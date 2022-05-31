美國校園槍擊案的啟示：在校被霸凌、在家被忽視，孤寂憤世的青少年從攻擊武器中找到自信
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在迷戀暴力、加上過去的同儕衝突與貶抑的自尊下，武器就成為魔幻般的一股破壞力量。Ramos本身的心理健康問題，加上家庭無法提供支持，最終導致此次不幸事件。
文：陳建安（玄奘大學應用心理學系助理教授）
1999年，美國可倫拜高中與維吉尼亞科技大學發生10人以上死亡的重大校園槍擊案；今（2022）年5月24日，美國德州一所小學再度發生重大槍擊事件，造成師生至少21人死亡的悲劇，更是近10年這類事件中最嚴重的一起。
根據美國媒體《CNN》統計，2009-2018年發生高達300起校園槍擊案件，是其他工業國家的57倍之多；校園安全雜誌（campus safety magazine）統計，相對於過去，2018年到今年出現一波槍枝暴力案件的增長；而美國疾病與防疫管制中心（CDC）公布，美國死於槍枝相關的19歲兒童／青少年人數，首度超越車禍，來到4368人。
為什麼美國有這麼高的校園槍擊案件？
從上述的國際案件比較看來，大規模的校園槍擊案件幾乎是美國獨有的「產物」。然而，為什麼是在美國呢？美國《精神時報》（Psychiatric Times）與其他專家過往研究指出：
- 這個國家有一群被邊緣化、情緒不穩、充滿怒氣等心理問題的年輕男性學生
- 槍枝取得容易，在家裡也普遍缺乏監管
- 疫情與經濟不利因素之間，可能有某種相關關係存在
- 缺乏對「兒童轉變為青少年」這個發展風暴階段的心理支持資源
- 類犯罪造就鎂光燈效應，反而助長模仿行為
以此次犯案槍手高中生Salvador Ramos來說，他18歲的禮物就是這兩把槍，但因美國歷史與生活文化因素，卻要到21歲才可買酒。這就如同一顆危機樹，成長的土壤（社經家庭背景）不佳，且缺乏此年齡最重要的家庭與學校支持，本身具非正向人格與心理健康，也無適當社區與政府資源支持等，都值得我們探討並做為借鏡。
武器與情境效果
號稱邪惡博士，進行史丹佛監獄實驗、提出路西法效應（The Lucifer Effect）的著名的社會心理學家津巴多（Philip Zimbardo）說過：「你永遠不知道情境的力量有多強大」。情境會有加乘和擴大的誘發效果，不是人們單純光靠「想像」能導致。
因此，當人們實際處於充滿誘發暴力的條件環境下，恐釀成「路西法效應」，人們會因過度個人主義而合理化和自主意志，可能在人格、思維和行為方式忽然墮落，將人性中邪惡一面釋放出來——從好人變成惡魔。
在心理學中，從與攻擊行為有關的武器效果論可看出，槍枝可能會暗示與增強負向情緒擴張，導致人們的暴力行為。Berkowitz的實驗發現，當人處於負向挫折時，讓受試者觀看網球拍與槍枝兩個不同刺激物後，相較之下，後者顯著引發出更強烈的攻擊行為。
換言之，挫折不盡然都會引發攻擊，因為身處的情境或存在不同脈絡與刺激，會產生相異的影響效果。而在美國、同時也是現代人的認知中，我們已賦予槍枝一個衝突攻擊的意義。
家庭關係不良、霸凌等性格心理偏差，恐怕也是主因
除了易取性高的槍枝文化、武器誘發等心理效應外，不能忽略親子關係和偏差問題人格。據報導，槍手Ramos於案發前，曾於網路傳訊告知一名少女，因爲他的外祖母干涉其使用手機和網路，所以開槍射傷了她。
綜合相關報導指出，因父母離異，所以與槍手同住的祖父母也是其主要照顧者，兩人皆證稱Ramos沒什麼社交活動，幾乎都獨自一人，在學校也僅有極少的朋友，但沒有犯罪前科。Ramos在溫蒂漢堡店打工時的經理，同樣形容他極為安靜，幾乎不與其他同事打交道。
值得一提的是，如同過去其他的校園槍擊案件犯罪者，Ramos高度迷戀暴力、威力強大的槍彈和支持擁槍自重等相關社群言論。多位其他同學稱他是一個曾被嚴重肢體、關係霸凌的孤獨者，總是在學校跟人衝突打架，不受同儕接納喜愛，並曾恐嚇、威脅、跟蹤其他同學。
Ramos在過去兩年間，行為與性格出現極端的變化，這些都高度符合過去相關研究者辨識出的校園槍擊案犯罪者特徵，如曾經驗被排拒、霸凌的歷史。但他是否被霸凌，還是不友善行為與挑釁語言，造成他容易被針對與排擠，也不得而知。
槍手母親眼中的他「不是一個怪物，但生氣時會出現暴怒」，案發後聲稱她並不知道兒子購買槍枝。他父親也說道：「他不是什麼壞人，只是自我困住了。」但對於為何變得這麼暴力，以及為什麼屠殺學童，則毫無頭緒。
Ramos與母親關係不佳，抱怨母親不買學校用品與衣服，讓他被迫穿同一件衣服上學，最後導致中輟；其父親也承認因疫情與工作，最近少有時間陪伴他。不過，他的父母同時有許多犯罪問題，當中涉及攻擊家庭成員，Ramos現在21歲的姊姊也因不滿父親而加入海軍。
從攻擊武器中找到自信，卻成為怨恨的惡魔
根據美國研究統計，有高達7成5的案件，槍手都曾經於案發前在個人社群媒體上預警「將有大事發生」。他的同學聲稱，他案發前有發出一張背包的照片，裡面有這次作案的槍、子彈和彈匣。很遺憾地，人們都不認真把他當一回事。
Ramos曾經的好友提到，他有問槍手這些槍和子彈是什麼意思，得到的回應卻是：「你不用擔心⋯⋯我現在看起來已經非常不一樣了。你會認不出我來！」擁有了槍枝之後，Ramos似乎感覺他不再需要忍氣吞聲。
或許在過去的世界中，他承受嘲諷與欺凌，但在這一刻，他再也不是人們眼中的那個Ramos。
他自認被害、心理孕育出的敵意，即將讓他轉為加害者身分。
掙扎在無價值感與自大膨脹的矛盾的自我中拉扯著，這樣的內在心理張力是緊繃、但力量強大的。儘管依其同學所述，Ramos並沒有心智健康病史，但過去美國關於校園槍殺案件的分析研究顯示，此類槍手大部分都有心理與精神上的困擾，例如憂鬱、自殺意念、雙極情感疾患及精神發作病症。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：