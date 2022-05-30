朝野立委爆發數波衝突，國務機要費除罪化混亂中三讀
我們想讓你知道的是
國民黨立法院黨團總召曾銘宗在議場內發言指出，台灣疫情嚴峻，但民進黨居然要強行通過國務機要費除罪化，要將阿扁的貪污案除罪」。曾銘宗等人也拿著名單一一點名，指民進黨立委指挺貪污。
（中央社）立法院會今天處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，在國民黨、民進黨立委爆發數波衝突下，表決通過民進黨立法院黨團修正動議，三讀修正通過，將國務機要費除罪化。
國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。
立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。
現行會計法第99條之一條文規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用的特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。
民進黨立委蔡易餘等人所提修法版本，認為國務機要費的由來，可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」2筆，60年代則合併稱為「機要費」，顯見「機要費」與「特別費」的性質相同。
立法院財政委員會4月21日續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；國民黨團雖提案散會，但表決未過，朝野激烈拉扯下，最後表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。
朝野黨團協商後無法取得共識，全案今天在立法院會表決處理。今天上午7時30分左右，國民黨立委成功突襲占據主席台，過程中國民黨立委洪孟楷頭部撞到牆壁、民進黨立委洪申翰手部受傷。
上午8時46分左右，民進黨立委進場，排除原本占據在主席台的國民黨立委後，民進黨立委郭國文、賴瑞隆、王美惠等人成功奪回主席台。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗在議場內發言指出，台灣疫情嚴峻，但民進黨居然要強行通過國務機要費除罪化，要將阿扁的貪污案除罪」。曾銘宗等人也拿著名單一一點名，指民進黨立委指挺貪污。
上午9時12分，國民黨立委賴士葆、萬美玲、鄭正鈐等人試圖要奪回主席台，與民進黨立委鄭運鵬、林俊憲等人爆發激烈拉扯，但未成功；國民黨立委約在9時29分，向主席台拋撒大量玩具假鈔，並說陳水扁貪污的是真鈔等語。
原本今天的議程表定是上午9時開始，但在國民黨、民進黨立委對峙下，會議直到上午10時都還沒開始；民進黨立委不甘示弱，拿出要審議國營事業預算、幼教處分狼師條款、微型電動車強制納保的手舉牌。
會議主席、立法院副院長蔡其昌直到上午10時4分進場，宣布開會，處理朝野黨團有簽署協商結論的國營事業預算案。
不過，曾銘宗說，國民黨團撤簽協商結論；蔡其昌說，沒有協商結論，那就無法處理，因此進入下一案，會計法第99條之1條文修正草案。
國民黨立委不滿，朝主席台丟杯水，但民進黨立委早有準備，拿出手版擋住，並高喊不要再丟了。
院會處理時，民進黨團提議停止廣泛討論，經表決後通過；再表決民進黨團所提修正動議，表決結果，出席89人，贊成57人、反對32人，通過民進黨立法院黨團修正動議。
三讀修正通過條文，是在會計法第99條之一條文中，增訂「國務機要計畫費用」的文字。
延伸閱讀
- 《會計法》初審藍綠爆衝突，「國務機要費除罪化」是在替阿扁脫罪嗎？
- 成敗都扁家：涉扁案遭特偵組通緝，醫師黃芳彥在美身亡法醫判定自殺
- 【關鍵專訪】陳水扁：民進黨的派系不可能解散，也沒有哪個派系能綁架黨主席
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。