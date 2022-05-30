【促轉會熄燈】中正紀念堂應移銅像、改堂體、破除崇拜軸線，葉虹靈：攸關蔡總統8年轉型正義成果

中正紀念堂轉型，促轉會：移銅像改堂體破除崇拜軸線

（中央社）促轉會在總結報告規劃中正紀念堂轉型6年期程與5大工作項目，認為大廳銅像應移除、堂體功能及外觀應改造、園區整體崇拜軸線應破除；促轉會代理主委葉虹靈說，這攸關未來如何檢視總統蔡英文8年轉型正義成果。

促轉會5月30日屆期任滿解散，未來各工作事項將交由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部及衛福部承接，持續推動轉型正義。

對於外界關注中正紀念堂轉型，促轉會向行政院提出的總結報告建議，大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，園區整體崇拜軸線應予破除；落實改造威權空間及重構紀念敘事兩大轉型方向，讓整個園區成為能見證歷史又具反省威權內涵的「反省威權歷史公園」。

促轉會指出，中正紀念堂大廳中高度近10公尺的銅像，是台灣目前最大的蔣中正銅像，也是中正紀念堂威權崇拜軸線的核心所在；大廳銅像是園區轉型的首要項目，應以移除為優先選項。

促轉會認為，藍瓦白牆的紀念堂堂體是園區內最顯著的威權象徵之一，堂體功能與外觀應予改造；促轉會建議，堂體轉型為「民主歷史記憶館」，搭配全園區改造，蘊含「自反省威權中孕育民主」的意涵。

此外，堂體不應再保有紀念蔣中正的內涵，應反省台灣社會甚至國際各地的威權統治，並納入爭取人權與民主化的軌跡與視角。

促轉會說，園區整體崇拜軸線應予破除，目前中正紀念堂園區的平面軸線配置、圍牆、迴廊及入口的引導動線路徑、全區的高度配置及景觀視線等，整體構成「仰望、崇拜堂體及銅像」的十字軸線，這個崇拜軸線應破除。

葉虹靈說，促轉會在總結報告提出中正紀念堂轉型的6年期程與5大工作項目，包括「國立中正紀念堂管理處組織法」修正、以競圖徵件遴選規劃設計方案、變更都市計畫、擬定文化資產配套相關計畫，以及在推動中長期工作的同時可先行啟動的「轉型前導計畫」，如開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，或展開藝術駐村計畫，擴大園區轉型對話契機。

葉虹靈接受《中央社》訪問指出，中正紀念堂轉型如果能在蔡總統任期內定下方向、錨定期程，開始處理的話，這會是轉型正義重要的指標。

葉虹靈表示，蔡總統2016年大選的重要政見之一就是轉型正義，未來民眾檢視蔡總統8年任期轉型正義成果，中正紀念堂一定是指標，這是很多受難者最關心的議題；如果將心比心，把受難者的情感與苦難放在心上，中正紀念堂真的要處理。

Photo Credit: 中央社 促轉會代理主委葉虹靈（圖）接受中央社專訪表示，總統蔡英文2016年大選重要政見之一就是轉型正義，未來民眾檢視蔡總統8年任期內轉型正義成果，中正紀念堂一定會是指標。中央社記者趙世勳攝 111年5月29日

行政院人權處搭配轉型正義會報，強化移除威權象徵

（中央社）促轉會30日依法解散後，行政院人權與轉型正義處預計6月掛牌，並設推動轉型正義會報；行政院表示，將藉由垂直整合來強化移除威權象徵等執行面工作，未來中正紀念堂如何轉型將在會報定奪。

因應促轉會解散，行政院設立人權與轉型正義處，並將設推動轉型正義會報，由行政院長蘇貞昌擔任召集人。行政院發言人羅秉成告訴《中央社》記者，人權處正在安排相關人事與辦公處所，預計6月掛牌，擬訂設置要點後，將成立推動轉型正義會報。

至於包含平復國家不法及識別與處置加害者、清除威權象徵、保存不義遺址等業務，在促轉會解散後，預定由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6部會承接。

羅秉成說，轉型正義任務若僅單純分配到6個部會，設計上恐會分散轉型正義的重要性，因此行政院成立人權處與推動轉型正義會報，以院級高度處理轉型正義議題。

他表示，促轉會是獨立機關，要主責跨部會協調不容易，任期內在移除威權象徵、保存不義遺址當然有成績，但確實也受限於人力、時間與協調層級。

羅秉成說，過去在沒有統合機制情形下，促轉會與部分部會的橫向聯繫會有困難，推動速度無法加快，但未來行政院人權處搭配推動轉型正義會報後，處理跨部會議題就能藉由垂直整合高度，強化移除威權象徵、保存不義遺址等執行面工作。

知情官員表示，未來轉型正義涉及跨部會業務，擬由人權處及其督管政委協調，但若是中正紀念堂轉型等重大個案或議題，預計會在推動轉型正義會報處理，由院長拍板。

官員說，中正紀念堂轉型議題較為複雜，包含內部銅像屬於內政部負責移除的威權象徵，管理機關則是文化部，若要轉型也涉及「國立中正紀念堂管理處組織法」須修法；目前雖未確定轉型方向，但因複雜度較高，須透過推動轉型正義會報討論，形成共識。

另外，促轉會在總結報告中提出多項修法建議，官員表示，未來將在推動轉型正義會報處理。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀