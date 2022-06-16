兒科醫師圖文解說：「呼吸道融合病毒RSV」病程快又猛，嬰幼兒一年四季都要提防

照顧早產兒一直都是相當具有挑戰性的任務，台灣新生兒科醫學會理事長暨中國醫藥大學附設醫院新生兒科主任林鴻志教授指出，有些懷孕32週、30週出生，甚至更小的早產兒，在經過細心照顧後順利出院，狀況看起來都不錯，但是某天卻突然間呼吸急促，甚至呼吸暫停，而被送回急診室，檢查發現是呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus, RSV）感染。

RSV感染對早產兒是相當大的威脅，病程進展快，嚴重時需要使用正壓呼吸器，或插氣管內管住進加護病房。照顧者要勤洗手，避免出入人潮擁擠的場所，以免把病毒帶給嬰幼兒，另外也可以幫嬰幼兒施打呼吸道融合病毒單株抗體，增加保護力。

攻擊下呼吸道的呼吸道融合病毒（RSV）

RSV主要攻擊下呼吸道，尤其是細支氣管，林鴻志醫師表示，新生兒的肺部一般要到兩、三歲，才會發育、成熟到跟大孩子一樣，早產兒的肺臟較不成熟，週數越小的早產兒越不成熟，另外在照顧、治療早產兒的過程中，經常得使用氧氣或呼吸器，不成熟的肺部容易受傷，因此早產兒遭到RSV感染時，病情會比足月新生兒嚴重很多。

感染RSV的症狀通常是微燒、咳嗽，林鴻志醫師說，如果是兩、三歲的孩子，症狀可能很輕微，就像一般感冒；如果是肺部或心臟有慢性，或是比較小的早產兒，症狀會嚴重許多，可能咳的很厲害、呼吸急促、甚至呼吸衰竭。

RSV容易引發新生兒支氣管炎及肺炎，約60－80％急性支氣管炎與RSV有關，是讓新生兒住院的主要原因之一。

Photo Credit: 照護線上

目前沒有治療RSV的藥物，所以都是採取支持性治療，林鴻志醫師解釋，如果呼吸急促、呼吸困難，就給予氧氣，甚至插管使用呼吸器幫忙呼吸。

一年四季都要提防RSV

RSV主要是透過飛沫傳染，只要近距離的接觸就有可能遭到感染。林鴻志醫師說，在國外，RSV大部分是在冬天到隔年春天有比較多案例。因為台灣位在亞熱帶，春、夏、秋、冬四季不分明，所以季節性沒那麼明顯，一年四季都要提防RSV。

RSV的輕症患者也許3至5天就好了，重症患者便會拖比較久，林鴻志醫師說，早產兒、先天性心臟病、慢性肺病、神經肌肉疾病、免疫不全等，屬於高危險群，很容易演變成呼吸困難、呼吸衰竭。

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預防RSV的方法與預防流感、COVID-19的方法相同，林鴻志醫師說，平時要避免出入人潮密集的公共場所，以降低接觸病毒的機會，並且要勤洗手、多漱口，避免遭到病毒感染。

RSV大多是由感冒的家人傳給幼童，林鴻志醫師提醒，如果有感冒症狀，請盡量保持距離，避免幼童被病毒感染。

除了接觸病毒之外，目前也有呼吸道融合病毒單株抗體，有助預防遭到病毒感染，林鴻志醫師說，嬰幼兒施打呼吸道融合病毒單株抗體後，住院率跟重症率都有明顯的下降，約30至50％。

Photo Credit: 照護線上

降低死亡率是新生兒科的重要目標，在預防RSV方面，日本做得很徹底，36週以下的新生兒幾乎都有施打呼吸道融合病毒單株抗體，韓國是在32週以下的新生兒施打。林鴻志醫師說，台灣目前是開放到未滿33週的新生兒或是先天性心臟病患，在一歲以前都可以施打，每月1劑，總共6劑呼吸道融合病毒單株抗體，以預防呼吸道融合病毒的感染。

「這是很好的政策！」林鴻志醫師說，「施打呼吸道融合病毒單株抗體，能提升對早產兒的照顧，減少併發症的發生，也減輕父母的負擔。」

貼心小提醒

RSV容易引發嬰幼兒支氣管炎及肺炎，初期可能咳嗽、微燒，然後演變成呼吸急促、呼吸衰竭。早產兒、先天性心臟病、慢性肺病、神經肌肉疾病、免疫不全等，屬於高危險群，務必積極預防。

照顧者請盡量避免出入人潮密集的場所，並要勤洗手，避免把RSV帶給嬰幼兒。施打呼吸道融合病毒單株抗體有助降低住院率與重症率，家長可與醫師討論，給予嬰幼兒更完善的保護。

早產兒基金會衛教影片：

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航