2022/06/17,
健康

肌腱、韌帶跟筋有什麼不一樣？受傷時該如何物理治療？

肌腱、韌帶跟筋有什麼不一樣？受傷時該如何物理治療？
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

肌腱跟韌帶的結構十分相似，但因為連接的地方不一樣，造成功能跟受傷原因有所不同，也因此造成物理治療所要處理的方式也很不同。但不變的是，它們大多可以自己正常好。

我肌腱受傷了？ 意思是我韌帶斷了嗎？ 肌腱就是筋嗎？ 肌腱受傷跟韌帶受傷有什麼不一樣？

臨床上其實肌腱、韌帶受傷挺常見的，因為它的結構關係，常常會有人問我肌腱跟韌帶有什麼不一樣。本篇文章就讓我們來談談這兩個身體很常受傷的組織。

肌腱跟韌帶有什麼不一樣？

肌腱跟韌帶在身體裡面都屬於結締組織，目的在連結不同的兩個部位，讓這兩個部位不會產生脫位。

而肌腱跟韌帶最大的不同在於，肌腱是連結肌肉跟骨骼之間的組織，而韌帶是連結骨頭與骨頭之間的組織。

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圖片來源：Physio Direct
白色部位就是肌腱
1024px-Joint_svg
由 Madhero88 - 自己的作品, CC BY-SA 3.0
韌帶（Ligament）連結兩骨頭

肌腱跟韌帶的結構有不同嗎？

因為肌腱是連結在肌肉骨骼之間，當肌肉收縮時，它必須要緩衝肌肉的拉力，所以肌腱的組織較為柔軟有彈性。而韌帶連結在骨頭跟骨頭之間，目的是為了讓骨頭不要在動作的時候脫位脫臼，所以韌帶通常材質都比較有韌性一點。

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原圖出處：《美國隊長》
工作中的韌帶

肌腱跟韌帶的受傷情況有什麼不同？

肌腱受傷通常都跟肌肉反覆的收縮有關係（例如小吃攤老闆要重複的使用手腕肌肉），因為每天要承受反覆的拉力幾百次，久而久之組織產生慢性的拉傷而造成痠痛。而急性的拉傷則通常是運動時用了一個很大的力量造成肌腱拉傷。

而韌帶受傷則通常是發生在跌到，或是關節承受了過大的拉力，造成韌帶承受不了斷掉或是拉傷。例如常見的腳掌翻船或是十字韌帶受傷等等。

當然這是普遍情況，依照不同的受傷情形還是有可能有例外情形。例如翻船的的時候，可能不只是韌帶，腳外側的肌腱都跟著被拉扯到受傷；或是手肘內側的韌帶在投球的時候，被過多的扭轉力量拉扯到受傷，都也是可能發生的情況。

肌腱跟韌帶的受傷物理治療，有什麼不同嗎？

肌腱受傷的時候因為跟肌肉有關系，所以最重要的是要處理肌肉的用力方式，使用動作控制訓練以及肌力訓練，讓你在使用肌腱的時候，給予肌腱的拉力不要再這麼的大。肌腱才有可能會有長久的好轉。

而韌帶因為結構的關係，復原通常比較緩慢，嚴重鬆弛的韌帶甚至終身無法回復原來的緊繃。這面對這樣的情況，物理治療最重要的事情，就是加強附近的肌肉讓它可以代替韌帶本來的功能。讓受傷的韌帶好了之後，也不會因為關節鬆弛造成後續的問題。

肌腱韌帶跟「筋」是一樣的東西嗎？

真的要說的話，你可以搜尋「牛筋」圖片，跟他們一樣。

但如果是中醫的筋脈的話，跟西醫的肌腱韌帶是完全不一樣的概念。筋脈是一個較大區域的氣血通路，裡面可能有些區域有包含到肌腱跟韌帶，但整體來說是完全不一樣的概念喔。

肌腱跟韌帶的結構十分相似，但因為連接的地方不一樣，造成功能跟受傷原因有所不同，也因此造成物理治療所要處理的方式也很不同。但不變的是，它們大多可以自己正常好，我們小時候也都會經歷過大大小小的拉傷跟扭傷。但如果不把背後原因處理好，很容易會重複發作而變成慢性的受傷。

本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/06/17,
科技

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。

來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站

身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo P工作站旗下所有產品皆擁有優異性能、同時兼具相當的耐用度，可以在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士。

這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3不僅擁有高硬體規格，更強調輕薄機身與永續環保，將行動工作站的使用體驗帶到新高度。

厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段

在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3機身厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg，隨身攜帶「超無感」，讓使用者隨時保有高工作效率。

儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備全面的ThinkShield安全服務套件，讓用戶可自訂安全保護功能。

內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯卡，進行各種繁複的多工作業皆游刃有餘。

然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3通過ISV獨立軟體供應商認證，當開啟使用各種專業生產力的軟體，都能達到令人滿意的穩定度與相容性。
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Photo Credit：Lenovo
拜內建NVIDIA RTX獨立顯卡所賜，無論是用AutoCAD繪圖、或用Revit建立龐大的3D模型，轉檔和匯出過程更順暢省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

使用永續材料 符合環保精神

Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，每個環節皆體現永續環保精神。

隨時隨地 以完美效能賦予工作效率

Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。


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