李克強「十萬幹部大會」有如當年劉少奇批判毛澤東，但會不會也被「引蛇出洞」？

中共黨媒近日以頭條新聞形式發表有關中國經濟「更見光明」的評述之後，總理李克強隨即於下午召開下至縣級的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，參加的人員包括省、市、縣級全體約十萬幹部。

李克強聲稱經濟更艱難，須確保經濟增長不跌出合理區間，並須儘快降低失業率，也坦承中國經濟已惡劣到嚴重衝擊中央財政收入。他說，3月份以來，特別是4月份經濟指標明顯下滑，困難比2020年疫情嚴重衝擊時還要大。

這次會議由中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持，出席者有國務院副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴、國務委員魏鳳和、趙克志等。其中，魏鳳和是現任解放軍上將及國防部長，趙克志現任中共中央政法委員會副書記、國務委員兼公安部部長，並擔任中央港澳工作領導小組第五名副組長，這兩人敏感的身分引發外界更多揣測，是否意味習近平與李克強兩人之間的鬥爭已經趨近白熱化？

毛澤東政下大饑荒後，共產黨召開的「七千人大會」

研究中共黨史的專家學者，不禁想起毛澤東一手促成的大躍進災難外，同時也聯想起劉少奇在大躍進結束後在中共「七千人大會」上的政治動作。

深入觀察，中共領導人或官媒只要出現「前途光明」、「取得巨大勝利」這類煽動性的字眼，其實就意味即將展開大規模政治運動，後果就是將付出龐大的社會成本與經濟代價，大躍進、文革與六四都是如此。

1958年5月召開的中共八大二次會議制定了「鼓足幹勁、力爭上遊、多快好省地建設社會主義」的總路線，揭開了大躍進的序幕，其中雖然經歷了彭德懷在廬山會議「萬言書事件」，被打「彭德懷、黃克誠、張聞天、周小舟反黨集團」的鬥爭，但毛澤東仍然定調三面紅旗的路線「道路是曲折的，前途是光明的」。

然而大躍進所採行的「全民大煉鋼」、「全民打麻雀」、「圍湖造田」、「生產放衛星」、「公社食堂吃到飽」等制度直接衝擊當時中國的自然生態且破壞有限的資源，在左傾盲動的路線下，河南、安徽與四川等地方領導更因為政治正確投毛澤東所好，而把這些運動上升到狂熱與集體催眠狀態。最後的結果，就是導致人類史無前例的大飢荒與災難。