李克強「十萬幹部大會」有如當年劉少奇批判毛澤東，但會不會也被「引蛇出洞」？
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李克強長期不滿習近平背離了改革開放的「市場化」與「私有化」路線，擺明要救中國經濟只能「走資」，如同劉少奇批判毛澤東一樣。當然，李克強熟讀中共黨史，必然也深知當年劉少奇與鄧小平在文革的下場......
中共黨媒近日以頭條新聞形式發表有關中國經濟「更見光明」的評述之後，總理李克強隨即於下午召開下至縣級的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，參加的人員包括省、市、縣級全體約十萬幹部。
李克強聲稱經濟更艱難，須確保經濟增長不跌出合理區間，並須儘快降低失業率，也坦承中國經濟已惡劣到嚴重衝擊中央財政收入。他說，3月份以來，特別是4月份經濟指標明顯下滑，困難比2020年疫情嚴重衝擊時還要大。
這次會議由中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持，出席者有國務院副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴、國務委員魏鳳和、趙克志等。其中，魏鳳和是現任解放軍上將及國防部長，趙克志現任中共中央政法委員會副書記、國務委員兼公安部部長，並擔任中央港澳工作領導小組第五名副組長，這兩人敏感的身分引發外界更多揣測，是否意味習近平與李克強兩人之間的鬥爭已經趨近白熱化？
毛澤東政下大饑荒後，共產黨召開的「七千人大會」
研究中共黨史的專家學者，不禁想起毛澤東一手促成的大躍進災難外，同時也聯想起劉少奇在大躍進結束後在中共「七千人大會」上的政治動作。
深入觀察，中共領導人或官媒只要出現「前途光明」、「取得巨大勝利」這類煽動性的字眼，其實就意味即將展開大規模政治運動，後果就是將付出龐大的社會成本與經濟代價，大躍進、文革與六四都是如此。
1958年5月召開的中共八大二次會議制定了「鼓足幹勁、力爭上遊、多快好省地建設社會主義」的總路線，揭開了大躍進的序幕，其中雖然經歷了彭德懷在廬山會議「萬言書事件」，被打「彭德懷、黃克誠、張聞天、周小舟反黨集團」的鬥爭，但毛澤東仍然定調三面紅旗的路線「道路是曲折的，前途是光明的」。
然而大躍進所採行的「全民大煉鋼」、「全民打麻雀」、「圍湖造田」、「生產放衛星」、「公社食堂吃到飽」等制度直接衝擊當時中國的自然生態且破壞有限的資源，在左傾盲動的路線下，河南、安徽與四川等地方領導更因為政治正確投毛澤東所好，而把這些運動上升到狂熱與集體催眠狀態。最後的結果，就是導致人類史無前例的大飢荒與災難。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。