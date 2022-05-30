【藝遊嚮導】5/31-6/06：金穗影展、拍謝少年線上演唱會、台北歌劇劇場50年回顧展演，本週許多精彩藝文活動等著你！
我們想讓你知道的是
平時腦中總累積了許多事，想著等有空再來規劃、休假再執行，但等到放假了，有真的做了嗎？
再過幾天將迎來端午連假，對於有休假的人們，是能夠好好放鬆的日子，【藝遊嚮導】體恤本週忙碌的你，精選了許多精彩可期的活動，充實你的假期。
最近許多活動考量到疫情將暫時延後或取消，但拍謝少年「3.5 公釐的宇宙」線上演唱會，想告訴大家「宇宙再大，不過只是此時此刻3.5公釐直徑的事」不管你在哪個角落，簡單幾個步驟，戴上耳機在線上就能享受。
另外，孕育台灣電影新秀的「金穗獎」已邁入第44屆，此次金穗影展也分為實體與線上舉行，邀請喜愛電影的朋友們一起來共襄盛舉。
【表演藝術】
名稱｜台北歌劇劇場《50年回顧展演》
時間｜2022/6/05（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
享譽國內外的台北歌劇劇場，由藝術總監曾道雄帶領，將五十年演出之精華選粹場景，結合不同主題之歌劇精萃匯演，並與國內的愛樂者共享。
台北歌劇劇場為一歷史悠久的歌劇演出團體，由曾道雄教授於70年代所創設，旨在培訓國內優秀之聲樂人才，更與國際歌劇團體接軌，從事教育於嚴謹的歌劇製作演出。
上半場為德語系歌劇之精華場景，包括莫札特、韋伯、華格納，以及史特勞斯之歌劇代表作。下半場則為義大利、法國以及西班牙等拉丁語系歌劇，包括羅西尼、威爾第、古諾、馬斯奈、法雅，終曲則演出曾道雄親自創作之作品。
名稱｜2022新點子實驗場：三個人《催化效應－融・共感》
時間｜2022/6/03（五）- 2022/6/05（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
一場音樂與舞蹈、影像的催化效應，再創跨域藝術的融合共感。
《催化效應－融・共感》為擅於翻轉傳統的「三個人」樂團主創計畫，以笛、阮、箏與弦樂四重奏，共同呈現三首創作曲目。演出將以音樂為主體發展，融入舞蹈與影像共感再創作，詮釋作曲家的創作思維，帶領觀眾感受一場前所未有的跨域藝術催化效應。
【展覽】
名稱｜瑪莉官：時尚革命者
時間｜2022/5/28（六）- 2022/8/28（日）
地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
詳請請點擊
本次展出涵蓋超過120 件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及時尚雜誌等原件，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格。
本展為英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum）策劃之世界巡迴展，回顧英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）之職業生涯及其1955年至1975年間的代表作品，從實驗性質的服飾店「芭札爾（Bazaar）」，到同名品牌「瑪莉官」以鮮明的小雛菊商標席捲全球市場，其青春、俏皮的風格挑戰巴黎高級訂製服的主導地位，為戰後英國塑造出前瞻、創新的形象。
她以代言大使之姿穿著自身設計，並趁勢運用當時消費與媒體的爆炸性增長，帶動了迷你裙、褲襪、背心裙等風潮，成為當時的創意領航者以及全球職業女性的楷模。
名稱｜《From Dusk to Dawn》｜RK VISUAL EXHIBITION TAIPEI 2022｜展覽
時間｜2022/5/28（六）- 2022/6/07（二）
地點｜Whimsy Works Gallery奇想會（台北市大安區安和路一段21巷7號）
詳請請點擊
這是一個影像無所不在的年代，我們每日訊息的來源與自我認定的價值都來自於社群媒體。
睽違三年，日本人氣攝影師RK最新個展《From Dusk to Dawn》，將於奇想會Whimsy Works Gallery幻麗登場！
RK，這個以影像作為溝通媒介、在社群媒體上走紅的新世代寵兒，以他的奇幻視覺在IG上擄獲超過75萬粉絲。此次在名為《From Dusk to Dawn》的新展中，RK的鏡頭將引領觀眾回到東京街頭，看見在COVID-19肆虐全球的這兩年中，東京這個城市如何頑強而篤定地繼續生長著。
個展的標題《From Dusk to Dawn》也是一份祝語，希望這個世界雖然因疫情而歷經焦慮、不安、斷裂，但這一切苦難即將落幕，如同塵埃落定的靜謐黎明，也希望所有觀者都能從他作品中的光影得到祝福。
名稱｜《挑戰—安藤忠雄展》TADAO ANDO: ENDEAVORS
時間｜2022/6/03（五）- 2022/9/13（二）
地點｜松山文創園區一號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
《挑戰─安藤忠雄展》全球巡展最終站
今夏，由忠泰美術館引進《挑戰—安藤忠雄展》來臺盛大展出，展覽包含建築師親筆旅行速寫、設計手稿、建築模型、經典建築空間1:1等比再現。
期待透過本展引領臺灣觀眾一同見證安藤忠雄這位建築大師一生中迎接各項挑戰的精彩歷程，親炙其創作理念以及對於人生永不止息的挑戰。
【影視】
名稱｜失速母親 Full Time
上映時間｜2022/6/02（四）
詳請請點擊
巴黎罷工、前夫失蹤、保母辭職、工作刁難....單親媽媽168小時狂奔求生大挑戰。
《失速母親》全片緊張刺激毫無冷場，同時又反映現代職業女性多重身分的忙碌窘境，細膩深刻扣人心弦、沉浸共感直擊人心。
《失速母親》由近年在歐洲影壇大放異彩的雙料影后羅蕾卡拉米主演，在法國影集《失速母親》中表現亮眼的她，2021年更分別以《失速母親》等兩部作品榮獲威尼斯影展地平線單元最佳女主角獎以及凱薩獎影后。
名稱｜2022金穗影展
線上影展：時間｜2022/6/03（五）- 2022/6/30（四）
實體影展：時間｜2022/6/03（五）- 2022/6/12（日）
實體影展：地點｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
金穗獎：備受台灣影壇關注的新銳競賽
金穗獎創辦於1978年，旨在鼓勵新銳創作者，是備受台灣影壇關注的指標性競賽，亦是不少台灣重要影人的搖籃，如知名導演李安、蔡明亮、易智言、楊力州、蕭菊貞、鄭文堂、沈可尚、黃信堯、程偉豪、柯貞年等都曾受過肯定。
金穗獎影展為讓新銳影像創作能被更多觀眾看見，以「提供新銳觀摩交流，展現創作能量」為主軸，放映金穗獎入圍影片、短片輔導金獲選者之新作，更與亞洲其他地區合作，選映各地新銳導演作品，以達到相互激盪砥礪之作用。
名稱｜台積心築藝術季「電影神話學」線上影展
Tags：
從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
行政院科技會報辦公室 廣告