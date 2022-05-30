朝野立委爆發數波衝突，國務機要費除罪化混亂中三讀

（中央社）立法院會今天處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，在國民黨、民進黨立委爆發數波衝突下，表決通過民進黨立法院黨團修正動議，三讀修正通過，將國務機要費除罪化。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

現行會計法第99條之一條文規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用的特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

民進黨立委蔡易餘等人所提修法版本，認為國務機要費的由來，可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」2筆，60年代則合併稱為「機要費」，顯見「機要費」與「特別費」的性質相同。

立法院財政委員會4月21日續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；國民黨團雖提案散會，但表決未過，朝野激烈拉扯下，最後表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。

朝野黨團協商後無法取得共識，全案今天在立法院會表決處理。今天上午7時30分左右，國民黨立委成功突襲占據主席台，過程中國民黨立委洪孟楷頭部撞到牆壁、民進黨立委洪申翰手部受傷。

上午8時46分左右，民進黨立委進場，排除原本占據在主席台的國民黨立委後，民進黨立委郭國文、賴瑞隆、王美惠等人成功奪回主席台。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗在議場內發言指出，台灣疫情嚴峻，但民進黨居然要強行通過國務機要費除罪化，要將阿扁的貪污案除罪」。曾銘宗等人也拿著名單一一點名，指民進黨立委指挺貪污。

上午9時12分，國民黨立委賴士葆、萬美玲、鄭正鈐等人試圖要奪回主席台，與民進黨立委鄭運鵬、林俊憲等人爆發激烈拉扯，但未成功；國民黨立委約在9時29分，向主席台拋撒大量玩具假鈔，並說陳水扁貪污的是真鈔等語。

原本今天的議程表定是上午9時開始，但在國民黨、民進黨立委對峙下，會議直到上午10時都還沒開始；民進黨立委不甘示弱，拿出要審議國營事業預算、幼教處分狼師條款、微型電動車強制納保的手舉牌。

會議主席、立法院副院長蔡其昌直到上午10時4分進場，宣布開會，處理朝野黨團有簽署協商結論的國營事業預算案。

不過，曾銘宗說，國民黨團撤簽協商結論；蔡其昌說，沒有協商結論，那就無法處理，因此進入下一案，會計法第99條之1條文修正草案。

國民黨立委不滿，朝主席台丟杯水，但民進黨立委早有準備，拿出手版擋住，並高喊不要再丟了。

院會處理時，民進黨團提議停止廣泛討論，經表決後通過；再表決民進黨團所提修正動議，表決結果，出席89人，贊成57人、反對32人，通過民進黨立法院黨團修正動議。

三讀修正通過條文，是在會計法第99條之一條文中，增訂「國務機要計畫費用」的文字。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航