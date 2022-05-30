【促轉會熄燈】中正紀念堂應移銅像、改堂體、破除崇拜軸線，葉虹靈：攸關蔡總統8年轉型正義成果
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葉虹靈表示，蔡總統2016年大選的重要政見之一就是轉型正義，未來民眾檢視蔡總統8年任期轉型正義成果，中正紀念堂一定是指標，這是很多受難者最關心的議題；如果將心比心，把受難者的情感與苦難放在心上，中正紀念堂真的要處理。
中正紀念堂轉型，促轉會：移銅像改堂體破除崇拜軸線
（中央社）促轉會在總結報告規劃中正紀念堂轉型6年期程與5大工作項目，認為大廳銅像應移除、堂體功能及外觀應改造、園區整體崇拜軸線應破除；促轉會代理主委葉虹靈說，這攸關未來如何檢視總統蔡英文8年轉型正義成果。
促轉會5月30日屆期任滿解散，未來各工作事項將交由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部及衛福部承接，持續推動轉型正義。
對於外界關注中正紀念堂轉型，促轉會向行政院提出的總結報告建議，大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，園區整體崇拜軸線應予破除；落實改造威權空間及重構紀念敘事兩大轉型方向，讓整個園區成為能見證歷史又具反省威權內涵的「反省威權歷史公園」。
促轉會指出，中正紀念堂大廳中高度近10公尺的銅像，是台灣目前最大的蔣中正銅像，也是中正紀念堂威權崇拜軸線的核心所在；大廳銅像是園區轉型的首要項目，應以移除為優先選項。
促轉會認為，藍瓦白牆的紀念堂堂體是園區內最顯著的威權象徵之一，堂體功能與外觀應予改造；促轉會建議，堂體轉型為「民主歷史記憶館」，搭配全園區改造，蘊含「自反省威權中孕育民主」的意涵。
此外，堂體不應再保有紀念蔣中正的內涵，應反省台灣社會甚至國際各地的威權統治，並納入爭取人權與民主化的軌跡與視角。
促轉會說，園區整體崇拜軸線應予破除，目前中正紀念堂園區的平面軸線配置、圍牆、迴廊及入口的引導動線路徑、全區的高度配置及景觀視線等，整體構成「仰望、崇拜堂體及銅像」的十字軸線，這個崇拜軸線應破除。
葉虹靈說，促轉會在總結報告提出中正紀念堂轉型的6年期程與5大工作項目，包括「國立中正紀念堂管理處組織法」修正、以競圖徵件遴選規劃設計方案、變更都市計畫、擬定文化資產配套相關計畫，以及在推動中長期工作的同時可先行啟動的「轉型前導計畫」，如開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，或展開藝術駐村計畫，擴大園區轉型對話契機。
葉虹靈接受《中央社》訪問指出，中正紀念堂轉型如果能在蔡總統任期內定下方向、錨定期程，開始處理的話，這會是轉型正義重要的指標。
葉虹靈表示，蔡總統2016年大選的重要政見之一就是轉型正義，未來民眾檢視蔡總統8年任期轉型正義成果，中正紀念堂一定是指標，這是很多受難者最關心的議題；如果將心比心，把受難者的情感與苦難放在心上，中正紀念堂真的要處理。
行政院人權處搭配轉型正義會報，強化移除威權象徵
（中央社）促轉會30日依法解散後，行政院人權與轉型正義處預計6月掛牌，並設推動轉型正義會報；行政院表示，將藉由垂直整合來強化移除威權象徵等執行面工作，未來中正紀念堂如何轉型將在會報定奪。
因應促轉會解散，行政院設立人權與轉型正義處，並將設推動轉型正義會報，由行政院長蘇貞昌擔任召集人。行政院發言人羅秉成告訴《中央社》記者，人權處正在安排相關人事與辦公處所，預計6月掛牌，擬訂設置要點後，將成立推動轉型正義會報。
至於包含平復國家不法及識別與處置加害者、清除威權象徵、保存不義遺址等業務，在促轉會解散後，預定由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6部會承接。
羅秉成說，轉型正義任務若僅單純分配到6個部會，設計上恐會分散轉型正義的重要性，因此行政院成立人權處與推動轉型正義會報，以院級高度處理轉型正義議題。
他表示，促轉會是獨立機關，要主責跨部會協調不容易，任期內在移除威權象徵、保存不義遺址當然有成績，但確實也受限於人力、時間與協調層級。
羅秉成說，過去在沒有統合機制情形下，促轉會與部分部會的橫向聯繫會有困難，推動速度無法加快，但未來行政院人權處搭配推動轉型正義會報後，處理跨部會議題就能藉由垂直整合高度，強化移除威權象徵、保存不義遺址等執行面工作。
知情官員表示，未來轉型正義涉及跨部會業務，擬由人權處及其督管政委協調，但若是中正紀念堂轉型等重大個案或議題，預計會在推動轉型正義會報處理，由院長拍板。
官員說，中正紀念堂轉型議題較為複雜，包含內部銅像屬於內政部負責移除的威權象徵，管理機關則是文化部，若要轉型也涉及「國立中正紀念堂管理處組織法」須修法；目前雖未確定轉型方向，但因複雜度較高，須透過推動轉型正義會報討論，形成共識。
另外，促轉會在總結報告中提出多項修法建議，官員表示，未來將在推動轉型正義會報處理。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。