍訪佛像、寺院，相信您的世界將會更加開闊喔！

本書特色

運用彩色插畫呈現各類型佛像的特徵，讓讀者快速掌握辨別的要領；精要介紹供奉各尊佛像的知名寺院及其歷史，除了理解日本佛教及延伸文化，更是日本旅遊走訪各地最佳的導覽手冊。

Photo Credit: 遠足文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航