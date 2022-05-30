球迷挑釁喊「打假球、不要臉」，中職提告誹謗、公然侮辱，終身不得進場觀賽

昨（29）日一名球迷在中華職棒中信兄弟與味全龍的比賽中，對著味全龍休息區大喊「打假球、不要臉」，甚至還對前來勸阻的工讀生比中指挑釁。事後中職聯盟與味全龍球團都決定隊該名人士提告公然汙辱、誹謗，並裁定終生不得進場看球處分。

本月21日，中職統一獅投手古林睿煬被不理性的球迷攻擊，影射放水打假球，引起本土棒球圈一陣軒然大波，當時統一獅球團快速回應並要求留言的球迷於該討論串中公開道歉，否則將提告，事後因球迷道歉而平息風波。當時中職會長蔡其昌就曾發文說道：「傷害棒球只需要一句話，但它受傷後，要復原卻需要很久很久的時間。」

沒想到不到兩個禮拜，另一名球迷在中信兄弟與味全龍的比賽中，因為味全龍在比賽中的失誤，憤怒地站在椅子上對著龍隊休息區大喊，「味全龍打假球，不要臉！」，聲音之大甚至被現場收音至轉播台，讓主播罕見地直接在轉播中氣得大罵，「這種人應該要趕出去，講這什麼話。」

事情發生後，聯盟第一時間在現場找出該名球迷，並由警察將他帶出球場，中職也迅速發出公告表示，目前已經找到該名惡質觀眾，也通報球團與警察執法人員到場處理中。聯盟嚴正表示，將針對此名觀眾公然侮辱等言論報案提告，同時這名觀眾將永久不得進場。

賽後，中職會長蔡其昌發文表示，「中華職棒珍惜每一位球迷，每個球迷都是我們的寶，但這種造謠抹黑的人，我們不需要，花錢也不代表你是老大！」

Photo Credit: 蔡其昌臉書貼文

另外，遭影射的味全龍也發出聲明，強調絕不姑息此行為，將與中職聯盟一併提告，並永久禁止該球迷入場。

味全龍發出聲明回應，「針對今晚有觀眾在洲際棒球場公開污衊味全龍打假球，球團嚴正聲明：此觀眾行為已嚴重傷害球員、球隊及支持味全龍的所有球迷，球團絕不姑息，將與中職聯盟一併提告，並永久禁止該觀眾入場。其他網友若有類似的不實污衊言論，球團也將與法務研議追究法律責任，敬請網友尊重所有運動員的付出與專業，勿以身試法。」

Photo Credit: 味全龍球團

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航