企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day

時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。

然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。

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先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！

事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。

為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。

資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。

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AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級

企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。

在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。

只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。

精彩議程：

從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計

如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性

在 Kubernetes 環境中實現容器安全性

使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應

AWS Security 免費方案簡介

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