兒科醫師圖文解說：「呼吸道融合病毒RSV」病程快又猛，嬰幼兒一年四季都要提防
我們想讓你知道的是
RSV大多是由感冒的家人傳給幼童，林鴻志醫師提醒，如果有感冒症狀，請盡量保持距離，避免幼童被病毒感染。除了接觸病毒之外，目前也有呼吸道融合病毒單株抗體，有助預防遭到病毒感染。
照顧早產兒一直都是相當具有挑戰性的任務，台灣新生兒科醫學會理事長暨中國醫藥大學附設醫院新生兒科主任林鴻志教授指出，有些懷孕32週、30週出生，甚至更小的早產兒，在經過細心照顧後順利出院，狀況看起來都不錯，但是某天卻突然間呼吸急促，甚至呼吸暫停，而被送回急診室，檢查發現是呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus, RSV）感染。
RSV感染對早產兒是相當大的威脅，病程進展快，嚴重時需要使用正壓呼吸器，或插氣管內管住進加護病房。照顧者要勤洗手，避免出入人潮擁擠的場所，以免把病毒帶給嬰幼兒，另外也可以幫嬰幼兒施打呼吸道融合病毒單株抗體，增加保護力。
攻擊下呼吸道的呼吸道融合病毒（RSV）
RSV主要攻擊下呼吸道，尤其是細支氣管，林鴻志醫師表示，新生兒的肺部一般要到兩、三歲，才會發育、成熟到跟大孩子一樣，早產兒的肺臟較不成熟，週數越小的早產兒越不成熟，另外在照顧、治療早產兒的過程中，經常得使用氧氣或呼吸器，不成熟的肺部容易受傷，因此早產兒遭到RSV感染時，病情會比足月新生兒嚴重很多。
感染RSV的症狀通常是微燒、咳嗽，林鴻志醫師說，如果是兩、三歲的孩子，症狀可能很輕微，就像一般感冒；如果是肺部或心臟有慢性，或是比較小的早產兒，症狀會嚴重許多，可能咳的很厲害、呼吸急促、甚至呼吸衰竭。
RSV容易引發新生兒支氣管炎及肺炎，約60－80％急性支氣管炎與RSV有關，是讓新生兒住院的主要原因之一。
目前沒有治療RSV的藥物，所以都是採取支持性治療，林鴻志醫師解釋，如果呼吸急促、呼吸困難，就給予氧氣，甚至插管使用呼吸器幫忙呼吸。
一年四季都要提防RSV
RSV主要是透過飛沫傳染，只要近距離的接觸就有可能遭到感染。林鴻志醫師說，在國外，RSV大部分是在冬天到隔年春天有比較多案例。因為台灣位在亞熱帶，春、夏、秋、冬四季不分明，所以季節性沒那麼明顯，一年四季都要提防RSV。
RSV的輕症患者也許3至5天就好了，重症患者便會拖比較久，林鴻志醫師說，早產兒、先天性心臟病、慢性肺病、神經肌肉疾病、免疫不全等，屬於高危險群，很容易演變成呼吸困難、呼吸衰竭。
預防RSV的方法與預防流感、COVID-19的方法相同，林鴻志醫師說，平時要避免出入人潮密集的公共場所，以降低接觸病毒的機會，並且要勤洗手、多漱口，避免遭到病毒感染。
RSV大多是由感冒的家人傳給幼童，林鴻志醫師提醒，如果有感冒症狀，請盡量保持距離，避免幼童被病毒感染。
除了接觸病毒之外，目前也有呼吸道融合病毒單株抗體，有助預防遭到病毒感染，林鴻志醫師說，嬰幼兒施打呼吸道融合病毒單株抗體後，住院率跟重症率都有明顯的下降，約30至50％。
降低死亡率是新生兒科的重要目標，在預防RSV方面，日本做得很徹底，36週以下的新生兒幾乎都有施打呼吸道融合病毒單株抗體，韓國是在32週以下的新生兒施打。林鴻志醫師說，台灣目前是開放到未滿33週的新生兒或是先天性心臟病患，在一歲以前都可以施打，每月1劑，總共6劑呼吸道融合病毒單株抗體，以預防呼吸道融合病毒的感染。
「這是很好的政策！」林鴻志醫師說，「施打呼吸道融合病毒單株抗體，能提升對早產兒的照顧，減少併發症的發生，也減輕父母的負擔。」
貼心小提醒
RSV容易引發嬰幼兒支氣管炎及肺炎，初期可能咳嗽、微燒，然後演變成呼吸急促、呼吸衰竭。早產兒、先天性心臟病、慢性肺病、神經肌肉疾病、免疫不全等，屬於高危險群，務必積極預防。
照顧者請盡量避免出入人潮密集的場所，並要勤洗手，避免把RSV帶給嬰幼兒。施打呼吸道融合病毒單株抗體有助降低住院率與重症率，家長可與醫師討論，給予嬰幼兒更完善的保護。
早產兒基金會衛教影片：
- 搜尋附近的診所：兒科
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。