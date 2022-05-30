【藝遊嚮導】5/31-6/06：金穗影展、拍謝少年線上演唱會、台北歌劇劇場50年回顧展演，本週許多精彩藝文活動等著你！

再過幾天將迎來端午連假，對於有休假的人們，是能夠好好放鬆的日子，【藝遊嚮導】體恤本週忙碌的你，精選了許多精彩可期的活動，充實你的假期。

最近許多活動考量到疫情將暫時延後或取消，但拍謝少年「3.5 公釐的宇宙」線上演唱會，想告訴大家「宇宙再大，不過只是此時此刻3.5公釐直徑的事」不管你在哪個角落，簡單幾個步驟，戴上耳機在線上就能享受。

另外，孕育台灣電影新秀的「金穗獎」已邁入第44屆，此次金穗影展也分為實體與線上舉行，邀請喜愛電影的朋友們一起來共襄盛舉。

【表演藝術】

名稱｜台北歌劇劇場《50年回顧展演》

時間｜2022/6/05（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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享譽國內外的台北歌劇劇場，由藝術總監曾道雄帶領，將五十年演出之精華選粹場景，結合不同主題之歌劇精萃匯演，並與國內的愛樂者共享。

台北歌劇劇場為一歷史悠久的歌劇演出團體，由曾道雄教授於70年代所創設，旨在培訓國內優秀之聲樂人才，更與國際歌劇團體接軌，從事教育於嚴謹的歌劇製作演出。

上半場為德語系歌劇之精華場景，包括莫札特、韋伯、華格納，以及史特勞斯之歌劇代表作。下半場則為義大利、法國以及西班牙等拉丁語系歌劇，包括羅西尼、威爾第、古諾、馬斯奈、法雅，終曲則演出曾道雄親自創作之作品。

名稱｜2022新點子實驗場：三個人《催化效應－融・共感》

時間｜2022/6/03（五）- 2022/6/05（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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一場音樂與舞蹈、影像的催化效應，再創跨域藝術的融合共感。

《催化效應－融・共感》為擅於翻轉傳統的「三個人」樂團主創計畫，以笛、阮、箏與弦樂四重奏，共同呈現三首創作曲目。演出將以音樂為主體發展，融入舞蹈與影像共感再創作，詮釋作曲家的創作思維，帶領觀眾感受一場前所未有的跨域藝術催化效應。

【展覽】

名稱｜瑪莉官：時尚革命者

時間｜2022/5/28（六）- 2022/8/28（日）

地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

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本次展出涵蓋超過120 件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及時尚雜誌等原件，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格。

本展為英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum）策劃之世界巡迴展，回顧英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）之職業生涯及其1955年至1975年間的代表作品，從實驗性質的服飾店「芭札爾（Bazaar）」，到同名品牌「瑪莉官」以鮮明的小雛菊商標席捲全球市場，其青春、俏皮的風格挑戰巴黎高級訂製服的主導地位，為戰後英國塑造出前瞻、創新的形象。

她以代言大使之姿穿著自身設計，並趁勢運用當時消費與媒體的爆炸性增長，帶動了迷你裙、褲襪、背心裙等風潮，成為當時的創意領航者以及全球職業女性的楷模。

名稱｜《From Dusk to Dawn》｜RK VISUAL EXHIBITION TAIPEI 2022｜展覽

時間｜2022/5/28（六）- 2022/6/07（二）

地點｜Whimsy Works Gallery奇想會（台北市大安區安和路一段21巷7號）

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這是一個影像無所不在的年代，我們每日訊息的來源與自我認定的價值都來自於社群媒體。

睽違三年，日本人氣攝影師RK最新個展《From Dusk to Dawn》，將於奇想會Whimsy Works Gallery幻麗登場！

RK，這個以影像作為溝通媒介、在社群媒體上走紅的新世代寵兒，以他的奇幻視覺在IG上擄獲超過75萬粉絲。此次在名為《From Dusk to Dawn》的新展中，RK的鏡頭將引領觀眾回到東京街頭，看見在COVID-19肆虐全球的這兩年中，東京這個城市如何頑強而篤定地繼續生長著。

個展的標題《From Dusk to Dawn》也是一份祝語，希望這個世界雖然因疫情而歷經焦慮、不安、斷裂，但這一切苦難即將落幕，如同塵埃落定的靜謐黎明，也希望所有觀者都能從他作品中的光影得到祝福。

名稱｜《挑戰—安藤忠雄展》TADAO ANDO: ENDEAVORS

時間｜2022/6/03（五）- 2022/9/13（二）

地點｜松山文創園區一號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

備註｜本活動為售票活動

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《挑戰─安藤忠雄展》全球巡展最終站

今夏，由忠泰美術館引進《挑戰—安藤忠雄展》來臺盛大展出，展覽包含建築師親筆旅行速寫、設計手稿、建築模型、經典建築空間1:1等比再現。

期待透過本展引領臺灣觀眾一同見證安藤忠雄這位建築大師一生中迎接各項挑戰的精彩歷程，親炙其創作理念以及對於人生永不止息的挑戰。

【影視】

名稱｜失速母親 Full Time

上映時間｜2022/6/02（四）

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巴黎罷工、前夫失蹤、保母辭職、工作刁難....單親媽媽168小時狂奔求生大挑戰。

《失速母親》全片緊張刺激毫無冷場，同時又反映現代職業女性多重身分的忙碌窘境，細膩深刻扣人心弦、沉浸共感直擊人心。

《失速母親》由近年在歐洲影壇大放異彩的雙料影后羅蕾卡拉米主演，在法國影集《失速母親》中表現亮眼的她，2021年更分別以《失速母親》等兩部作品榮獲威尼斯影展地平線單元最佳女主角獎以及凱薩獎影后。

名稱｜2022金穗影展

線上影展：時間｜2022/6/03（五）- 2022/6/30（四）

實體影展：時間｜2022/6/03（五）- 2022/6/12（日）

實體影展：地點｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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金穗獎：備受台灣影壇關注的新銳競賽

金穗獎創辦於1978年，旨在鼓勵新銳創作者，是備受台灣影壇關注的指標性競賽，亦是不少台灣重要影人的搖籃，如知名導演李安、蔡明亮、易智言、楊力州、蕭菊貞、鄭文堂、沈可尚、黃信堯、程偉豪、柯貞年等都曾受過肯定。

金穗獎影展為讓新銳影像創作能被更多觀眾看見，以「提供新銳觀摩交流，展現創作能量」為主軸，放映金穗獎入圍影片、短片輔導金獲選者之新作，更與亞洲其他地區合作，選映各地新銳導演作品，以達到相互激盪砥礪之作用。

名稱｜台積心築藝術季「電影神話學」線上影展