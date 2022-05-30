《公務員服務法》與《公務人員保障法》拒絕將工時上限入法，政府就是全台最大慣老闆

文：巫馥彤（獄政工會理事）

5月30日，立法院預計將三讀通過《公務員服務法》與《公務人員保障法》。

本次修法起因於2019年11月29日司法院大法官做出第785號解釋指出，獄政消防、警察等輪班機關人員，全年無休服務民眾，卻沒有工時上限和合理的加班補償，不符憲法服公職權及健康權之保護要求。

去年10月，考試院提出《公務員服務法》與《公務人員保障法》條文修正草案。考試《公務員服務法》草案中，仍未訂定輪班人員服勤時數之合理上限、服勤與休假之頻率、服勤日中連續休息最低時數，並將相關規範「空白授權」予行政院或所屬機關；《公務人員保障法》草案也繼續維持現行得以行政獎勵作為加班補償之制度，未回應大法官釋字要求，給予輪班公務員超時服勤合理補償。

從今年5月23日開始到月底，獄政工會、消防員工作權益促進會及警察工作權益推動協會等團體發起「等無政院具體規劃，輪班公務員苦候健康權！」行動，在行政院及立法院前靜坐。25日，輪班人員眷屬遊行至總統府陳情。26日，獄政管理員及警消在立法院前落髮抗議，表達「我要真修法，不要修假髮」之訴求。

以「做不到、有困難」為理由，拒絕將工時上限入法

觀本次《公務員服務法》與《公務人員保障法》修法歷程，行政院人事行政總處不斷重複同樣的說辭——「各職種工時差異太大，無法訂定一致工時上限」、「公務員有遂行公共任務的責任與義務，工時規範應保留彈性」。然而，人事行政總處卻說不出各職種分別工時現況是多少及差異在哪、改革困難為何。

人事行政總處在未完整盤點各輪班人員狀況下，即說工時改革「做不到、有困難」，拒絕將工時上限入法，不願意承諾一個具體改革目標。

面對行政院人事行政總處的消極怠慢，在立法院擁有絕對多數的執政黨黨團，卻未進行實質審查，從委員會審查、召委協商到院長協商皆未盡充分討論，不願瞭解我國輪班人員工時現況、未實際評估工時改革所需經費與人力，便於短時間內結束會議，草率將法案送出。

台灣共有36萬公務員，其中輪班公務員更是撐起了整個國家的治安、救難與司法。但我國政府卻成為全台灣最大的慣老闆，長期讓獄政、消防、警察等輪班人員過勞工作，不給予合理的加班費和補休，讓基層同仁賣肝賣命，背後犧牲掉的是一個又一個家庭。

5月30日，立法院預計將三讀通過《公務員服務法》與《公務人員保障法》。獄政工會在此嚴正呼籲，希望政府可以正視基層輪班公務員的苦痛，訂定符合大法官第785號解釋符合健康權意旨的每月工時上限，及合理的加班補償。

我們為國家的付出，也許是自願，但我們並沒有對不起這個國家。今天我們站出來發聲，不是為了要有更優渥的對待，只是希望可以獲得做為一個「人」，應有的基本對待。

希望國家能讓我們健健康康地回家，因為我們是健健康康走出去服務這個國家的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航