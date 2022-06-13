《TikTok社群經營致富術》：與YouTube的「累積型」不同，TikTok是「每次決勝負型」

文：中野友加里

YouTube和TikTok有何不同？

最近常會聽到有人抱持這樣的煩惱，說他身為YouTuber已經具有相當的規模，也想開始經營TikTok，但就是不順利。具體來說，就算是訂閱人數多達10萬人的YouTuber，卻在攻略TikTok時陷入苦戰，這樣的例子也不是沒有。

相反的，以TikToker的身分經營得小有成就的人，雖然涉足YouTube，粉絲數卻始終不見成長，這種事也時有所聞。詳情我會在第四章加以解說，不過，要將粉絲從TikTok引導至YouTube，需要投注一番心思和努力。

經營YouTube的人與經營TikTok的人，在進出雙方的媒體時陷入苦戰，其背景似乎在於這兩個平台之間的差異。

YouTube作為已擁有龐大勢力的影片社群網站，無法忽視它的存在，在此歸納出它與TikTok比較後得到的差異。

最大的不同，是雙方所預設的影片時間差異。

TikTok是著重在短影音上的社群網站，影片最長只能三分鐘，基本上大多是幾十秒便結束。而另一方面，YouTube推薦的影片時間是十分鐘左右，有些上傳的影片甚至長達幾小時。

在TikTok上為了要有笑點，在開始播放的同時就得吸睛，而且需要有流暢的速度感。因此，與一開頭先從自我介紹切入的YouTube影片相比，更需要在短時間內塞入大量資訊。

影片長度的差異，也會對有無「縮圖」帶來影響。TikTok會陸續播放長度約數十秒的短影音，這種觀看形式並不存在名為「縮圖」的影片開頭圖片。

而在YouTube下，是先看了縮圖後才會判斷要不要觀看影片，相對於此，TikTok則是突然就播放起影片。

由於TikTok的系統機制與透過縮圖來吸引目光、引誘觀眾點擊播放的YouTube不同，所以習慣YouTube影片發布方式的人，往往都會對TikTok的系統感到不知所措。具體來說，TikTok重視的是「開始的第1秒」。之後我會加以說明。

第二個大差異，是影片的傳播機制。

如同我前面所說，TikTok具有稱作「為您推薦」的影片傳播功能，大部分觀眾都會停留在「為您推薦」這一欄。拜「為您推薦」欄之賜，不管影片發布者的粉絲再少，至少也都能讓數十人看到影片，這就是它的設計機制。

而另一方面，YouTube則沒有這樣的傳播功能，所以剛上傳的影片「播放次數0」也是常有的事。YouTube也有顯示「相關影片」的項目，但那並非主要功能，不是所有觀眾都會主動追相關影片。

TikTok每一次影片都會主動傳播，給人引爆話題的機會，而YouTube則是從顯示在相關影片上的時候開始，就得穩紮穩打的吸引觀眾，累積頻道訂閱人數。

是「每次都是一場勝負」，還是「對自己累積的觀眾說話」，可以說是TikTok與YouTube之間的差異，只習慣其中一種模式的影片發布者，往往會陷入苦戰。

第三個大差異，是要傳播具有即效性的內容，還是要讓影片持續累積。

在TikTok下，可以期待藉由AI的「為您推薦」來產生爆炸性的傳播，但另一方面，很少有人會回過頭去觀看你以前的影片。

而在YouTube下，影片往往都會拍成系列，所以觀眾常會一口氣看完該系列所有的影片。

TikTok始終都是短影音，再加上會陸續播放，使用上很輕鬆，所以是以在通勤或休息時間等觀看，完全融入日常生活空檔中的收看類型為主軸。

另一方面，YouTube就像是在週末欣賞自己喜歡的頻道一樣，給人的感覺是會準備好「看YouTube的特別時間」來收看。例如對旅行類YouTuber的影片感興趣，而一次從頭全部看完，應該有不少人都有這樣的經驗吧。

TikTok則很少有「從頭回溯影片」這種收看類型的觀眾，所以形成了在發布影片時會特別留意要引爆話題的發布類型。TikTok最適合「有件事想讓大家知道」的創作契機，堪稱是能最快獲得眾多播放次數的社群網站。如果你有更深層的內容，希望觀眾多花點時間去了解，那就應該選擇YouTube。

就像這樣，各個媒體有各自的特性，有強項，也有缺點，最好能全部納入考量後，再選擇適合的媒體。當然，如果能夠仔細掌握其差異，也是有可能利用兩邊的媒體得到豐碩的成果。

相反的，如果單純只是基於「同樣是影片，兩邊應該都差不多吧」這樣的原因，而發布同樣的影片，並就此滿足，那可就沒意義了。

雖然說同樣都是「影片類社群網站」，但它們是基於截然不同的演算法來運作，所以各自的攻略法也不盡相同。如果要用在商業領域，不事先了解這些差異，以最適合的形式來經營，就無法獲得理想的成果。

歸納：

發布影片前， 決定好帳號的主題和方向性

無法決定出一個主題時， 以最多五個主題來發布影片， 從中看出受歡迎的主題

「人物歸屬性高的帳號」 不管發布什麼影片都會被接受， 要以此為追求目標

試著模仿熱門帳號的要素

有時交給專家去處理， 花費的總成本還比較低

TikTok是「每次決勝負型」 ，YouTube則是「累積型」

書籍介紹

本文摘錄自《TikTok社群經營致富術：低成本×零風險×無須基礎，廣告專家教你搶攻漲粉變現的短影音商機》，台灣東販出版

作者：中野友加里

譯者：高詹燦

全世界最簡單的社群網站行銷教科書以TikTok快速聚集人氣，行銷熱賣就算沒預算，沒相關知識，沒敏銳度，一樣可以出奇制勝！僅一個月就獲得十萬粉絲，百萬觀看次數影片連發的專家熱門影片的法則，在此徹底解說！

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