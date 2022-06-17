肌腱、韌帶跟筋有什麼不一樣？受傷時該如何物理治療？

我肌腱受傷了？ 意思是我韌帶斷了嗎？ 肌腱就是筋嗎？ 肌腱受傷跟韌帶受傷有什麼不一樣？

臨床上其實肌腱、韌帶受傷挺常見的，因為它的結構關係，常常會有人問我肌腱跟韌帶有什麼不一樣。本篇文章就讓我們來談談這兩個身體很常受傷的組織。

肌腱跟韌帶有什麼不一樣？

肌腱跟韌帶在身體裡面都屬於結締組織，目的在連結不同的兩個部位，讓這兩個部位不會產生脫位。

而肌腱跟韌帶最大的不同在於，肌腱是連結肌肉跟骨骼之間的組織，而韌帶是連結骨頭與骨頭之間的組織。

肌腱跟韌帶的結構有不同嗎？

因為肌腱是連結在肌肉骨骼之間，當肌肉收縮時，它必須要緩衝肌肉的拉力，所以肌腱的組織較為柔軟有彈性。而韌帶連結在骨頭跟骨頭之間，目的是為了讓骨頭不要在動作的時候脫位脫臼，所以韌帶通常材質都比較有韌性一點。

原圖出處：《美國隊長》 工作中的韌帶

肌腱跟韌帶的受傷情況有什麼不同？

肌腱受傷通常都跟肌肉反覆的收縮有關係（例如小吃攤老闆要重複的使用手腕肌肉），因為每天要承受反覆的拉力幾百次，久而久之組織產生慢性的拉傷而造成痠痛。而急性的拉傷則通常是運動時用了一個很大的力量造成肌腱拉傷。

而韌帶受傷則通常是發生在跌到，或是關節承受了過大的拉力，造成韌帶承受不了斷掉或是拉傷。例如常見的腳掌翻船或是十字韌帶受傷等等。

當然這是普遍情況，依照不同的受傷情形還是有可能有例外情形。例如翻船的的時候，可能不只是韌帶，腳外側的肌腱都跟著被拉扯到受傷；或是手肘內側的韌帶在投球的時候，被過多的扭轉力量拉扯到受傷，都也是可能發生的情況。

肌腱跟韌帶的受傷物理治療，有什麼不同嗎？

肌腱受傷的時候因為跟肌肉有關系，所以最重要的是要處理肌肉的用力方式，使用動作控制訓練以及肌力訓練，讓你在使用肌腱的時候，給予肌腱的拉力不要再這麼的大。肌腱才有可能會有長久的好轉。

而韌帶因為結構的關係，復原通常比較緩慢，嚴重鬆弛的韌帶甚至終身無法回復原來的緊繃。這面對這樣的情況，物理治療最重要的事情，就是加強附近的肌肉讓它可以代替韌帶本來的功能。讓受傷的韌帶好了之後，也不會因為關節鬆弛造成後續的問題。

肌腱韌帶跟「筋」是一樣的東西嗎？

真的要說的話，你可以搜尋「牛筋」圖片，跟他們一樣。

但如果是中醫的筋脈的話，跟西醫的肌腱韌帶是完全不一樣的概念。筋脈是一個較大區域的氣血通路，裡面可能有些區域有包含到肌腱跟韌帶，但整體來說是完全不一樣的概念喔。

肌腱跟韌帶的結構十分相似，但因為連接的地方不一樣，造成功能跟受傷原因有所不同，也因此造成物理治療所要處理的方式也很不同。但不變的是，它們大多可以自己正常好，我們小時候也都會經歷過大大小小的拉傷跟扭傷。但如果不把背後原因處理好，很容易會重複發作而變成慢性的受傷。

本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航